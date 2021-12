Hay colores para todo por Cristina Morán

Casi como regla general los humanos uruguayos solemos ver las cosas y vivirlas en colores oscuros. En nuestras actitudes, en las palabras, en los gestos, hasta en la forma de caminar o sentarnos lo hacemos en colores que suelen acompañar los hechos trágicos, dramáticos, en esos donde reinan el negro, el gris muy profundo o el violeta intensísimo. Nos olvidamos del blanco, nos olvidamos de los matices; pasamos por alto el rojo, el verde, el celeste, el rosado, el azul, el naranja y las hermosas combinaciones que con ellos pueden hacerse. Esto no es una crítica. Cada uno vive y disfruta la vida como mejor le parece, aunque en lo personal, estoy convencida que en colores es mucho mejor. Estamos acosados por la violencia de género que suele terminar en femicidio (¿cuántos llevamos en lo que va del año?) por eso “nuevo” para nosotros llamado “sicariato”, por el abuso sexual y la violación de niños y adolescentes, por crímenes y por las llamadas ejecuciones dignas de “El Padrino” y que nunca imaginamos tenerlas en nuestro país. Pero están. Y son una dolorosa realidad que hay que tratar de erradicar antes que continúen creciendo y expandiéndose. Claro que el tema de hoy no es oscuro, sino que está pintado con los colores más brillantes del espectro solar. El actor Néstor Guzzini y esta columnista fuimos invitados a conversar con los alumnos del polo tecnológico de UTU que cursan la tecnicatura enfocada a imagen y sonido. Durante dos años divididos en cuatro semestres y en dos turnos (8 a 13.30 y 18 a 20 hs.) jóvenes de Montevideo, San José, Rosario, Florida y de diversos barrios, tanto si residen a dos cuadras del LATU (donde está instalado el Polo Tecnológico) como del Cerro, Paso de la Arena, La Comercial fueron con quienes pasamos una tarde por demás agradable. Es como decir “de todas partes vienen los orientales”. Son jóvenes que a través de esta tecnicatura concebida en el gobierno de José Mujica (hay varios polos tecnológicos en el predio) pueden lograr la profesionalización en una tecnicatura que de no ser por UTU sería difícil de alcanzar porque sus costos son muy altos y no todos podrían acceder a la misma. Quedaron atrás los tiempos en que si los hijos rebeldes, por su propia condición de adolescentes se negaban a estudiar, eran enviados como “castigo” y “para que aprendas algo” a la UTU. Hoy es un privilegio poder acceder y estudiar en esta UTU formadora de personas que, como estos muchachos que conocimos en la tecnicatura de imagen y sonido son muy bien catalogados por los “popes” de la profesión. Haya sido por lo que haya sido que su ambicioso y considerado plan para la UTU no llegara a buen puerto, lo cierto es que Mujica salió favorecido (y los alumnos más aún) con la creación de los polos tecnológicos que se repiten en Maldonado, Salto, Durazno, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, a lo que hay que sumar la UTEC. Se inauguró el 6 de setiembre de 2012 y de tanto preguntar supimos que en 2012 y 2016 el crecimiento fue digno de destacar. La educación gratuita y laica (en este caso no obligatoria) debemos defenderla, protegerla y extenderla a los rincones más remotos de nuestro pequeño gran país. Forma parte de nuestras principales riquezas.}, por no decir la principal, porque de ella sale todo lo demás. Me despido a todo color. Hasta la próxima. Que seas feliz. ¡Y no dejes entrar al viejo!

