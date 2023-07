Fernán Mirás: «Voy a aprender a ser director si llego a filmar cinco películas» por Martín Imer

Otro reciente estreno es la comedia negra Casi muerta, segundo film como director del reconocido actor argentino Fernán Mirás. Esta co-producción entre Argentina y Uruguay nos cuenta la historia de María (Natalia Oreiro), una mujer que un día descubre que tiene un problema cardíaco irreversible: en un mes, o tal vez menos, puede morir. Esto amerita el reencuentro con sus amigos de toda la vida (Paola Barrientos, Ariel Staltari) y el nacimiento de un romance con uno de ellos, Javi (Diego Velázquez), de quien siempre estuvo secretamente enamorada. Una comedia con muchos enredos y romance, de la cual pudimos conversar con el realizador.

En una película que combina el drama y el humor, muchas veces incluso en la misma escena. ¿Cómo haces como director para lograr el tono y mantenerlo?

Es medio una apuesta que funciona, pero cuando lo vas a hacer. La anterior película que hice era una película muy áspera pero que tiene humor, que es El peso de la ley, pero era una película dura sobre un caso judicial, entonces me quedo la sensación del placer de ir encontrando eso con los actores, y en algún aspecto acá te diría que – sobre todo en los momentos más dramáticos de la película – se me ocurrían las cosas más ridículas (y algunas propuestas por los actores también) y probas a ver hasta donde resiste reírse de las cosas así, ver hasta donde da, y me parecía muy interesante. Yo siento que voy a aprender a ser director si llego a filmar cinco películas, estoy aprendiendo a hacer cine, y me interesan mucho los géneros y el hecho de decir ‘bueno, si una película es una comedia, me interesaba hacer una comedia y ver que podes meter de contrabando en una comedia’ y eso la verdad es que cuando surgió la idea de hacer una comedia sobre alguien que le dan un mes de vida nos parecía interesante como para bucear en esa especie de cosa tragicómica y de ver qué tan ridículas pueden ser las cosas que hace una persona frente a ese miedo.

Y también es una remake de una película española.

En realidad es una versión libre, porque nosotros vimos Bypass, una comedia vasca que le fue muy bien, debe tener 10 años y gano muchos premios, y en realidad lo que más nos interesaba era que podíamos dejar parte de lo que tenía la original pero tuvimos un contrato para hacer una versión totalmente libre, y la historia de ella no tenía tanto peso, la historia que más peso tiene ahí era más de él que tenía que ocultarle a ella que tiene novia y que pareciera que ella mejoro por él y en cambio el personaje de ella, que se va morir, no tiene casi desarrollo, la película no se mete mucho ahí. Lo que más nos tentaba era ver hasta dónde nos podemos meter y hasta donde los amigos pueden estar más involucrados y ser una película más de un grupo de cuatro que están todos sin saber de qué disfrazarse frente a esta situación y un poco lo decían ellos a veces hablando del rodaje, decían ‘es un rodaje muy raro’ porque a veces en el mismo día uno tiene una escena que es eminentemente de comedia y la segunda escena del día es trágica, pero que es cómica para el espectador pero para ellos como actores no, y a mí me parece que eso era interesante. Como actor, lo que usualmente te pasa es que lo que tenes que actuar no tiene un conflicto muy extremo, y poder actuar una comedia pero indagar como actor un momento muy extremo como esto, pero que sea en tono de comedia, me parecía que era muy interesante para los actores — yo en lo general siento eso como actor que me gustaría hacer y yo sentía que todos tienen situaciones, todos están viviendo una situación límite, entonces los actores pueden actuar todo eso pero también que sea algo gracioso

Desde también tu lugar de actor, ¿cómo ves la realidad en tu país, de tu rubro? ¿Sentís que de repente se están cerrando puertas o se están abriendo otras puertas al exterior?

No lo tengo tan claro porque lo que está es que estamos en un momento de transformación que no es tan claro hacia dónde vamos, porque por ejemplo la casi desaparición de la tele de aire es muy dura porque está muy reducido el espacio de trabajo ahí.

Esta película también tiene un destino de streaming, está hecha por HBO Max. ¿Sentís que hay una especie de transición entre lo que es el cine y el streaming?

Yo había dirigido en 2017 El peso de la ley donde las plataformas todavía no habían copado todo, para los espectadores, y para mí fue buenísimo que el productor peleó mucho por estrenar en los cines Casi muerta, porque no puede ser que diga ‘che, ahora que me hice director de cine no la estreno en el cine” (risas). Lo que tiene es que después forma parte de la producción quien después la va pasar en la plataforma, Warner/HBO, lo cual también está bueno porque te asegura que la película a la vez va tener su vida allá y en los cines, eso es tan lindo porque es lo que uno vivió. Yo creo que sigue quedando una porción de público que va a los cines, siempre la lucha es cuánto de lo local, de lo nacional podemos hacer que la gente vaya a ver, ¿no?

