Federico Zerbino, director de Turismo: Rocha “vuelve a llegar con una mano atrás y otra adelante” a la temporada  por Facundo Terra

A las puertas de la ciudad de Rocha, el director de Turismo del departamento, Federico Zerbino, recibió a Voces sobre la ruta 9, donde se ubica la Casa del Turismo. El empresario y carpintero de oficio destacó que el estado uruguayo le debe al departamento una potente inversión, además de delinear los objetivos del quinquenio y la próxima temporada que avizora.

¿Cómo ha sido esta incursión en la política que debe tenerte abocado al turismo y alejado de tus emprendimientos?

Sigo bastante inquieto en mi actividad privada. Siempre hice la crítica al status quo político y a los administradores públicos, por su falta de eficiencia, de compromiso y muchas veces intentando traducir lo que se ve de afuera. Me hicieron la invitación a tomar las riendas de la Dirección de Turismo y voy conociendo un poco de adentro como se sufre con la máquina de impedir estatal.

¿Te tomó por sorpresa la propuesta?

Me tomó totalmente de sorpresa porque mi característica es ser un emprendedor, haber generado algunas cosas a nivel privado. No tenía ningún vínculo con el ejecutivo ni con Alejo Umpierrrez.

Es el puntapié en la política…

No. Vine solo a la gestión pública. Voy a estar hasta que el intendente me diga y después ya no voy a estar vinculado más a la actividad política o a la gestión pública.

¿La llegada de los turistas los fines de semana comienza a vislumbrar lo que va a ser la temporada?

No, no. La temporada se está jugando más sobre la fecha, debido a que el público va a ser un 90% nacional. Eso quiere decir que la gente en Uruguay por conocer el destino, por conocer que siempre hay una alternativa a su lugar turístico deja para último momento. Lo que se ve ahora es un fuerte empuje de la gente que está ocupando los lugares más caros, el resto lo va a definir pisando diciembre.

El intendente de Rocha dijo a Voces que esperaba un “estallido del turismo”. ¿Cuál es la proyección de la Dirección de Turismo?

Qué Rocha si está temblando para ese estallido, es un volcán. A partir de la pandemia se generaron iniciativas privadas muy interesantes que hacen al turismo. Va a haber un estallido del turismo que posiblemente no sea este año. También tiene mucho que ver que los tiempos de Maldonado y el crecimiento parecería empezar a tocar un techo. Entonces es lógico que las inversiones caigan en las costas de Rocha.

¿Las bases de ese crecimiento se las concedes a la actividad privada?

Un 100%. El estado uruguayo le debe al departamento de Rocha una fuerte inversión pública en infraestructura. El turismo se desarrolla también en base a la inversión pública, cuando le das condiciones a los privados para que inviertan en el departamento. Es necesario tener un registro en la Dirección de Turismo, un registro de operador turístico en el Ministerio de Turismo. Estamos intentando acompañar, actualizar la normativa en el departamento porque la informalidad tanto en el alojamiento turístico, como en la gastronomía y en un montón de servicios dañan mucho a la industria turística en su conjunto. Estamos recorriendo ese camino que seguramente traiga buenos resultados a mediano plazo.

¿Cómo se planifica una temporada pospandemia?

Se planifica distinto por la incertidumbre. Hay que tener precaución de seguir abriendo y gestionando espacios públicos con responsabilidad. No se puede acelerar sin control porque quizá no sea positivo, cuidar la ecuación económica es fundamental, sobre todo levantar parte del empresariado que ha quedado por el camino en la actividad turística, pero estamos lejos de poder programar una temporada en condiciones de normalidad.

La apertura de fronteras debe ser un respiro.

Es sin duda un respiro. Tiene todavía el equilibrio necesario de contención de las medidas sanitarias con la apertura económica que Uruguay necesita. Debería agilizarse un poquito más y abrir con velocidad la frontera, hacíamos reclamos junto al ministro de Turismo acerca de los hisopados y los costos de los hisopados, donde vemos que la industria turística se puede fortalecer de esa dinámica. Hoy no se está pudiendo hacer. Se está estudiando desde el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas están viendo cómo hacer que los turistas tengan menos costos, pero a su vez puedan ingresar con mayor facilidad.

El año anterior se exoneró un 50% de contribución inmobiliaria a diferentes alojamientos turísticos. ¿Tienen pensado plantearlo de ser necesario?

Nosotros no lo planteamos directamente porque no nos compete, pero la Corporación Rochense de Turismo está planteando algunas exoneraciones al respecto, qué tengan un nivel más abarcativo que lo que tuvo el alivio tributario del 50% de alojamientos que calzó en casi ninguna empresa. No llegan a 20, debido increíblemente a que debían tener en planilla tres personas todo el año. Eso habla mucho de la estacionalidad y que las empresas que trabajan en el turismo en Rocha no son sustentables todo el año.

Una de las primeras búsquedas de la nueva gestión era la de estirar la temporada…

A partir de que llegamos a la Dirección de Turismo hemos tenido muchos socios, operadores privados que se dedican a la actividad de lo que es el turismo aventura, observar los cielos oscuros, astroturismo, cabalgatas, cicloturismo, canotaje. Esto

quiebra la estacionalidad, el aire libre ha tomado un protagonismo que no tenía antes de la pandemia. Todas las actividades que hoy puedan estar relacionadas con una cultura de naturaleza, de protección ambiental, de actividades al aire libre tienen éxito y es lo que en Rocha prospera por ser un gran emisor de turismo y naturaleza.

La Intendencia de Rocha abrió una licitación para la adjudicación de 12 módulos gastronómicos para la explotación en las playas más concurridas del departamento. ¿A qué apuntan?

Darle a un inversor la posibilidad de trabajar por cuatro años, saber que va a estar en un punto de alta facturación en la playa. Los módulos gastronómicos apuntan a tener una cocina bromatológicamente perfecta, donde se pueda elaborar desde sushi, carnes, postres, lo que sea. No vamos a tener problemas sanitarios, un tratamiento residual de las aguas y el manejo de las buenas prácticas ambientales. Cuando la tabla de precios sube, la propuesta mejora porque el nivel de inversión mejora y el esquema de negocio es bastante más ambicioso que el de un chiringo tradicional que no tiene los costos comprometidos.

Tienes un fuerte vínculo con La Paloma, incluso como empresario. ¿ Hubo un acercamiento con el alcalde, Sergio Muniz, desde la dirección de turismo tras denunciar un estado calamitoso de las calles y la falta de comunicación con el gobierno?

He estado muy cerca de Sergio como vecino, en una relación de conocimiento de muchos años y se me es muy fácil relacionarme con el alcalde de La Paloma, también porque tiene grandes articuladores trabajando en la alcaldía. No ahorro un viaje a La Paloma ni una gestión para acompañar el municipio.

Hay una problemática vial muy grande que viene de años atrás en los distintos balnearios. ¿Es una de las principales urgencias del departamento?

Lo que estamos reclamando desde el día uno es infraestructura vial. Mejorar la infraestructura vial, no se cae en un año, es histórico que esté todo desecho. Se ha reparado con pocos recursos, poca inversión pública. Creo que es una inversión que no debería salir estrictamente de los municipios ni de las intendencias, debe ser del gobierno central. Los gobiernos departamentales no tienen potencia económica para realizarlo.

¿Rocha está en condiciones de afrontar la temporada o vuelve a llegar con una mano atrás y otra adelante?

Vuelve a llegar con una mano atrás y otra adelante. El ejecutivo recorrió el camino de una inversión por el fideicomiso que era una salida rápida, necesaria, pero fracasó. Tuvimos en el medio el cambio de Ministro de Turismo, nosotros ya habíamos avanzado con la anterior gestión, tuvimos que volver a hacer las mismas propuestas, enviar las mismas cosas, eso nos retrasó bastante. Hoy estamos encaminados, lo que sí estamos arriba del verano. Recién estamos firmando los fondos con el Ministerio de Turismo y un convenio de mejora de la infraestructura. Y tenemos otro proyecto grande que veremos cómo lo podemos ir ejecutando.

¿De qué trata el proyecto?

Tenemos un proyecto muy interesante en la Laguna de Rocha con un centro de visitantes y un puerto en la Riviera que haría un viaje al mar por una conexión fluvial. Lo aceptó el Ministerio de Turismo, a su vez conseguimos coordinar con un operador privado que haga ese viaje al mar. Estamos entusiasmados, seguramente va a quedar para el presupuesto del año que viene. Creemos que puede traer acarreado fuentes de trabajo y un desarrollo local.

¿Puede ser contraproducente para el turismo la resolución de no habilitar los bailes dentro de los balnearios?

Para nada. No es contraproducente para nada, es totalmente complementario. Y es fácil de entenderlo, si miramos los países que han tenido un desarrollo exponencial del turismo, si pensamos en España, Francia, los polígonos de la noche donde hay mucha diversión y donde se puede disfrutar un encuentro con amigos abstraído de lo que es la vida cotidiana, siempre es en lugares muy retirados, no como acá que es muy cerca. La fuente fuerte del turismo en Rocha, fundamentalmente es el turismo familiar. Se hace difícil con 15 noches intensas de jóvenes que disfrutan mucho de las costas rochenses y que nosotros los necesitamos como producto turístico, sin duda, pero que no pueden chocar con lo otro. Está definido un lugar afuera de La Pedrera y no sé si habrá otras propuestas.