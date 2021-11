Fiscal Darviña Viera:  Rompiendo techos de cristal por Cristina Morán

En muchos de nosotros hubo sorpresa, en otros muchos, tal vez satisfacción, y de otros se escuchó un suspiro de alivio y se vislumbró una sonrisa que no sabemos si pudo ser de tranquilidad o de triunfo porque las sonrisas hay que interpretarlas y para ello estar atento y/o conocer, digamos, “de cerca”, a los dueños de los rostros que las muestran. Y si bien pudo haber, ¿por qué no?, un adelanto de información todas las reacciones deben haberse recibido “en profundidad” cuando el fiscal Juan Gómez dio a conocer que, (palabras más o palabras menos) “la Fiscal Darviña Viera sería apartada de la llamada Operación Océano para preservar su salud que se vio afectada por el estés a que ha estado sometida durante todo este tiempo de investigación”. Hasta aquí las palabras del fiscal Gómez. Esta columnista sostiene que la investigación continuará por un largo y tortuoso camino allanado por la Fiscal Viera, que en noviembre de 2019 se puso al hombro, asistida por otras mujeres (fiscales ellas) la pesada mochila del seguimiento de treinta y tres imputados y de más de veinte víctimas, llegando a formalizar a los imputados, por los “delitos de retribución a menores de edad a cambio de la ejecución de actos sexuales o eróticos, contribución a la explotación sexual de menores, proxenetismo y suministro de estupefacientes.” En esta dramática historia, hay que agregar la muerte de una adolescente de diecisiete años, cuyo cuerpo apareció en el arroyo Solís. De acuerdo a la información recogida de distintos medios gráficos, esta es “la primera vez que la explotación sexual de menores se trata como una causa conjunta con varios imputados en lugar de reducirse a los dichos de víctimas y victimarios” Hasta aquí un breve resumen de los hechos por todos conocidos que continuará a cargo de la fiscal Mariana Alfonso, sobre la cual el Fiscal de Corte expresó que “contamos con el esfuerzo sacrificado de la doctora Alfonso desde este momento porque la intención de la Fiscalía es no perder más oportunidades de llegar al debate serio que debe tener este tipo de casos en los tribunales”. Con el respeto que usted y su investidura merecen, permítame preguntarle señor Fiscal ¿hubo “pérdidas de oportunidades de llegar al debate serio que debe tener este tipo de casos en los tribunales” durante la gestión de la Fiscal Viera? En espera o no de una respuesta voy al “techo de cristal” que desde que el mundo es mundo las mujeres lo conocemos, pero que allá por los años 70 tuvo ese nombre, y que se hace realidad cuando nosotras, las mujeres, nos acercamos a la parte superior de la jerarquía corporativa y se nos bloquea la posibilidad de avanzar en nuestra carrera profesional hacia cargos de nivel gerencial y ejecutivo: y es ese techo de cristal que la doctora Darviña Viera rompió desde el mismo momento que se puso al frente de semejante investigación: lo hizo añicos por llegar donde llegó siendo mujer, por no callar, por hacer silencio, por tomarse sus tiempos, por acertar, por errar, por ser un “ser humano”, por desandar caminos si hubo que desandarlos. Desde luego, Darviña, que si usted fuera varón, “no se hubiera estresado y ni por asomo ese estrés la hubiera llevado al alejamiento de su gestión.” El diario El País tituló su salida de esta manera: ”Se va por la puerta trasera” .En total desacuerdo con ese titular: usted se va por la misma puerta grande, la puerta de la justicia, por la que un día entró para hacer una tarea noble y difícil, muy difícil como la violencia de género, delitos sexuales y violencia basada en género. Siga adelante. Nunca se detenga en mirar hacia atrás. Barra y deseche los pedazos de vidrio de su techo de cristal. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.