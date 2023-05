Exóticamente histórico por Onofre Laborde

Estamos ante las instancias finales que definirán uno de los campeonatos de mayor atractivo a nivel mundial, que ha generado gran audiencia y de los mayores deportistas del básquetbol global: la gloriosa y enorme NBA.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el baloncesto, como deporte mayoritario y de gran éxito en Estados Unidos, se organizó en una única liga consiguiendo la confluencia de las mejores ligas existentes en el país conformando y originando el nacimiento de la NBA tal y como la conocemos hoy en día, si bien el basket era un deporte con escaso arraigo y afición para el gran público del país norteamericano.

En aquel momento este deporte como juego era también muy distinto al que conocemos en la actualidad, ya que todavía no se habían modificado muchas de las normas que instauró de forma primigenia el Profesor James Naismith. Todavía se jugaba sin reglas tan básicas para el desarrollo del juego, como el reloj de posesión o el tapón ilegal. Le faltaban elementos que le hicieran más rápido y dinámico para que el aficionado quisiera ver un deporte que todavía no tenía nada de espectáculo. Esto tenía como efecto directo que el baloncesto no crecía en seguimiento y afición frente a otros deportes y como consecuencia de ello, las ligas existentes en la época carecían de importancia y relevancia social.

La realidad del nacimiento de la NBA llegó por la necesidad de una serie de empresarios de llenar sus estadios de gran capacidad en momentos en los que su actividad principal (hockey sobre hielo) no tuviera funcionamiento, es decir, se requería una actividad habitual que permitiera llenar esos grandes espacios fuera del periodo de los partidos de ese otro deporte.

Esos grandes empresarios como Walter A. Brown (Fundador de los Boston Celtics y Manager del Boston Garden), Pat Tyrrell (propietario de los Philadelphia/Golden state Warriors) o Ned Irish (Fundador de los New York Knicks y Manager del Madison Square Garden) impulsados por la iniciativa del importante periodista Max Kase vieron en el baloncesto la oportunidad que estaban buscando. Como muestra de esa vinculación del baloncesto con el Hockey sobre hielo, el primer Presidente (denominación antes de la actual Comisionado) de la BAA fue Maurice Podoloff, que también era en aquel momento el Presidente de la American Hockey League (AHL), germen de la posterior NHL.

En aquella época existían dos grandes ligas en el Baloncesto Norteamericano, la American Basketball League (ABL) y la National Basketball League (NBL). La primera era la liga con mayor tradición ya que había sido fundada en 1925 y la segunda la que mejores equipos y jugadores tenía pero se desarrollaba en escenarios y ciudades menores. Con estos antecedentes el 6 de Junio de 1946 se fundó la Basketball Association of America (BAA) con un total de 11 equipos (Chicago Stags, Washington Capitols, Providence Steamrollers, Cleveland Rebels, Philadelphia Warriors, St. Louis Bombers, Toronto Huskies, New York Knicks, Detroit Falcons, Pittsburgh Ironmen, y Boston Celtics). También es necesario comentar que la BAA nació como la «Gran liga de Baloncesto de los Estados Unidos» frente a la ABL y la NBL que quedaron en un rol de ligas menores.

Posteriormente, con el poder económico y social del lado de la BAA, el siguiente paso fue tener también en su poder el talento deportivo. Por este motivo en las siguientes temporadas algunos de los equipos iniciales de la fundación de la BAA desaparecieron y se fueron incorporando otros de la ABL (Baltimore Bullets) y de la NBL (Minneapolis Lakers – Los Angeles Lakers actuales-, Rochester Royals -Sacramento Kings actuales-, Syracuse Nationals -76ers actuales-, Fort Wayne Zollner Pistons -Detroit pistons actuales- y los Tri-Cities Blackhawks -Atlanta Hawks actuales).

Sólo sobrevivieron a la fusión y expansión inicial de la liga los equipos más sólidos, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, y fue de esa forma que el 3 de agosto de 1949 la liga cambió definitivamente de nombre y pasó a llamarse como en la actualidad National Basketball Association. Aquel día la NBA tomó su denominación actual, pero dejó el periodo bajo el formato BAA como parte de su legado, es decir, los tres años de liga disputados como la BAA son parte de la historia y estadística de la liga norteamericana.

La primera temporada NBA tuvo la siguiente nómina de 17 equipos ya muy reconocibles para los aficionados de hoy en día: Minneapolis Lakers, Rochester Royals, Anderson Packers, Indianapolis Olympians, New York Knicks, Syracuse Nationals, Boston Celtics, Fort Wayne Pistons, Chicago Stags, Tri-Cities Blackhawks, Washington Capitols, Sheboygan Red Skins, St. Louis Bombers, Philadelphia Warriors, Baltimore Bullets, Waterloo Hawks, y Denver Nuggets. Muchos de estos primeros equipos de la NBA desparecieron rápidamente ya que el nacimiento de la NBA como tal en 1949, supuso la extinción de la NBL.

La NBA acogió a todos los combinados que llegaron a la última temporada de la NBL, pero tras un breve paso por la nueva asociación se vieron condenados a la desaparición como el caso de los Anderson Packers, los St. Louis Bombers o los Denver Nuggets ( que no tienen anda que ver con la franquicia actual procedente de la ABA). El crecimiento de la NBA también supuso la extinción de la ABL en 1955 aunque deportivamente ya había dejado de funcionar desde 1953.

La NBA es mucho más que un deporte y marca tendencia a nivel internacional, es una actividad hermosa que nadie se puede perder.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.