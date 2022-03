Fake News y otros temas éticos  por Patricia Linn

El aplastamiento por un tanque blindado de un automóvil conducido por un civil ucraniano en Kiev, fue una de las imágenes más impactantes en los primeros días de la guerra. Fue grabado por al menos tres personas y el video obtenido se volvió viral. Si el tanque era ruso como se supuso al inicio, se trataba de un acto inconcebible, horroroso e incluso innecesario.

La guerra recién comienza. De los soldados rusos que están invadiendo Ucrania se esperan actos violentos con fines de conquistar terreno, ya que ese es el objetivo de Rusia. Dichos actos pueden ser atacar un regimiento de militares que hacen resistencia, camiones y tanques blindados, pero atacar de a uno a civiles no parece tener sentido.

¿Cuán verídicas serían esas imágenes? es lo primero en que hay que pensar antes de juzgar. ¿Qué es lo que podría ser falso? Lo primero es la fecha y lugar, podrían ser imágenes de otro ataque, en otra ciudad, en otra guerra, y no un enfrentamiento entre rusos y ucranianos en febrero de 2022.

En las tres filmaciones que se difundieron se muestra la misma escena, no parece haber edición. La cuarta filmación, la del rescate del conductor, el que increíblemente estaba vivo cuando el tanque se retiró, podría ser una filmación de otro automóvil, de otro choque, pero hay muchos elementos en la imagen que sirven de referencia, que apuntan a confirmar que se trata del mismo auto.

Recién dos días después aparecen los reclamos de qué se trata de noticias falsas, aunque no serían totalmente falsas ya que los hechos serían verídicos, las imágenes serían verídicas, es la interpretación de los hechos filmados lo que sería falso. No sería un tanque ruso el que aplastó al automóvil de un ucraniano.

En varios sitios de Internet aparecen análisis de las imágenes buscando verificar las mismas. Con respecto al tanque expertos consultados dicen que se trata de un tanque 9k35 Strela-10 que disponen tanto Rusia como Ucrania y descartan que fuera ruso porque no se ve que tuviera pintado en sus lados una Z o una V de color blanco, como están pintados la mayoría de los tanques rusos, como medida justamente de identificación.

En estos sitios después del análisis se concluye que todos eran ucranianos y el aplastamiento del auto fue un accidente derivado de una desviación de la dirección del blindado ocurrida como consecuencia de una balacera previa, la que se puede ver en otro video. Mirando atentamente las tres filmaciones del aplastamiento, se puede aceptar que hubo una pérdida del control del tanque que lo hace desviarse en primer lugar de su dirección y después derrapar e ir a dar encima del automóvil.

Otras filmaciones que llevan a plantear preguntas sobre la realidad o falsedad de las mismas y también sobre un tema ético presente en todo conflicto armado, la objeción de conciencia, muestran a soldados rusos tomados prisioneros diciendo que se les había informado que iban a participar en ejercicios militares, que no sabían que iban a atacar a Ucrania, tampoco querían hacerlo. Algunos hasta dijeron que tenían compañeros que boicotearon sus tanques para no avanzar en el frente. Por las imágenes de estos soldados se ve que son muy jóvenes, que deben ser los conscriptos. Algunos hablan por teléfono con sus parientes y entre lágrimas les dicen que están bien y alguno dice que tiene miedo.

Otros son videos que el gobierno ucraniano ha subido a un sitio de Internet. Se les pregunta qué hacían allí donde los apresaron, por qué atacaron y ellos contestan que ignoraban lo que iban a hacer a Ucrania, también se lamentan estar allí y hablan por teléfono con sus familiares diciéndoles donde están y que están vivos. Las preguntas seguramente apuntaban a que los prisioneros les dieran más información sobre lo que planean los rusos. Es comprensible que la respuesta sea evasiva y que dijeran que no saben nada ni sabían cuando entraron a Ucrania, por lo que esas respuestas no deben considerarse totalmente ciertas.

Pero algunas de esas respuestas son creíbles por el contexto de las imágenes, Se ve a una pareja de ucranianos que se compadecen del ruso tomado prisionero por civiles y que le ofrecen agua y comida y un teléfono por el que llama a su madre.

Se debe de interpretar que a muchos jóvenes Putin les ha mentido al igual que a todo el mundo. Entonces hay que pensar en la situación que se encuentran muchos de los soldados ¿Qué debe hacer el soldado al que le han mentido y debe atacar un pueblo que no desea atacar?

¿Qué deben hacer los hombres ucranianos que deben cuidar de sus familias y desean llevarlos a países seguros? ¿Qué deben hacer esos hombres que quieren llevar a su familia fuera de Ucrania, pero no los dejan salir? A los hombres de 18 a 60 años no los dejan salir por el establecimiento de la ley marcial, que implica que todos los ciudadanos se convierten en militares y quedan sometidos a las leyes propias del ejército, deben estar disponibles para luchar.

Muchos hombres se quieren quedar para combatir a los invasores, para defender a su país, muchos ucranianos (y no ucranianos también) residentes en otros países se están incorporando a las fuerzas militares ucranianas con la intención de apoyar. Pero los que no se sienten capaces de involucrarse en la lucha, en los horrores de la guerra, o simplemente sienten que deben ayudar a sus familias, o a los que migran, a entrar en otros países vecinos, deberían tener la opción de elegir como seres libres si participar en la guerra o no, si abandonar a sus familias o no… ¿Acaso tiene derecho un gobierno de obligar a los hombres a tomar las armas? ¿Y lo que es peor, usual en la mayoría de las guerras desde los inicios de la historia, considerar un cobarde al que se niega? En un país libre donde la libertad de los individuos es fundamental y prioritario, tal obligación no debería ni siquiera plantearse. La defensa debería de hacerse con los que desean hacerlo, los que están disponibles y los que están capacitados física y emocionalmente a llevarla a cabo. Si no son suficientes y el país cae bajo las fuerzas del agresor pues eso es lo que debe ser, sería el resultado de la elección libre de los individuos, sería el resultado de una democracia.