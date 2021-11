Entrevista: Patricia Robaina / Compositora “Hay muchas cosas para decir”

Luego de un intenso trabajo de musicalización e investigación sobre la poeta afrouruguaya Virginia Brindis de Salas, la compositora Patricia Robaina presenta el espectáculo «Quítate la venda». Será el 18 de noviembre en el teatro El Galpón junto a su banda. Habrá invitados y va a celebrar la edición de su cuarto disco “Marimorena”, a través del sello Ayuí. (Fotografías de Ciro Pintos).

«Quítate la venda» es la presentación de la musicalización e investigación de parte de la obra de la poeta afrouruguaya Virginia Brindis de Salas. Hay también composiciones propias en música y letra, que reflejan las raíces del candombe, el tango, la milonga, el milongón, y el samba, fusionado con la frontera del Brasil. Y la musicalización de la “Poesía del bozal”, en idioma corrupío, denunciando historias de una canillita mujer en 1940, la discriminación y el silenciamiento de una gran poeta imprescindible para entender la historia de un país. Estarán las canciones reunidas en el disco «Marimorena», un trabajo que cuenta con la colaboración del compositor brasileño Chico Cesar, músico militante por los derechos afro; quien interpreta “La hora de la tierra en que tú duermes”, con texto de Virginia y música de Patricia. La banda está integrada por Matías Romero (guitarra), Fernando Cortizo (guitarra), Álvaro Salas (percusión), Valentina Estol (flauta), y Andrés Rubinstein (clarinete). Bailarín: Ernesto Costa Reboledo. Como invitados estarán Ricacosa, Satia Cajtak y Lucía Gatti.

¿En qué momento artístico te sentís actualmente?

En un momento de trabajo muy grande. Presentando un disco que me llevó mucho tiempo hacer y que también es el trabajo de muchos compañeros y compañeras. Un momento de seguir aprendiendo del trabajo colectivo que es lo que nos ayuda a resistir un momento tan difícil como el que nos ha tocado vivir con tantos colegas. No viví una dictadura, pero soy de una generación que sufrió todos los silencios que nos dejó. Y sumado, crisis 2002 y pandemia. Hay muchas cosas para decir. La cultura fue muy vilipendiada. Y el silencio sigue y es muy grande.

¿Cómo viviste este tiempo de pandemia como artista?

Resistiendo, sobreviviendo. Perdí a mi madre en el medio de la pandemia. Fue un momento muy duro. Por la pandemia falleció mucha gente por falta de atención médica, de otras enfermedades, de otras cosas. Fueron muchas pérdidas. Me salvaron las canciones y los títeres, en el encierro.

¿Cómo es tu vínculo con el escenario?

El escenario es un lugar sagrado, cualquier escenario. Yo vivo con mucha alegría cantar en un teatro bonito, un tablado, una plaza, la calle, las escuelas. Siempre y cuando nos dejen cantar.

¿Qué balance hacés del trabajo de musicalizar a Virginia Brindis de Salas?

Es algo que aún sigo haciendo y me tiene muy entusiasmada. Una escuela muy grande que me llevó a conocer una poesía que fue muy resistida en Uruguay, por mucho tiempo.

Virginia fue muy valiente. Sigo aprendiendo y entendiendo, como puedo, su lucha.

¿Cómo fue el proceso de trabajo en este nuevo disco?

Empecé a musicalizar a Virginia en 2019. Un día se las mostré a Ernesto Díaz. Pensé que serían parte de un disco con otra poeta que también había musicalizado. Luego el trabajo quedó más claro. La idea de seguir uniendo esas canciones surgió simultáneamente con la grabación de otro disco. Y junto con Matías Romero empezaron los primeros arreglos. Es un disco que, como dije antes, es el trabajo de muchos compañeros y compañeras. Pensé que iba a salir antes, pero algunos problemas familiares y luego la pandemia hicieron que la grabación quede detenida. Agradezco mucho que el disco haya sido grabado con Santiago Montoro, quién además tuvo mucho que ver en que esto suceda. La instrumentación fue de mucha gente admirada y querida. Gente que creyó en este trabajo artístico y aportó muchísimo en la sonoridad que tenía en mi cabeza. Yo soy autodidacta, toco dos acordes, la voz me ayuda mucho a traducir las melodías. Un disco en el que se trabajó mucho buscando unir la música que traigo de la frontera, con ritmos de antaño y pregones de una canillita de 1940.

¿Cómo se dio la participación del compositor brasileño Chico Cesar?

Desde niña Chico César representa días de felicidad en mi casa. Mi madre era poeta, y lo escuchaba muchísimo. “Mama África” es una canción que me trae a mi infancia. Me veo con mi madre y mis siete hermanos, bailando, esperando una Navidad, tal vez, pero siempre bailando. Cuando mi madre falleció pidió que dejaran sus cenizas en el mar. Lugar al que no pude volver hasta que fui a tocar a Rocha. Pasé toda la mañana sin poder ir al mar. Bajé, me senté y vi pasar a Chico, caminando. Yo no soy muy creyente, pero soy. Fue algo increíble para mí, más allá del encuentro musical. Lo invité a grabar una canción y me dijo que sí, y grabamos. Alguien muy humano. Un luchador por los derechos culturales. Un revolucionario. Emoción y honor muy grande de poder compartir esa canción con alguien que representa tantas cosas para mí.

¿Por dónde va el espectáculo “Quitate la venda”?

“Quítate la venda” es el título de un poema de Virginia que se llama «La hora de la tierra en la que tú duermes», dedicada a los escritores del Uruguay. Poema que elegí para presentar este disco, ya que creo que representa todo lo que quiero decir. Es un momento político terrible, y “Marimorena” es un disco que responde con la seguridad de quien sabe perfectamente de qué lado está a esta altura. Quítate la venda como respuesta a todas las preguntas. Como derecho a responder también, a lo que no se está preguntando. Quítate la venda, como grito, llamado, golpe de tambor y toda la esperanza.