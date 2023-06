Entonces…un manto celeste cubrió a los uruguayos por Cristina Morán

…y fue en ese momento donde el frío dejó de ser frío y se convirtió en el mejor calor que podemos sentir y disfrutar: el calor y el amor humanos: once chiquilines lo habían logrado, once gurises que entonaron el Himno Nacional como cuando lo cantaban en la escuela, con ganas, con fuerza, la misma fuerza y las misma ganas que desplegaron durante noventa minutos (un poquitín más por decisión de un árbitro europeo que no se resignaba a que la Copa Sub 20 quedara en nuestro continente), y en este pequeño país que se permite el lujo de esperar 73 años para obtener una segunda copa mundial y pasar a ser los mejores del mundo. Hubo un cuerpo técnico con un DT sin duda “fuera de serie” llamado Marcelo Broli con un asistente (o como se le designe) que fuera integrante de la selección celeste y a quien se le admira y respeta, el “Ruso” Pérez. En todo momento en esta competencia futbolística estuvo presente una imagen muy fuerte, la imagen de un hombre que un día se propuso hacer mucho por los jóvenes, por los que querían jugar al fútbol “en serio” y dejar el campito donde tanto aprendieron pero dedicando también mucho tiempo a su educación en escuelas y liceos, en sus hogares recibir los valores que los ayudaron a ser lo que hoy son, y en la Fundación Celeste transformarse en hombres con amplio sentido de las buenas costumbres, del respeto, del compañerismo, de la solidaridad a ese hombre a quien admiramos y que sin aquel método por él creado estos futuros integrantes de la selección mayor no hubieran llegado al lugar que hoy ocupan. Maestro Tabárez una vez más me pongo de pie para aplaudirlo y decirle gracias Maestro. Los once orientales y todo su entorno nos permitieron un “recreo” de nuestras preocupaciones y de los casos que ocupan los lugares destacados en las noticias, ese “recreo” que hizo posible olvidar a Astesiano, a Penadés, a la Operación Océano, a los depravados que abusan de sus propios hijos, a los asesinos, a los inescrupulosos, a los que en nada reparan para lograr sus objetivos, a las agresiones verbales que usan algunos políticos al referirse a sus adversarios, al senador que dice no creer en la Fiscalía (la que imputó a Penadés) porque está “politizada” pero votó el desafuero, a la absurda y fuera de lugar “casualidad” del diputado Zubía al referirse al encuentro de los restos óseos en el batallón 14 (solo le pido respeto, si es que usted sabe o recuerda que es “eso de respeto”), a los amigos del senador acusado de lo que ustedes saben bien, porque “me miró a los ojos” y me dijo yo no fui” y luego poner reversa y decir a los periodistas “ por lo que escuché son acusaciones muy graves”. Vamos a empezar a crecer para arriba, porque esto de crecer “para abajo” no da resultado. Gracias Campeones del Mundo sub 20, el manto celeste nos protegió del frio y nos dio felicidad. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ah, te cuento que yo también esperé 73 años para ver campeones después del “maracanazo” de 1950.

