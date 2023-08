Envidia y mucho más por Ruben Díaz

En este siglo, donde gobernaron los Kirchnner en la Argentina, en el momento peor que fuimos tratados los uruguayos, fue durante la primera Administración del Dr. Tabaré Vázquez. Nos cerraron los puentes por tres años. En necesario remontarse a los primeros gobiernos de Perón para recordar algo igual. La verdad es que hace bien recordar esas cosas para comprender que el chauvinismo que siempre hizo gala el populismo del país vecino está por encima de las ideologías.

Luis Batlle y Tabaré Vázquez merecen un reconocimiento a través de los tiempos por la actitud seria, serena y sin claudicaciones de defender la soberanía y la independencia de los uruguayos. Tabaré Vázquez tuvo que llegar más lejos, hablo con Estados Unidos y tuvimos el apoyo de esa potencia, ancestralmente amiga de nosotros. Su actitud solo puede compararse con la de Batlle y Ordóñez, que en otras circunstancias, querían ignorar nuestros derechos sobre el Rio de la Plata y el Uruguay mientras librábamos por entonces la última de nuestras guerra civiles.

Es envidia, admitámoslo. El gobierno uruguayo debería hacer una campaña en Buenos Aires pidiendo a los argentinos que no nos elogien más. Que no digan que los políticos de nuestro país son mejores que los de ellos. Que no comparen a unos y a otros, porque si no los de ellos se enojan y los que sufrimos somos nosotros.

Pero no es solo envidia. También hay una realidad. Nosotros somos menos y mejores en lo que se nos compare. Y a la clase política argentina le cuesta mucho convivir con esto. Esta controversia divide a la región. Se inició mucho antes, existió desde siempre. Antes de la Independencia de nuestros países. En realidad, en el momento en que empezó a operar el Puerto de Montevideo y la Corona Española autorizo el atraque. Provocando la protesta del Virrey que estaba en Buenos Aires.

José Artigas, el padre de la Patria, fue el que entendió mejor esta situación. Por eso en sus Instrucciones del año trece piensa en la soberanía de las provincias y un gobierno central fuera de Buenos Aires solo con las potestades que estas provincias le den. Muchos hablan de este estupendo documento, que demuestra ya cuan diferentes somos a Buenos Aires, y también a las otras provincias. Aunque el foco de la discordia está en la capital del país limítrofe. Sería bueno que los historiadores, no se pierdan en los artículos programáticos, que bien importantes son por cierto, sino que también analicen los que en forma clara y definitiva se refieren a nuestra libertad y soberanía.

Buenos Aires siempre quiso limitar el comercio. No permitir la libre navegación de los ríos en la región. Nosotros por convicción y mandato del prócer estuvimos y estamos en la vereda de enfrente.

Ahora de vuelta tenemos todo el combo que siempre nos hacen cuando surgen estos momentos de crisis. Nos quieren cerrar las puertas del comercio. Hablan mal de nuestro gobierno todo lo que pueden. Dicen hasta que no sale agua de las canillas. Que somos los hermanos menores. Y todo lo que se les ocurra, dentro de la chabacanería que los distingue. El problema no es con Lacalle Pou, como no fue antes con Tabaré Vázquez, es con nuestro país.

Entre las criticas ya conocidas, esta las zonas francas que se encuentran en el Uruguay. Que en vez de entorpecer, obstruir o delinquir como alegremente dice el Ministro de Economía y candidato presidencial bonaerense, por el contrario, prestan un gran servicio a la Argentina y a la región. Logran que lleguen en tiempo y con eficiencia productos. Se concreten negocios y los importadores y exportadores de la región puedan defenderse mejor de las malas políticas a las que los someten sus gobiernos

Aquí estamos, como siempre. Poniéndole cara a la tormenta. Es una vieja costumbre de los gobiernos argentinos en momentos políticos adversos, buscar o inventar conflictos. Lo hicieron Galtieri y Néstor Kirchnner en su momento. El militar con la locura que significo la invasión de las Malvinas. Y el otro cerrando los puentes. Los ingleses siguen muy orondos en Las Malvinas. Nosotros, sin proponerlo, al final en vez de un plato les servimos dos. Ahora tenemos dos pasteras. Funcionando y muy bien. Ninguna crisis ambiental provocamos por eso. Más bien al contrario, en cada encuentro internacional que se realiza en el mundo, Uruguay es presentado como ejemplo en esta materia.

Por supuesto

Hoy nos defiende el gobierno de Lacalle Pou. Cumpliendo no solo con el país, sino también con la digna historia de su colectividad. Como ayer lo hizo Tabaré Vázquez, sin que ningún frenteamplista le enjuiciara. En la historia, están Luis Batlle y Batlle y Ordóñez.

Uruguay tiene políticas de Estado antes de ser Estado. Desde las Instrucciones del año trece. Nació con la Patria, nació con Artigas.

Permítaseme una referencia personal. Leon Lev es un hombre respetable, inteligente y sincero. Pero yo creo que se equivocó cuando en su columna de Facebook dijo que no había política de Estado. Con la mayor consideración me parece que no es el momento de dividir. Sino de unir en la defensa de la soberanía.

Por suerte somos distintos, bien distintos, siempre gloriosamente distintos a los argentinos. Lo cual no quiere decir que no los respetemos y no nos unan vínculos de afecto y amistad. Eso no supone agresividad o enfrentamiento. Pero hay cosas que nosotros no podremos hacer nunca. Por ejemplo, salir a festejar en la Plaza de Mayo la locura de la invasión a Las Malvinas y en menos de un mes hacer el mismo alboroto para que se fuera el gobierno militar. Que felizmente se fue.

