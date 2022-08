Entre siniestros de tránsito, crímenes y todo lo demás por Cristina Morán

Ese “todo lo demás” puede abarcar aquello que una va dejando a un lado, algo así como “para otra oportunidad”, que en este caso sería “para otra columna”. La capacidad de asombro es algo que debemos atesorar y mantener activa, aun cuando el asombro esté a años luz de lo que creíamos, pero, precisamente por no haberlo nunca ni siquiera imaginado, provoca ese asombro, que, aún siendo indeseado, se produce y del que queremos huir prontamente. Pero la vida está hecha de esa mezcla increíble de sucesos, de historias, de encuentros y desencuentros, de amores y desamores, de guerras y de paz, siempre renovándose, siempre plantándose firme haciéndonos saber que ahí, frente a cada uno de nosotros, está ella, la VIDA. La única que conocemos, la que se pierde de forma natural -porque esa es su ley- y otras porque ese era el destino que los llevó a truncarla y dejarla entre un montón de chapas, plásticos y vidrios en una ruta o en una calle cualquiera, en uno de esos llamados “siniestros de tránsito”, de los cuales, la mayoría de las veces, se desconocen los motivos del llamado “despiste” simplemente, porque no quedan testigos. El accidente o siniestro automovilístico es una de las formas de perder la vida violentamente, pero está el otro, el crimen, la pérdida de la vida de uno o varios porque otro u otros decidieron eliminarlos. Hoy (para mi lunes) en lo que va de este día y hasta esta hora en que escribo fueron reportados tres crímenes, uno de ellos el de una mujer de 26 años y su hija de cuatro, en la misma Colonia Nicolich, donde hace un tiempo, también fue asesinado un matrimonio que llevaba a sus hijos a la escuela. Y entre “todo lo demás” que aparece en el titular de esta columna surgen los robos, las rapiñas, los atracos, la gente durmiendo en las calles( y en aumento), y la capacidad de asombro no disminuye, por el contrario aumenta cuando la JUSTICIA y las personas (jueces y fiscales) que hacen uso de ella, son acusados de aplicar VENGANZA en lugar d JUSTICIA una siente que algo fuerte está ocurriendo, que se están avasallando los derechos, los principios y valores y respeto en los que nos formamos, que los recibimos desde el hogar; el vivir, los fue ampliando, enriqueciéndonos humana e intelectualmente y están puestos, casi en un día a día, en tela de juicio y se siembran dudas, sospechas, acusaciones a como sea, en voz muy alta con importantes titulares, y todo continúa como si nada sucediera. Me siento con todo el derecho como ciudadana de decir, también en voz alta, pero sin titulares de ningún tipo, que eso no está bien, que manifestaciones como esa, nos daña, nos enoja, nos traen recuerdos desagradables violentos y avasalladores y no queremos que sirvan para alejarnos, los unos de los otros cuando debe ser todo lo contrario. La separación de poderes es una conquista que debemos defender y terminar, de una vez y para siempre con esa forma de denostar a la JUSTICIA, a las mujeres y hombres que llevan sobre ellos la tremenda responsabilidad de aplicarla con la certeza y la tranquilidad de conciencia de que es MERECIDA y JUSTA (de Justicia). Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz.

