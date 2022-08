Gustavo Petro por Gustavo Petro por Ruben H. Díaz

Tengo la costumbre, cuando veo una figura que se destaca y va a pesar en la opinión, me busco la primera biografía oficial, de propaganda, que anda en la vuelta y me la leo. Es muy importante porque sabiendo lo que quiere que se diga de él, uno comienza a conocer el personaje. Y se obtienen datos básicos e indispensables. Fecha de nacimiento. Lugar. Estudios. Generación que integra. Amigos que pudo o debió haber frecuentado y otros asuntos también de interés. Gustavo Petro, el Presidente de Colombia, que asumió el domingo, hizo una autobiografía en colaboración con un periodista amigo.

La recomiendo, sino llego a Uruguay, cuando llegue, no se la pierda. En primer lugar, transmite una sensación de autenticidad. Muestra una capacidad de militancia y de carácter envidiable. Cuenta su historia. Sus convicciones, y es un testimonio de la compleja y apasionante, travesía de Colombia de los últimos cincuenta años.

No le regalaron la Presidencia. La transpiro desde su más tierna adolescencia.

Es un marxista actualizado, con un concepto tradicional, la utilidad no significa inversión, y su destino tiene que ser regulado por el Estado. En medio ambiente, es una opinión a tener en cuenta. Principalmente en un aspecto poco estudiado, lo que se puede hacer desde la administración urbana. Cuenta sus ideas, que no todas pudo plasmar, como Alcalde de Bogota, y bien interesantes resultan.

Es un político entero, y un colombiano. Eso significa, idealista y pícaro. Y el libro es así, idealista y pícaro. También sabe ser auténtico.Inteligente y ameno. Emociona cuando cuenta su lucha. En Zipaquira, y su terruño costeño. Como se vinculo a la Colombia profunda con el M19, al cual define y señala su trayectoria y la propia. Bateman, Pizzaro y Navarro Wolf están bien presentados. Logra tensión en el relato al evocar como Pizzaro llego al acuerdo de paz con Pardo, representante del Presidente de Colombia de la época (Virgilio Barco) en un campamento de las FARC y con la oposición del secretariado de esa organización. La separación de las Fuerzas, cuando tienen que retirarse, es épica. Los de las FARC eran más pero ellos tenían mejor armamento, el que habían sacado del cuartel del Ejército en la Avenida 7ma. De Bogota.

Se enamoro muchas veces, y se caso dos. Tuvo hijos con tres mujeres. Da detalles que sorprenden. Por ejemplo, afirma que en la conducción fundacional del Eme 19 estaban cuatro tupamaros. Cuenta al revés que muchos la toma del Palacio de Justicia. En general se afirma que hubo un acuerdo allí entre el Eme 19 y Pablo Escobar. El sostiene que el acuerdo era entre Generales del Ejército y Pablo Escobar. Que a los Ministros de la Corte los mataron militares. Que el Presidente Betancur por eso no quiso esa noche hablar por teléfono con los magistrados antes de la ejecución. Me parece muy duro y desatinada una opinión de este tipo, a esta altura, con Belisario, pero, en fin, es lo que sostiene. De Uribe repite los conceptos de siempre. Sin embargo la noche que fue electo ambos mantuvieron un diálogo a distancia que fue histórico y muy positivo para la democracia. Es pragmático.

Petro es conversador y de acuerdos. Cuando la paz, se puso a entrevistar políticos por la suya y hablo con Santofimio, un legislador que era hombre de Pablo Escobar. Según su relato fue decisivo a la hora de convencer a Pizzaro de hacer el acuerdo con el gobierno. Y señala algo que es aceptado y en general se reconoce, Gomez Hurtado fue un político preparado y serio, pero a la hora de negociar Lopez Michelson y Gaviria siempre fueron mas astutos. Y eso se noto en la Constituyente. Navarro acordó con Gomez, y (a sus espaldas) al final termino con Gaviria y López propiciando la elección de un nuevo Parlamento. Explica porque el Eme voto mucho mejor para la constituyente que después para terminar la legislatura. El aparato liberal no hizo campaña en la primera (votaron menos de cuatro millones) y en la segunda si (hubo entonces ocho millones de sufragantes).

Queda claro en el libro que él se gano a pulso su liderazgo. No fue cercano a ninguno de los tres líderes del M19. A Bateman no lo llego a conocer. Con Pizzarro tuvo divergencias. Y de Navarro dice que lo coapto el régimen. Sin embargo es el que llego a la Presidencia. Que nadie lo compre por ingenuo pues.

Un nuevo inquilino llego al Palacio de Nariño. Viene de Zipaquira, donde fue el mejor alumno de su generació en un colegio público de clase media baja. Arrendatario de una prostituta, amante de un agente del DAS que no lo delato. Economista recibido en la Universidad del Externado en Bogota. Diplomático de Colombia ante el gobierno de Bélgica. Representante a la Cámara (Diputado para nosotros en Uruguay), Senador, Alcalde de Bogota. ¿Qué les parece?. Me resulta muy simpático. Merece respeto aunque yo no lo votaría nunca.

Uno se acerca en este libro al personaje que tiene una tarea nada fácil. Gobernar Colombia por los próximos cuatro años. En el fondo da la impresión que sigue cercano al régimen cubano. Habla bien de Chávez pero no lo elogia, de Maduro ni una palabra. Critica de frente el régimen soviético. De las FARC se sitúa como siempre muy lejano. Y del ELN también. Me juego porque será un líder de izquierda muy personal dentro de la política regional. Que no va a romper con Estados Unidos y cumplirá su compromiso, respetar los resultados electorales y no buscar la reelección. El tiempo lo dirá.