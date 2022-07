El teatro de la protesta

El pasado 27 de junio se realizó una nueva marcha que recuerda la resistencia popular al golpe de estado de 1973. Como ya es característico de esta movilización, hubo colectivos artísticos que participaron activamente de esta acción política llevada a cabo en los espacios en donde los sectores populares son realmente protagonistas: las plazas y las calles.

La marcha comenzó en el Memorial de los estudiantes del Dámaso, en dónde se recuerda a seis uruguayos desaparecidos durante la dictadura cívico militar que fueron estudiantes del Liceo Dámaso: José Michelena, Rubén Prieto González, Rafael Lezama, Andrés Bellizi, Nelson Wilfredo González y Helios Serra. El Gremio estudiantil del Dámaso leyó allí una semblanza de los estudiantes secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar. Particularmente emotiva fue la participación de Silvia Bellizi recordando a Andrés.

Pero además de 49 años del golpe este año se cumplieron cincuenta años del asesinato de Íbero Gutiérrez, que también fue estudiante del Dámaso. Tres militantes estudiantiles se alternaron para leer palabras en homenaje dedicadas a Íbero que hicieron llegar el profesor Ricardo Viscardi, compañero y amigo de Íbero; Sara Gutiérrez, su hermana; y Olga Martínez, su pareja. Compartimos aquí el mensaje de Olga:

“Desde Ginebra mi más profundo agradecimiento a todos los presentes, por la iniciativa de un Homenaje a Ibero Gutiérrez a 50 años de su asesinato: un asesinato del Escuadrón de la Muerte. 50 años después la presencia de Ibero me acompaña todos los días, es parte de mi entorno cotidiano. También surge en mis estados de ánimo, siempre como parte de una vida que nunca se borró de mi memoria. Esta memoria de amor se encuentra incluso relatada en la poesía de Ibero. Hoy reviste en este homenaje 50 años después, especial importancia el aspecto político de esa memoria. Esa memoria puede cargarse de compasión ante el sacrificio de un joven pleno de esperanzas y de aportes personales. Pero también puede encontrarse ante una lectura que intenta dejar en el olvido la significación política por la que muchos dejaron la vida. Este olvido no sólo ha sido propuesto desde tiendas notoriamente opuestas a las opciones de Ibero y otros muchos luchadores sociales de fines de los 60’ e inicios de los 70’, sino que también ha pretendido incluso embanderarse con aquellas luchas. Ante estas estrategias de recambio de la impunidad corresponde levantar una vez más las banderas de verdad y justicia, sin admitir maquillajes ideológicos aferrados a la misma resignación institucional, que como en el caso del asesinato de Ibero, deja en la impunidad a sus autores. Conviene en tal sentido recordar que el 27 de junio de 1973 culminó formalmente un período de supresión de libertades, que había comenzado años atrás y que particularmente desde 1968, provocó una ola de movilización y de luchas con viso alternativo. El golpe de Estado no fue entonces producto de una fatalidad determinada histórica e institucionalmente, sino parte de un largo período que no comenzó ni se terminó con el definitivo desconocimiento de la formalidad legal. Esa misma perspectiva alienta las futuras luchas a emprender y particularmente, aquellas dirigidas contra la impunidad.

Hoy, a los 49 años del golpe de Estado, que oficializó un gobierno que ya era de facto (medidas prontas de seguridad, decretos, suspensión de garantías individuales y sociales), agradezco profundamente emocionada este HOMENAJE a mi amado, y vuestro amado, IBERO.

MEMORIA VIVA EN UNA PATRIA PARA TODOS.”

Actuar la poesía

“Hay que actuar la poesía” grita Íbero desde Impronta, y CACA (Colectivo de Acción Contra el Autoritarismo) tomó la posta y continuó el homenaje a Íbero actuando y cantando su poesía. La propuesta estética entre circense y punk de CACA dio inicio a la marcha, que subió hasta Luis Alberto de Herrera para detenerse frente al SMI, donde funcionaba el IMPASA en 1973. Allí la mayoría de la dirección de la CNT levantó la huelga general, y allí mismo tres sindicatos (FOEB, FUS, y FUNSA) elaboraron el documento conocido como de las tres F, en donde se cuestiona el accionar de la dirección de la CNT ante el golpe.

Nuevamente CACA tomó la posta y al ritmo de A la huelga, de Rolando Alarcón, la marcha continuó, luego de doblar por 8 de octubre, hasta el Hospital Militar. Allí fue el colectivo Our Voice el que impactó al “público” con una escena montada en plena calle que escenificaba uno de los roles de ese espacio. Al Hospital Militar se trasladaba a presas y presos que la tortura dejaba al borde de la muerte. Allí las víctimas eran “recauchutadas” por el personal de salud para que pudieran seguir haciendo frente a la tortura. Muchos y muchas también murieron allí.

Retomada la marcha el último parate fue en el Ministerio de Defensa, allí el señalamiento del rol de las fuerzas conjuntas en la represión y la tortura fueron protagonistas. También se recordó que frente al Ministerio, en el Liceo 8, fue asesinado por la espalda Santiago Rodríguez Muela a manos de Enrique Mangini, integrante de la JUP.

CACA cerró la marcha de Memoria y Resistencia entonando Ellos dicen mierda, nosotros amén, de La Polla Records. Esa canción-himno que reza “Dentro de nuestro vacío, solo queda en pié el orgullo, por eso, seguiremos de pié”.

Increíblemente tuvo más cobertura un acto improvisado que ni siquiera fue en la calle que una marcha que hace décadas sostiene la denuncia del golpe y la resistencia popular. Pero aunque no quieran hablar de ella la marcha existe, y es la que sostiene la memoria.

Marcha de la Coordinadora 27 de Junio. Fotos: Rodrigo Viera (fuente La senda). Colectivos artísticos CACA (Colectivo de Acción Contra el Autoritarismo) y Our Voice.