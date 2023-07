Fue una noche tensa y angustiante por Cristina Morán

Créanme que no estaba en mi intención tomar este tema para la columna de hoy, pero la mente y los sentimientos y todo lo que el alma fue acumulando en cincuenta años fueron más fuertes, y aquí estoy ubicada en aquella noche “tensa y angustiante”. Programas dedicados a la previa al 27 de junio nos mostraron trozos de lo que estaba ocurriendo en el país y en el parlamento. Hubo una muy buena intención la de recrear la noche del 26 cuando se llevó a cabo la última sesión parlamentaria que demoró doce años de horror para volver. Para quienes esa noche estábamos allí (o al menos para mi) resultó harto difícil ubicar un momento tan dramático, tan despojado, tan abandonado a su suerte con la recreación donde todos estaban impecables ( como tenían que estar, claro) tan lejos de los hombres que esa noche dejaban pedazos de sus vidas y aspiraciones dentro (¡que ironía!) del Palacio de las Leyes, y un video donde se mostraban las imágenes y escuchaban las voces (gracias a la inteligencia artificial) de los senadores Amílcar Vasconcellos, Enrique Rodríguez y Wilson Ferreira Aldunate. Luego de finalizada la recreación de la noche previa al golpe de estado que nos hundió en la desconfianza, en los miedos por lo que podría ocurrirte sí, por ejemplo, no mostrabas tu documento de identidad exigido por un soldado armado con semejante fusil. Algo tan inocente y natural como un olvido, te hacía entrar en pánico. Quienes habían participado del acto fueron al Salón de los Pasos Perdidos a reunirse con los invitados que sumaban mucho más que ellos. Luego del Himno Nacional interpretado por el coro del SODRE se mostró un espectáculo hermoso. El Palacio Legislativo iluminado solo por velas en su totalidad. Fue algo programado, creado por el grupo JACARANDÁ a quienes aplaudimos por la idea y esperamos seguir viéndolos participar de aquello que realmente motive los sentimientos, que los “provoque” a crear. Si me preguntan a cuál de los tres ex presidentes preferí me quedaré callada pues no vale la pena que pasen a amarme u odiarme por algo tan natural como eso de preferir (como en este caso) a uno u otro de los tres presidentes que condujeron al país a partir del año 1985. El presidente Lacalle Pou llegó algo más tarde, pero ahí estuvo, ocupando su lugar en las barras y luego haciendo su caminata rumbo a la salida. Y allí, ya era él, el que estamos acostumbrados a ver en cuanto corte de cinta está presente, ya sea inaugurando algo trascendente que lo llevó a estar, o en una feria agropecuaria, o una gastronómica, o dando cara a los obreros que le hacen sus reclamos en los lugares que visita y manteniendo una calma que puede sorprender sí, pero que, según nos han dicho, la procesión va por dentro. ¡Algo que extrañé fueron las selfies! ¡No podía creerlo, pero, hasta el momento de finalizar la transmisión, ¡no hubo selfies! Hay que celebrarlo. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y para siempre NUNCA MÁS DICTADURA.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.