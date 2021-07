Entrevista: Gabriela Benítez   Hacer música en la frontera

La cantante y compositora rochense Gabriela Benítez acaba de presentar un nuevo single llamado «Ahora marchaste». Es un original trabajo que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Música. Ha sido realizado en un entorno natural de las costas de Rocha y Barra de Chuy. Es parte de un disco que dará a luz en el correr del año.

El trabajo contó con la dirección de Rodrigo Ramos y la producción de Sebastián Corbo. Cuenta una historia de amor que trata como eje principal el empoderamiento de la mujer. La producción musical estuvo a cargo de Ryan Rocha y participaron los músicos Schubert Rodríguez, Rufio Oliveira, Tiago Pedra y Cleber Vaconcellos.

¿Cómo te iniciaste en la música?

Comencé a cantar a los 10 años en la Escuela número 28 de mi cuidad natal Chuy. Formamos un grupo infantil que recorrió el país, así como también Brasil. Eso me trajo experiencia y «escenario», como se dice en el ambiente musical. En la adolescencia integré diversas agrupaciones musicales, interpretando géneros variados, cantando en inglés, portugués y español. Al terminar secundaria me fui a Montevideo a la Facultad e integré un grupo que se llamaba «Nosotros» donde hacíamos boleros. Con la madurez llega la necesidad de hacer mi música, de cantar lo mío, algo que venía pensando pero que no sentía que fuera el momento. Hace unos cuatro años he descubierto mi faceta como compositora, que surge naturalmente. Voy creando letra y melodía al mismo tiempo. Lo grabo en el celular y después voy dando los retoques.

¿Cuáles son tus referentes musicales y artísticos?

Me gustan todos los géneros musicales, un poco de cada uno. Valoro lo que está bien realizado no importa el estilo ni el género musical. En cuanto a cantantes me gustan voces potentes y con cuerpo. De adolescente escuchaba mucho Whitney Houston, Luis Miguel. Recuerdo que crecí escuchando mucha música, desde Los Olimareños, Los Iracundos, Serrat, Mercedes Sosa, Perales, Leonardo Fabio, Michael Jackson, música de Brasil, entre tantos. En el nuevo disco que presentaré a lo largo de este año, escucharán influencia del «Sertanejo» de Brasil, ya que al vivir en la frontera Uruguay-Brasil tengo muy presente su cultura y es un género que viene expandiéndose a nivel mundial. También tiene influencia del «Country». Vivir en frontera es eso, mezcla de culturas. Marilia Mendonca es una gran referente para mí en Brasil, así como también Adele, porque lograron con su talento superar las barreras de estereotipos de belleza establecidos. Con esto quiero decir que para llegar a la fama no necesitaron tener medidas de modelos en sus cuerpos. Ha prevalecido su talento musical por encima de lo estético establecido y claro que son muy bellas. Eso hace bien a las mujeres en general y nos da motivación.

¿Cómo fue la grabación del vídeo » Ahora marchaste»?

¡Fue genial! Primero nos reunimos con el productor del audiovisual Sebastián Corbo y con el director de cine Rodrigo Ramos para planificar la idea y así trasmitirlo en el vídeo. «Ahora marchaste» cuenta una historia que nos puede pasar a todos y todas, dónde en una pareja uno decide emprender otro camino amoroso después le va mal y se arrepiente. Cuando él quiere volver, ella ha superado la situación y le dice «Ahora marchaste» logrando su bienestar sola y empoderada. La historia es contada y cantada por mí con la colaboración de una pareja de actores. Llegamos a la costa de Barra de Chuy en la madrugada noche para poder filmar imágenes al amanecer y tuvimos suerte de qué justo ese día no estuvo tan frío. Las tomas de la playa se realizaron allí hasta pasado el mediodía. Posteriormente realizamos tomas interiores y exteriores en una casa de campo ubicada en accesos de Barra de Chuy. Nos divertimos mucho realizando los vídeos y aunque hubo inconvenientes como enterrada de autos en la arena, todo fue subsanado con alegría porque hay pasión en lo que hacemos.

¿Qué te interesa reflejar en tus canciones?

En mis canciones cuento historias de amor y desamor con situaciones que ocurren en la vida cotidiana. Pero el principal objetivo es mostrar el empoderamiento de la mujer que se viene gestando desde hace un tiempo. Una mujer independiente, que toma decisiones, qué ama, qué sufre, pero, que al final termina empoderada y supera sus dificultades. El ritmo de las canciones es alegre, realizado con la producción musical de Ryan Rocha. Es algo diferente que se ubicaría dentro de la música popular, pero que no es folklore ni música tropical, si bien se puede bailar.

¿Mostrar lugares de tu Rocha natal está dentro de tus objetivos musicales?

Cuando me propuse mostrar mis composiciones al público conté con el apoyo del Fondo Nacional de la Música (FONAM) para la realización del disco » Fue pasajero», que estará disponible a finde año. Para que el proyecto fuera visible en tiempos de pandemia, de virtualidad, era primordial tener material audiovisual y que mejor que mostrar nuestras bellezas naturales, de acá, bien cerquita. En el primer single «Fue pasajero» elegí balneario «La Coronilla» como escenario y en «Ahora marchaste» un lugar muy característico de Barra de Chuy justo en la frontera con Brasil, en la «Escollera». También es una forma de decir que estamos acá, que existimos, que tenemos hermosos lugares y talento en todas las áreas. Si bien el departamento de Rocha es muy conocido por todos los uruguayos tener estás lindas imágenes combinadas con música, nos dan la oportunidad de que se llegue al mundo a través de medios de comunicación e Internet.