FMI y Argentina por Ruben H. Díaz

El Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones de crédito con mayor tradición y trayectoria que regula el funcionamiento del sistema económico a nivel global junto con el Banco Mundial. Se creó apenas concluida la segunda guerra mundial. También se fundó por entonces las Naciones Unidas. Centro del diálogo político y de cooperación entre las Naciones. Hubo que imponer el Consejo de Seguridad, con el veto de los grandes, para que Stalin aceptara integrarla.

En lo económico, el Banco Mundial tenía como función principal financiar a los países en desarrollo en grandes inversiones que les permitiera mejorar condiciones de vida y lograr el crecimiento económico. El Fondo, en cambio, era responsable de la salud financiera y para ello, en lo fundamental, se ocupaba de la caja de cada país. Financiaba los desequilibrios que generaba el déficit fiscal, con recursos que la comunidad internacional le aportaba, principalmente Estados Unidos, y para ello exigía gobiernos responsables política fiscal y monetaria.

Por supuesto que, para los gobiernos, principalmente los irresponsables en materia del manejo financiero, no era fácil llegar a acuerdos. Pero no tenían otra alternativa muchas veces, porque conseguir recursos de otras fuentes era casi imposible. Por supuesto que el Fondo Monetario era criticado con frecuencia, y se la acusaba de ser un instrumento de opresión y dominio de los países desarrollados. Sin embargo, la realidad resulto ser muy otra. Creo una conciencia sobre el buen gobierno, y fue clave en el desarrollo de la economía mundial, con los resultados conocidos y satisfactorios en materia de progreso social. Bueno es recordar que las profecías de desigualdad entre regiones y países no se han cumplido, sino que, a la inversa, los países subdesarrollados han tenido un sostenido crecimiento, por encima de los países desarrollados desde 1990, cuando se aprobó el consenso de Washington. Los agoreros del mal, vaticinaban que iba a ocurrir justamente todo lo contrario. Esto fue así hasta años recientes, en que China, en vez de mejorar el comercio, puso en primer plano la competencia en materia de poder con Occidente, en particular Estados Unidos y así le fue. De un crecimiento del diez por ciento anual, quedo con uno neutro como se espera este año.

Esto tendrá consecuencias. O China va a un conflicto internacional de grandes proporciones, poniendo en peligro no solo la paz, sino la propia existencia de la humanidad, o se repliega y retorna a poner su énfasis en el desarrollo económico. Porque si no hace ninguna de las dos cosas, tendrá serios problemas internos. Después de toda esa expansión, basada en el crecimiento, será imposible someter a quienes mejoraron su existencia, y convencerlos que eso no va a seguir sucediendo por razones de ideología.

El FMI ha sido un buen instrumento para alentar políticas saludables en materia económica durante setenta años. Por supuesto que esto no se acepta, y se repite en forma generalizada, por parte de algunos sectores, pero los hechos lo demuestran, que en definitiva es lo que importa. En lo sustancial, su tarea era asistir a los gobiernos con problemas de caja, exigiendo planes que les permitieran superar los errores por los cuales llegaban a esa situación.

Esto fue así hasta hace pocos años. Que empezó a ayudar a la República Argentina, en forma indiscriminada, con asistencia financiera fuera de toda referencia, al margen de las políticas que se llevaran a cabo, y en medio de una corrupción creciente. Muchos nos sorprendimos como casi sin razones, salvo políticas, se dio una asistencia disparatada, que creo un endeudamiento inmanejable para nada en el gobierno de Macri. Porque era evidente que igual no iba a ser reelecto. Pero esa sorpresa no solo crece, sino que se convierte en asombro, cuando de vuelta, a menos de dos años para la próxima campaña electoral insisten en hacer lo mismo. Esta vez bajo un gobierno que tiene un mayor poder sobre la sociedad, a través del manejo gremial, y justamente de la corrupción. Son los mismos que gobernaron en este siglo al margen de los cuatro años del desgraciado gobierno de Macri. En realidad, están interviniendo para que Cristina Fernández, personalmente o a través de terceros, vuelva a hacerse con el poder. Ese asombro se acrecienta cuando uno toma conciencia de que Argentina cada vez pesa menos en el mundo. Y casi no tiene influencia en la evolución de la economía mundial.

Esta política no solo está en desacuerdo con lo que ha sido la gestión del Fondo en toda su existencia, en realidad el motivo para el que fue creado, sino que también puede tener consecuencias negativas en materia de economía global. No porque importe Argentina. Sino por el antecedente que crea. Premiar un país con un gobierno corrupto y pésimos manejos en su política. Sería bueno saber cómo va a hacer, en la región y el mundo, después de este despilfarro en Argentina, el Fondo para exigir transparencia y eficiencia en otros sitios.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.