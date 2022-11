¿Es la más cara de América Latina? por Cristina Morán

Aquella ciudad de San Felipe y Santiago a casi 300 años de du fundación se convirtió con el paso dl tiempo, y vaya a saber por qué extraños designios (bueno, en realidad no tan extraños) según un ranking realizado por la Universidad Argentina Torcuato di Tella que llegó a la conclusión que Montevideo es la más cara de todas las ciudades seguida por Santiago de Chile, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Monterrey y Lima. Según el informe la capital uruguaya lidera la lista con 3.054 dólares el metro cuadrado. Por otro lado. otro estudio la ubica en segundo lugar y ocupando el primero a Buenos Aires. Pero también leemos otro informe que la ubica en cuarto lugar. Y entonces aparece la contrapartida que nos habla de una miserable y doliente realidad: más de 250 millones de habitantes sufren de pobreza en Latinoamérica de las cuales unos 60 millones de personas sufren pobreza extrema que viene en continuo aumento desde 2017. El listado es encabezado por la República de Haití. ¿Qué hacemos con la brutal realidad de vivir en una ciudad como Montevideo donde no necesitamos sesudos estudios para saber lo carísimo que es sobrevivir en la capital y en el país todo? Saliendo de Montevideo, algo cambia en materia de precios ,todo se encuentra más accesible, más a tono con lo que lo que los uruguayos perciben mensualmente por su trabajo, su jubilación o pensión (aunque estas dos últimas, merecen un capítulo aparte a cargo de expertos en el tema y que también aborden (imposible ignorarla) la reforma jubilatoria esa que junto con la tan buscada nueva ley de educación el gobierno promete defenderlas persona a persona, adolescente a adolescente, viejo a viejo, pueblo a pueblo y sin duda otro tanto hará la oposición. Y mientras tanto nosotros, los ciudadanos de a pie, los de todos los días, los que no participamos de ninguno de estos anuncios de reformas, de cambios en sistemas tan importantes como son la jubilación y la educación, solo nos enteramos por lo que “los unos y los otros” nos hacen saber y lo que cada uno de nosotros busca y encuentra para informarse. Somos, en general, quienes salen de compras y cada día rechaza un artículo más por el costo a que ha llegado. Con 11 millones de ganado vacuno pagamos un precio muy alto por un corte de calidad, aunque los verdaderos “cortes de calidad” en general se van, se venden apara el exterior y para los restaurantes de “alta gama”. Vivir en Montevideo es muy caro. Los alquileres, la compra de vivienda y sin embargo vemos levantarse edificios de apartamentos en lugares clásicos de la ciudad como Pocitos, Punta Gorda, Malvín, Parque Rodó, pero también ha llamado la atención de los inversores el Oeste de Montevideo y allí, casi entrando a los accesos de salida y entrada de la capital se erige uno de esas primeras construcciones de apartamentos. La ciudad se extiende. Por suerte lo de la isla quedó descartado. Por ahora. Mañana no sabemos. Esto es como la dimensión desconocida, “todo puede suceder”. Hasta la próxima. Que seas feliz.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.