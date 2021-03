Entrevista: Tania Tabárez: “Carnaval es mucho más que un concurso”  

La periodista Tania Tabárez hizo una selección de sus entrevistas a figuras del Carnaval y acaba de editarlas en el libro “Fuera de concurso”. Una buena manera de acercarse a la fiesta de Momo en tiempos de pandemia.

En este libro, la periodista Tania Tabárez –una apasionada del carnaval– nos lleva a lo más íntimo de esas entrevistas que a lo largo de los años realizó en Fuera de concurso. Tania nos hará sentir que estamos sentados allí junto a estos personajes, indagando las historias personales y grupales que marcaron sus trayectorias artísticas y que han sido claves para la realidad actual de la murga y su relación con la sociedad. Desde los más innovadores a los más clásicos, pasando por rupturistas, amantes de la competencia, cuestionadores del concurso oficial, pero sobre todo murguistas de alma. El coro de este Fuera de Concurso tiene las voces de Bananita González, Carlos Melgarejo, Catusa Silva, Cocina Márquez, Coco Rivero, Diego Bello, Eduardo Rigaud, Jorge Esmoris, Fernando Toja, Guillermo Lamolle, Mónica Santos, Pinocho Routin, Pitufo Lombardo, Raúl Castro y Tabaré Cardozo.

¿Cómo surgió la idea de llevar a un libro las entrevistas que habías hecho?

A fines de 2019 la Editorial Penguin Uruguay (Aguilar específicamente lo editó) se comunicó conmigo para editar un libro basado en las entrevistas del programa de TV “Fuera de Concurso”, especialmente enfocado en la murga. Para mí fue una nueva posibilidad de homenaje a estos artistas, de valorar y reflexionar sobre el fenómeno murga y a la vez una chance de extender este homenaje a mis compañeros de TV Ciudad, ya que mi rol es el más visible de un trabajo eminentemente colectivo, lleno de amor, respeto y compromiso por parte de todo el canal.

¿Cómo fue ese proceso de llevar las conversaciones a «lenguaje escrito»?

¡La verdad es que lo que más tuve que editar fueron mis preguntas! La intención fue respetar el formato de conversación, que la gente que leyera entendiera cómo habíamos llegado a cada reflexión. La entrevista busca ser una charla y por ende mi discurso no es de preguntas concretas sino de invitaciones a desarrollar, puesta en común de datos, etc. A nivel personal, leer algunas de sus respuestas fue descubrir una profundidad en los conceptos que no había percibido en lo audiovisual.

¿Cómo fue la selección de las entrevistas?

Fue un proceso desgarrador, más allá de que el perfil murguero achicó bastante el abanico de posibilidades. Pasaron 81 personajes por el programa, priorizar unos por sobre otros necesitó personalizar y despersonalizar este trabajo, ser fiel a lo que sentí y viví en cada una y a la vez despegarme de mi eje, mis gustos y afectos, y mirarlo como una posibilidad de mostrar una postal de la murga uruguaya. Partimos de unos 20 nombres, me atreví a sugerir 25 y en ellos trabajamos. Luego por la extensión de las mismas debimos quedarnos con las 15 del libro (un libro de carnaval no puede ser caro), 15 entrevistas de las que me siento absolutamente convencida y orgullosa. En ese listado hay diversidad de estilos de murga, de edades, de barrios, miradas y personalidades. El único equilibrio que no busqué fue el de género precisamente para aportar a la fidelidad de esa postal. Me niego a la hipocresía de balancear uno de los costados más oscuros de nuestra fiesta, ese machismo (el mismo de nuestra sociedad) que hace que las mujeres afamadas de la fiesta deban tener el doble de talento para ocupar el mismo lugar que un carnavalero varón. Creo además que evidenciar este desequilibrio es un aporte para el proceso de cambio, que ya viene ocurriendo aunque muy lentamente.

¿Cómo vivís el hecho de estar mano a mano con estos referentes del Carnaval?

“Fuera de Concurso” sólo puede hacerse por la generosidad de nuestros artistas. Ellos nos regalan una hora de charla y en ella sus emociones, historias, reflexiones. Por si fuera poco nos prestan sus fotos y recortes para que lo compartamos con la gente (¡Hemos recibido la única foto de sus padres, de ellos mismos en la infancia!). Siento que es como esa canción de Edú Pitufo Lombardo, «Bien de al lado». Ellos se dejan ver así, sin máscaras y con absoluta generosidad. Mis compañeros del canal se siguen sorprendiendo de la emoción a la que logramos llegar en esos 50 minutos de rodaje, y eso sucede porque como digo en el libro ellos «abren el alma» y esa es una muestra de confianza más importante que esas fotos o documentos que mencionaba antes. Ellos nos entregan en mano un tesoro, mirándome a los ojos y yo no puedo más que sentirme una privilegiada por estar en ese lugar mágico que une el trabajo de todo el equipo y el canal.

¿Que cosas te sorprendieron más de estas charlas?

Sin dudas la generosidad de todos ellos. También lo recurrente de los terrenos fértiles para la creación en sus infancias (AEBU, ACJ), las ganas de decir y expresar desde distintos lugares, y lo unánime del reconocimiento a la figura de Pitufo Lombardo.

¿Hay alguna de estas conversaciones que tenga un especial sentido para vos?

Todas las del libro me marcaron, creo que me ha sucedido con la mayoría de las del programa. Hay dos del libro que son más que especiales, porque tienen ese sabor de las palabras que permanecen en el tiempo a pesar de la vida y la muerte. Una es la de Cocina Márquez, que falleció poco después de grabar con nosotros y que en esa charla nos estaba regalando un verdadero testamento al carnaval, cosa que no pude ver en vivo y descubrí mirándonos luego por la tele en el sillón de mi casa. La segunda es la de Catusa Silva, que nos dejó cuando el libro ya estaba en la calle. En el final de su entrevista dice qué le gustaría que pasara con Araca cuando él no esté y cada una de esas palabras están grabadas a fuego en mi cabeza y en mi alma.

¿Cómo vivís y creés que están viviendo los carnavaleros está ausencia de Carnaval?

Lo sufrí más de lo que me imaginaba, carnaval es mucho más que un concurso y hasta que un espectáculo sobre el escenario. Son esas emociones, las postales y las rutinas de febrero por más de 15 años, el tablado del barrio en que te encontrás con tus vecinos, la posibilidad de mi hija o de mis sobrinos de subir al tablado con la murga en la despedida. Para los artistas fue un año de mucho dolor (económico y emocional) pero el dolor que más me remueve es el de los vecinos que no pudieron tener ese espacio de cultura en la esquina de su casa. Hay un partido que se juega en muchos barrios, a partir del esfuerzo de vecinos solidarios y que tiene mucho de su posibilidad de éxito en esta oportunidad de disfrutar juntos de una noche de carnaval.