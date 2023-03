Entrevista: Nicolás Pauls y Sergio de León por Martín Imer

NICOLÁS PAULS: El actor, de origen argentino, estuvo recientemente en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este para presentar su nueva cinta: MAR DE LOBOS, un documental en el que se refleja el viaje del intérprete por las costas de Uruguay, donde se develan diferentes puntos de vista del conflicto que enfrenta a los pescadores artesanales y la vida en libertad de lobos marinos que habitan en la segunda mayor reserva natural del planeta de ésta especie; la Isla de Lobos.

¿Cuándo empezó tu interés por la defensa de la vida animal?

Yo tengo la sensación que desde muy chico estoy absolutamente relacionado a la naturaleza. Me encuentro a día de hoy aun sintiéndome en un estado de gratitud absoluta cada vez que estoy en contacto con ella, me interpela, me emociona, me llena de energía, me revitaliza, así que toda la vida fui un defensor y un amante de estar en contacto directo con la naturaleza.

¿Crees que puede existir una solución en el conflicto planteado entre los pescadores y el habitat de los lobos marinos?

Es difícil saber cuál es la solución, el documental lo que intenta es recabar testimonios de las personas involucradas en este conflicto sin hacer un juicio – yo como receptor de estos testimonios lo que busqué fue no ser un juez de nada, no juzgar la mirada de unos o de otros, simplemente escuchar, pero sí dejar en claro de manera tácita tal vez cual es mi postura al respecto.

¿Qué te gustaría que el público se lleve de la película? ¿Cómo sentiste la recepción a ella en el Festival de PdE?

Yo creo que esta bueno que cada uno se interpele y se pregunte y fundamentalmente lo que yo siento que cada uno debe hacer es ser consciente de que cada acto que realiza tiene injerencia en algún lado: lo que vos moves acá afecta al otro, afecta al otro ser, a la otra vida, y somos una civilización devastadora en ese sentido, de que pasamos y arrasamos con todo en una omnipotencia bestial, así que ojalá que esto ayude a interpelar muchas decisiones y actitudes que uno toma en la vida. Fue muy hermosa la proyección en el festival.

¿Tiene fecha de estreno?

En realidad, el estreno absoluto fue en el festival, pero ahora ya no se proyectará más salvo en algunos festivales posiblemente pero sí en marzo/abril va ser subido a Star+, estamos esperando la fecha definitiva.

SERGIO DE LEÓN: El aclamado director de La intención del colibrí vuelve a las salas con NIEVES FLORECIDA EN ASTROS en donde nos cuenta la historia de Nieves, su vecina de 90 años, y cómo enfrentaron juntos al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según el director, descubrió “una mujer deshecha en luz y florecida en astros.”

¿Cuándo descubriste que había una película en tus interacciones con Nieves?

Comencé a filmarla sin ninguna pretensión de hacer una película, a modo de matar el tiempo y de jugar y experimentar con la cámara junto a ella. Ella filma también. Luego cuando se acercaba su cumpleaños número 90 decidí hacer con todo aquel material un corto experimental, documental a modo de regalo para su cumple. Ella festejó junto a un grupo de amigas, llevé un proyector y un parlante. Les pasé esa “películita” a la hora del postre en ese almuerzo. Ahí vi sus reacciones, parecía que les había gustado, pero seguía siendo un material de entrecasa. Luego ese mismo corte lo vio Marta García, programadora del DocMontevideo, y me dio ánimo para pensar todo aquello como un material para hacer una película y ser exhibida al público en La Semana del Documental. Ella es la artífice de que esta película haya salido a la luz.

Algo que está muy presente es el cambio de mente con relación a la pandemia, con esas comidas atravesadas por el vidrio que separa ambas casas. ¿Crees, como ciudadano, que la pandemia cambió nuestra forma de ver y tratar a los demás, especialmente a los adultos mayores?

Creo que la pandemia cambió muchas cosas y también me parece que todavía no tenemos ni idea que tan profundo son esos cambios. Al menos yo siento que todo está en otro lugar. No sabemos bien todavía donde estamos. Pero no creo que a los adultos mayores se los trate mejor ahora que antes del 2020. El encierro en pandemia nos dejó en un estado de mucha vulnerabilidad, incertidumbre, miedo. Había una extrañeza, un suspenso. Una forma diferente de experimentar el tiempo. Es interesante pensar en la experiencia del tiempo a los 90 años. La pandemia tal vez dejó algo de eso. Hay muchas diferentes formas de experimentar el tiempo.

¿Es más difícil realizar películas hoy en el contexto de los cambios al apoyo financiero del cine nacional?

Depende de que películas estemos hablando. Me preocupa que se pueda priorizar criterios de industria en detrimento de criterios culturales a la hora de instrumentar las políticas de fomento en el contexto de estos cambios institucionales. No deberíamos perder de vista de que el cine en Uruguay está en un proceso de maduración y para ello se requiere de mucha experimentación. Hay un valor cultural y de fomento a largo plazo en apoyar la experimentación y la búsqueda de un lenguaje alejado de las formulas pausterizadas hegemónicas.

¿Te imaginas haciendo ficción, o el documental es un mundo que no planeas abandonar?

En este momento estoy desarrollando una ficción con Micaela Solé de Cordon Films. Siempre vuelven es el título. Ojalá podamos filmarla este año. En el documental el cine y la vida es lo mismo y eso tiene una fuerza narrativa muy envidiable desde la ficción. Las películas se han ido apareciendo muy naturalmente sin que las estuviera buscando, no imagino mucho a largo plazo.

