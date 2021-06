Entrevista: Oscar Larroca

“Jorge Abbondanza volcaba en su producción estética el mismo rigor que aplicaba en sus escritos”

Se acaban de presentar los tres tomos del libro “Jorge Abbondanza. Después del estreno” (Ediciones de la Plaza). Se trata de un voluminoso trabajo que recopila textos críticos publicados por el artista y periodista cultural entre 1965 y 2014. Y que cuenta con Óscar Larroca como compilador.

¿Cómo surge la idea de hacer esta recopilación?

Surge a partir de la preocupación de su socio y colega, Enrique Silveira, quien solicitó mi auxilio a fines de setiembre del año pasado (Jorge falleció en agosto) para llevar adelante la producción de un volumen que recopilara parte del trabajo de Abbondanza como periodista cultural. Trabajamos durante siete meses, sin descanso. (Es necesario agregar que el resultado no hubiera sido posible sin el apoyo de la editorial, los correctores, y el diseñador.) Finalmente, se hicieron tres volúmenes de 420 páginas cada uno.

¿Cuál es tu consideración sobre su camino artístico y periodístico?

La más alta posible. Abbondanza fue un rara avis; un ciudadano comprometido con su entorno y un «sujeto renacentista» que tanto podía escribir de teatro, como de patrimonio, historia, artes visuales o cine. Un artista que volcaba en su producción estética el mismo rigor que aplicaba en sus escritos.

¿Cómo fue el proceso de selección entre los más de 4000 artículos que publicó? ¿Con qué criterio se hizo la selección?

En 1996, Abbondanza editó una primera compilación de artículos de su autoría bajo el título «El gran desfile: de Hitler a Frida», motivo por el cual evité reiterar esas notas para «Después del estreno». Esa fue una primera regla. Luego hice un acopio de todo el material que publicó en el diario El País, entre 1965 (año en el cual comenzó a escribir para ese medio) y 2014 (año de su retiro como periodista). Solamente algunos textos estaban digitalizados; los que se editaron entre 2002 y 2014. Tuve que buscar esos textos en las colecciones encuadernadas que se conservan en el archivo de la empresa. Pero el criterio general fue también el de publicar otros artículos aparecidos en Cinemateca Revista, Arte & Diseño, revista Graffiti, El País Cultural, revista Las tejas, así como prólogos que redactó para catálogos de exposiciones y libros de arte.

¿Y cómo se hizo la selección de imágenes y fotografías que acompañan los textos?

Muchas de las imágenes son de mi autoría, y algunas de ellas acompañaron en su momento las notas originales cuando yo trabajaba como ilustrador en la página de Espectáculos de El País (1990-1989). Otras imágenes las diseñé especialmente para esta publicación y otras son reproducciones de afiches de cine y programas de mano. La idea fue que hubiera un «descanso visual» cada tanta cantidad de notas. Aproximadamente, hay una ilustración cada cinco textos críticos.

¿Este trabajo puede ser visto, a su vez, como un repaso a los cambios que ha tenido con el tiempo la llamada «crítica especializada «?

‌Sin duda es un testimonio imprescindible que deja en evidencia, con cierto valor arqueológico, el encare de la crítica especializada en un mundo que aún no tenía acceso a otras formas de comunicación. Entre los años 50 y los 80 existía un público ávido por la opinión letrada. Quizá no mayoritariamente, pero había un público interesado y exigente a la hora del consumo cultural. Y me atrevo a decir que también le reclamaba al crítico una formación integral de la disciplina que éste ejercía.

Abbondanza decía que hacía periodismo «para que la gente pudiera ampliar su percepción». ¿Es un espíritu que también bien aplica a este trabajo? ¿Ampliar la percepción sobre su obra y, de la mano de eso, sobre la cultura de estos casi 50 años?

Absolutamente. Tal vez pueda pecar de «moderno» en un mundo posmoderno que privilegia lo efímero a expensas de lo trascendente, pero tanto para Enrique Silveira como para mí, resultó fundamental acercar todo el legado intelectual de Abbondanza a quienes no tuvieron la oportunidad de leer sus notas. Y para aquellos que lo conocieron, tendrán una oportunidad exquisita de volver a encontrarse con su pluma afilada, su rigor crítico y su prosa inconfundible.

¿Este trabajo te permitió conocer nuevas aristas de él?

En realidad ya conocía todas sus artistas porque lo tuve de jefe en la página de Espectáculos, y yo leía diariamente todo lo que allí se publicaba. Antes de eso, en los 80, seguía la lectura de sus reseñas en Cinemateca Revista y sus pasos como jurado en distintos certámenes de artes plásticas.

¿Cuál consideras que fue y es su aporte y legado mayor a la cultura y, especialmente, al periodismo cultural?

La honestidad intelectual (no pocas veces iba a contracorriente de los relatos preestablecidos), la solidaridad para con los artistas a los cuales siempre les tendió una mano, el cuidado por las formas del lenguaje escrito, la capacidad de formar públicos interesados en la belleza y el haber sembrado el gusto por aquellas producciones simbólicas ajenas a la fábrica de sueños del mainstream.