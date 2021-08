Entrevista: María Rosa Oña: “El camino del humor es larguísimo y estás continuamente aprendiendo y cambiando”  

La comediante María Rosa Oña vuelve a subirse a un escenario. Presenta su nuevo espectáculo “Harta de explicar” los sábados 21 y 28 de agosto en Escusa (Sarandí 413). Las reservas se reciben al (094) 487 534. (Fotografías de Caro Ramponi).

María Rosa Oña comenzó su formación en la Escuela de Casa del Teatro, con Luis Cerminara y Alberto Restuccia. También estudió con Delfi Galbiatti en el teatro La Gaviota. Fue una de las fundadoras de Guácale Teatro, un grupo de teatro para niños nacido en 2010, en el que se hizo responsable de la dramaturgia. En todo este tiempo ha dictado clases de teatro para niños en distintas instituciones. En su largo recorrido artístico, egresó del Club de Comedia y, a partir de allí, comenzó a dedicarse al stand up como comediante y guionista. Entre 2013 y 2017, junto a Laura Falero y Adelina Perdomo presentaron el espectáculo «Perfaloñaː humor itinerante» en distintas salas del país. Allí asumió además la dirección artística.​ En 2017 presentó su unipersonal «Stand up a la uruguaya» y al año siguiente fue directora de “Los monólogos de la vagina”, en una versión que se llevó adelante con nueve actrices y comunicadoras uruguayas. En 2019 publicó el libro “El comediante en su laberinto», ilustrado por Gonzalo Sainz y editado por Ediciones de la Plaza.

¿En qué momento de tu camino artístico sentís que te encontrás?

En un momento de mucha tranquilidad y agradecimiento. Tranquilidad de saber que tengo la libertad de decir y hacer lo que quiero como artista y agradecida de haberme rodeado de gente que me permite hacerlo. Un momento que transito con humildad también, el camino del humor es larguísimo y estás continuamente aprendiendo y cambiando, creo que hay que tener la sinceridad de decir “bueno sí, aprendí un montón, pero lo que me queda por conocer es mil veces más de lo que sé”. Es una búsqueda constante esto. Es una etapa en la que elijo tender puentes hacia los demás y ver de qué sirve lo que hago para ayudar de alguna manera. Lo que sí puedo decirte es que en ésta etapa, como en las anteriores y en las que vienen, el juego y el cuestionamiento de las cosas es super importante para mí. Creo que es una etapa de tranquilidad revolucionaria. De construir y re construir.

¿Cómo vivís este regreso a las tablas?

Con mucha alegría, fue tremendo todo este tiempo sin poder laburar en la comedia y ver cara a cara a la gente.

¿Esta pandemia fue un tiempo que dedicaste a la creación?

Tuve varios momentos, lo que siempre me salvó la cabeza fueron las clases y el taller. A pesar de la pandemia el taller lo seguimos por zoom y el contacto constante con alumnos me hizo mucho bien, fue un tiempo de descubrir que podía hacer cosas que en otro momento nunca me había planteado, como dar talleres por zoom para comediantes de otros países. Eso fue maravilloso. Hubo momentos muy duros también, ver a amigos en la lona, vendiendo sus instrumentos, sus cosas, fue duro. El tema de salir todos los días en un programa de radio y tener un espacio todas las mañanas también fue maravilloso, estoy enormemente agradecida de esa oportunidad. Pero bueno, la creación siempre está, el tema es si tenemos ganas de dejarla salir o no.

¿Cómo fuiste armando los temas que abordas en este espectáculo?

Es un espectáculo que nació de reconocer todo lo que hacía o decía sin tener ganas, solo porque otros esperaban que lo hiciera. Todo el tiempo estamos contestando preguntas que nos hacen y que no deberían hacernos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras creencias, sobre todo. Creo que preguntamos lo que no debemos y no nos ocupamos de preguntar cosas importantes. Tuve que rascar un poco en la corteza para darme cuenta qué cosas que parecían naturales en una charla, en la sociedad, en realidad no lo eran. En este show me río mucho de cosas que como uruguayos damos por sentado, cosas de la diaria, de la historia, de nosotros.

¿Sentís que el stand up finalmente logró ocupar su lugar en Uruguay como propuesta artística?

Si, pero ya hace un tiempo que siento eso, ya hace bastante. Igual creo que no se le da la importancia que merece como forma de arte.

¿Cómo creés que es la relación del público uruguayo con el humor?

Muy buena, la gente necesita reír, necesita matar tensiones y para eso la risa es mandada a ser. Por suerte en nuestro país hay diferentes tipos de humor para poder elegir cuál te gusta más. Creo que el humor está evolucionando y el público también.

¿En el humor está todo permitido o hay temas que no deben tocarse?

En el humor está todo permitido, no hay temas intratables, cada comediante elige qué quiere decir y hasta dónde ir. Ojo, el humor tiene todo permitido, creo que no hay que confundir chiste con insulto, y a veces pasa. El humor no puede tener límites, eso es ridículo. El humor no tiene límites, el humor no tiene género porque el arte no lo tiene.