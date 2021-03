G y el mesías de página 3 por Rodolfo Ungerfeld

Esta semana G me avisó que no podía venir, que en su página, la página 3, se estaba organizando la resistencia a esta “nueva dictadura”, y entonces la retenían. Al menos, cómo no pudo venir, tuvimos una conversación por whatsapp, que yo asumo que el autor de la página 3 no usa… “Si, lo usa”, me dijo G. “¿Cómo que lo usa, si es una invención que permite controlar todo lo que haces? Es parte de la dictadura que instauraron… nos controlan por las redes, nos ponen un tapabocas para que no hablemos…” “Pará!”, me frenó G, “porque si, el dueño de la página 3 usa whatsapp, redes, internet, todas esas cosas… así que no debe como vos decías, y el manual permite eso si. Es más, si te lee te va a decir que por comentar eso sos un soberbio, porque a mí ya me sicoanalizó”. Dice que busca “desmentir la pose de superioridad moral que adoptan algunos partidarios de las políticas pandémicas… “, obviamente, con un aire de superioridad que si te agarra es peor que un molino de viento”. “¿En serio?”, le pregunté, “¿Eso también aprendió en 18 y Tristán Narvaja?”. “Bueno”, decía el mensaje de G, “no se si ahí, pero si lees todo lo que escribe, tiene muy claro porque yo pienso lo que pienso, que, obviamente, asegura que es por miedo. Aunque entre nosotros te comento que la verdad, a esta altura me da miedo él y su postura de nuevo mesías. Además, hasta podría ser el nombre, porque lo escuchás, y justamente dice lo mismo que Jair Messías… ahora reivindica contra una dictadura con el mismo discurso que ese tipo… sobrevivir en mi página no está fácil…”. Así que en defensa del mesías le propuse a G seguir con el intercambio por whatsapp intercambiando sobre algunas cosas irrefutables que había leído en su página, a ver si podía contestarlas.

“Esto es una dictadura del conocimiento científico!”

¿Preferirías el “desconocimiento científico”? Ah, mirá, si te interesa entonces tengo una lámpara para venderte que si la frotas sale un genio. Si la querés con piedras que emiten energía, y te acomodan el aura te puedo hacer un combo. ¿Comprás?

Claro, es más fácil eso que argumentar… “Qué necesario es para una serie de personas inseguras y asustadas abrazarse a lo que creen la ciencia (en estos momentos, un montón de mentiras dichas por TV por operadores políticos de túnica blanca).”

Bien, puede ser sin duda. Lo de la TV paso, solo la prendo para ver algún partido de fúbol así me alieno. Solo me quedan dos cosas para decir… si son tantos y tienen tan montado y bien armado el complot (aunque todavía, al eliminar la inclusión financiera, no se logró ubicar las transferencias bancarias de Soros), ¿para que arman esto? Ah, por las dudas… supongo que no vas más a consultas médicas por ningún tema, ¿no? ¿O ahora te atiende Sciuto?

Solo te burlas, lo que reafirma que “Muchos necesitan imaginarte enfermo y sufriente, porque sufren de inseguridad y las opiniones disidentes los angustian mucho. Por eso, abruman con notas de «científicos» políticamente correctos, bendecidos por la OMS y las farmacéuticas, que reafirman sus miedos.”

Sí, claro, son todos parte de una confabulación mundial, que tiene tanta gente que ya no es confabulación siquiera, son la mayoría confabulando a escondidas. Ah, antes que me olvide, decile al mesías que muchas gracias por el sicodiagnóstico sin costo.

¿Es un tema de cuántos son? Porque “Galileo Galilei también estaba solo, y terminó teniendo razón.”

¿Esa lógica es la que aprendiste en 18 y Tristán Narvaja? Pero bueno, asumo entonces que para vos, todos los que dijeron algo que no se correspondía con la mayoría, deberían tener razón solo por cuestionar a la mayoría. ¿Votaste a Tortorelli, ¿no? Porque su planteo de hacer todas las calles en bajada iba contra las leyes de la física más elementales, pero cierra con tu argumento.

Mirá, me darás muchas vueltas, pero todos sabemos que “Muchas de esas muertes fueron rotuladas como “Covid 19”, aunque esa no fue la verdadera causa.”

¿Cuántas? ¿Seguirá tirando fruta, como con lo de los PCRs? Yo también se de muchos casos en otros países de muertos por covid que ni se registran, ¿y? ¿Hacemos una competencia a ver cuántos son? Hace una cosa, ofrécele unas vacaciones en este momento en Florianopolis, pero tiene que ir ya salir mucho, ir al centro, a lugares de mucha gente, interactuar con todos los que pueda. ¿Se anima? Eso si, no vale contratar seguro médico, si él, cómo el otro mesías, piensa que es una gripezinha…

Y ahora están con las vacunas, de las que “Ni conocemos la fórmula”

Cierto. Ahí te doy la razón. Eso sí, preguntale si conoce la fórmula de la coca cola, porque yo ya lo vi tomando, una bebida “imperialista” y con fórmula secreta. Pero ta, ponerse contra la coca cola no arrastra fanáticos fieles al templo, ¿no?

Bueno G, no sigo, porque ya veo que contigo no nos vamos a poder poner de acuerdo.

No, pero si querés tengo varitas mágicas a la venta. ¿Sabes a esta altura a qué me hace acordar tu mesías de la página 3? A la dupla Za-Sa, la delantera de la selección de Chile, ¿te acordas? Zamorano-Salas.

¿Y eso que tiene que ver?

Bueno, esperá un poco y en tiempito, acá tenés la dupla Sa-Sa… uno es Salle, ¿adivinas quién es el otro? En cualquier momento sale camping en la plaza Independencia!