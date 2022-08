Entre pasaportes, pintadas, interpelaciones y más por Cristina Morán

Finalizó una semana agitada en distintos órdenes y todo indica que esta, que iniciamos el domingo, es algo más que prometedora dado que comenzó con las promocionadas interpelaciones a los ministros Heber y Bustillo (Interior y Relaciones exteriores) por el otorgamiento del pasaporte a un ciudadano uruguayo que en esos momentos estaba cumpliendo prisión en una cárcel de Dubai por haber ingresado con un pasaporte paraguayo, falso. Y mientras el favorecido con un documento “limpito”, desde alguna parte del planeta hace saber su malestar por la forma en que se le trata, por estos lares ha continuado el cambio de opiniones y pareceres entre los directamente afectados y los ciudadanos de a pie, que también tenemos nuestra forma de ver las cosas. Y entre estos últimos la opción que ganó por mayoría, fue: “si está preso por entrar a un país con pasaporte falso, no le entregues el legal, o por lo menos investigá a fondo para luego decidir”. Pero ya sabemos que los ciudadanos de a pie tenemos voz, pero no voto. Terminó la interpelación y el oficialismo ganó por “goleada”: los ministros interpelados, continúan teniendo el apoyo parlamentario mientras la oposición les retiró su confianza al tiempo que una cabeza fue cortada: la del sub director de Identificación Civil. Al presidente de Anep, que estaba ausente, le avisaron que las paredes exteriores de su casa fueron pintadas (ya sabemos como es esto) y el lunes lo vimos en una foto, pincel en mano, cubriendo lo agraviante. Una sugerencia: use pintura anti grafiti y no lo haga usted porque parece que está pintando “para la tribuna”. Una verdadera sorpresa (al menos para esta columnista) fue el anuncio del alejamiento del ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas, y no porque haya renunciado, por favor, ¡ni pensarlo! sino porque tomó dos semanas de licencia para hace campaña en el caribe a los efectos de lograr votos para su elección como titular de la OPS. ¿Por qué la sorpresa? Pues porque a pesar de los años acumulados es la primera vez que vivo un tiempo de pedido de licencia caribeña por los motivos mencionados. Y sí, es aquello de viviendo y aprendiendo, tan viejo como el mundo. ¿Recuerdan al ex alcalde de Florencio Sánchez, localidad del departamento de Colonia? Sí, aquel más conocido por el alcalde de “las mil gauchadas” que fue condenado (en proceso abreviado) por delitos “contra la administración pública” (y fueron varios) y secundado por familiares. Bien, Alfredo Sánchez vuelve a ser noticia pues denunció penalmente a la fiscal de Rosario que lo procesó e intervino “el viejito bueno”, (o sea el Fiscal Juan Gómez llamado así cuando fue convocado al Parlamento y ovacionado por los integrantes de la Asamblea General), para que la defensa recibiera la documentación solicitada y continuara el proceso. Estudiantes y docentes continúan con las ocupaciones y la policía, de acuerdo a la ley (LUC) sigue con las desocupaciones. El panorama es desalentador, pero la vida sigue y también hay buenas obras y gente que trabaja con ahínco para hacerlas realidad y en ese marco rescatamos hoy, las 50 viviendas entregadas por el PIT CNT. Claro que si mezclamos todo, lo batimos, lo volcamos sobre una mesa comprobaremos que tuvo razón Vargas Llosa cuando transformó su tesis en un libro y lo llamó: “La civilización del espectáculo”. ¿No creen que estamos viviendo algo, digamos, parecido? Hasta la próxima. Que seas feliz.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.