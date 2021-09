Entrevista: Pablo Magno, humorista :“El humor es una herramienta fundamental para comunicarnos”

El próximo 15 de octubre en Under Movie Pablo Magno presenta su nuevo espectáculo “Stand up”. Un regreso a las tablas donde desde el humor hablará, entre otros temas, de lo que dejó la pandemia, del paso del tiempo y de la adicción a las redes sociales.

¿Cómo fue tu camino de acercamiento al humor y el stand up?

Allá por el 2011 me empezaron a dar ganas de hacer algo que me sacara de la rutina. He laburado de mil cosas, en ese momento estaba pintando casas y poniendo paredes de yeso con un amigo y su padre que laburaban de eso, me habían dado una mano en un momento medio complicado. Entonces me dieron ganas de hacer algo distinto. Pensé en teatro, me metí en Google a buscar clases de teatro y me encontré con un aviso de un «curso de stand up». Desconfié (Risas), pero llamé y averigüé. Recién había terminado de pintar todo un apartamento en la calle Tristán Narvaja (ese lo había hecho por mi cuenta, solo) y tenía la plata. El curso se podía pagar en cuotas pero lo pagué todo junto porque no sabía si después la iba a tener. Hago el curso, que era bastante corto, y me empiezo a subir a los escenarios de un circuito de boliches muy acotado que había en aquella época. Y cada vez me subía más seguido e iba ampliando mi «guión». Recuerdo que las primeras veces tenía cinco minutos de material y más nada. Después, con bastante esfuerzo, también voy a Argentina a hacer algunos cursos allá, hasta que uno de los profesores se enteró en las condiciones que viajaba para poder hacer el curso y me dijo que no fuera más. Muy rápidamente, en 2013, aparece la oportunidad de trabajar como guionista en un programa que iba a salir ese año en Canal 4, «La noche menos pensada». En ese momento, recién a un año de haber arrancado, ya dejé mis otros trabajos y empecé a trabajar del humor… Y hasta ahora no he parado.

En el camino hubo muchísimo crecimiento, empecé a actuar en teatros, recorrí muchos lugares del interior. Fui parte de «Estos», algo que fue maravilloso, nos fue muy muy bien con ese grupo y ese proyecto, crecimos un montón personal y artísticamente. Incluso una vez nos vinieron a ver unos chilenos que estaban acá en Montevideo, les gustó, se contactaron con nosotros, y nos terminaron llevando a actuar en Chile.

Al mismo tiempo creció mi carrera en los medios, hice varios trabajos en varios programas atrás de cámaras, y después pasé para adelante. Se fue dando todo.

¿Qué herramientas te da el humor a la hora de comunicarte?

Muchas, te diría que es mi forma de comunicarme, ya como que lo llevo conmigo. Obvio que en algunas ocasiones (más que nada en TV) me ha tocado hablar o hacer alguna nota sobre un tema serio y pude hacerlo. No es que «me ando haciendo el gracioso» todo el tiempo, pero el humor es una herramienta, creo yo, fundamental para comunicarnos.

¿Hay temas que no deberían tocarse en el humor o vale todo?

¡Qué linda pregunta! (Risas). Yo creo que vale todo pero depende cómo lo hagas. Se dice que en el humor es el cómo, no el qué. Igual, hay algunas cosas para contar o responder esta pregunta. Una cosa es mi sentido del humor, que como humorista lo he desarrollado bastante y he visto y consumido muchos artistas, con muchos tipos o estilos de humor, y otra cosa es lo que uno decide llevar a un escenario. Quiero decir que en un asado entre amigos, colegas, puedo llegar a hacer algún chiste que no haría en un escenario. De todas formas, en el escenario, he hecho chistes sobre temas «complicados», y muchas veces son los que más disfruto, pero lo que creo es que ese chiste tiene que dejar algo, tenés que expresar algo a través de él. Eso es lo que yo creo y lo que yo hago, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero lo uso como medida como humorista y también como espectador. No me gusta hacer, ni ver que otros hagan chistes, sobre temas «jodidos» gratuitamente, solo porque suena divertido, eso me parece nefasto. Ahora, si vos a través de un chiste logras transmitir una opinión, una idea, un sentimiento, una enseñanza, lo que sea, podés hacer chistes sobre lo que quieras.

¿De qué te nutrís para ir armando tus espectáculos?

Siempre de la realidad, de cosas que me pasan a mi o que veo o me entero que le pasa a otra gente, creo que nos pasan muchísimas cosas todo el tiempo y algunas son divertidas de por sí, no hay que agregarles mucho, pero otras no son divertidas a primera vista pero si le buscamos (y ese es e trabajo de comediante) seguro le encontramos lo gracioso.

A veces son cosas muy personales y a veces son cosas que le pasan a todos. Creo que lo importante para que sea gracioso, además de construir un buen chiste sobre una determinada situación es que el público pueda sentirla, que se identifique con vos.

¿Qué vas a mostrar en este próximo espectáculo?

Voy a hablar un poco de el paso del tiempo, de ir de a poco haciéndose viejo, de las ventajas y desventajas que creo que tiene eso. Voy a hablar de algunas cosas que cambió la pandemia, pero no voy a hablar de la pandemia, creo que estamos cansados de escuchar de eso, y es muy importante mantenerse informado pero para eso están los noticieros, lo que yo hago es humor. Pero más allá de todo lo horrible de esto que nos tocó vivir me parece que nos dejó cosas de las que podemos reírnos, por suerte, así contrarrestamos lo otro. Por ejemplo, nos cambió la forma de ir al supermercado, nos dejó el mundo de las reuniones por zoom, que es un mundo muy gracioso. También nos dejó una adicción más fuerte de la que ya teníamos a las redes sociales y/o lo virtual.

Voy a hablar un poco también mi experiencia buscando casas para alquilar, y los barrios en los que viví, cualquiera que haya buscado una casa se va a reír, y los que no también.

Va un poco por ahí, lo mejor es venir a verlo. Creo que no soy muy bueno para hacer este tipo de resúmen ni para ponerle nombre o título a las cosas, de hecho este espectáculo no tiene nombre, se llama Pablo Magno stand up (Risas).