Homenaje a un ícono que trasciende generaciones Por Carlos Acevedo

El ciclo que pondrá en pantallas el complejo cinematográfico Movie Center durante todos los miércoles del mes de setiembre, va dedicado al espía británico de ficción más emblemático de la historia del cine, James Bond, nacido como personaje literario en 1953 de la pluma del escritor inglés Ian Fleming, pero que alcanzó su fama mundial a lo largo de veinticinco filmes, a un promedio de uno cada dos años y medio, durante más de medio siglo.

Surgido en plena Guerra Fría, el famoso agente secreto no fue enteramente fruto de la imaginación de su creador. En efecto,

Ian Fleming trabajó como periodista de la agencia de noticias Reuters, pero también fue Comandante de la Marina Real Británica y agente de campo del Servicio de Inteligencia de su país durante la Segunda Guerra Mundial, actividades que le brindaron un gran conocimiento del mundo del espionaje y le proporcionaron una información fundamental para la posterior creación de su renombrado personaje.

Durante la conflagración, además de realizar tareas administrativas y espionaje de escritorio, el más tarde devenido escritor participó en la elaboración de una operación conocida bajo el nombre clave de Goldeneye, que muchas décadas después sería el nombre de uno de los filmes de la saga.

Además, en 1942, Fleming formó parte de un comando llamado Unidad de Asalto número 30, que se encargaba de obtener documentos que el enemigo tuviera en su poder en los cuarteles que atacaban.

También participó en la Operación Jubilee, un plan fallido cuyo objetivo era obtener la famosa máquina codificadora Enigma. Todas estas actividades inspiraron al londinense a crear a James Bond, que si bien no está totalmente basado en un agente verdadero, toma parte de su personalidad de un espía serbio cuya historia lo fascinaba: el doble agente yugoslavo Dusan Popov. Fleming lo conoció brevemente, ya que trabajaba para el gobierno británico, y coincidieron en un hotel en Portugal. La historia cuenta que era mujeriego, gustaba de los lujos, hablaba varios idiomas y poseía gran inteligencia y encanto. También se basó en otros espías de los cuales tomó características varias.

En 1953, se publicó “Casino Royale”, novela que tuvo tres adaptaciones a la pantalla: un especial para la televisión norteamericana de 1954, una parodia de 1967 en la cual David Niven encarna al famoso agente, y el primer filme de la saga protagonizado por Daniel Craig, en el año 2006.

Entre 1953 y 1964, año de su muerte, el británico escribió doce novelas y nueve cuentos protagonizados por el espía, dos de cuyas obras serían publicadas póstumamente. El autor del personaje conoció al escocés Sean Connery, el primer actor que interpretó al agente secreto amante de las mujeres hermosas, los autos caros y los Martinis, y considerado por muchos como el que mejor lo caracterizó.

El narrador manifestó sentirse complacido con la actuación de Connery en “Doctor No” y “Desde Rusia con amor”, las dos únicas películas que pudo ver. Fumador empedernido, el escritor murió a los cincuenta y seis años de complicaciones cardíacas, poco antes del estreno de “Goldfinger”.

Otros cinco actores interpretaron al famoso espía además de Connery: Roger Moore, George Lazemby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Pero la franquicia va mucho más allá de los libros y las películas que adaptaron las aventuras de 007, número clave con el cual se identifica a Bond. En efecto, existen comics, videojuegos, variados productos de mercadotenia como figuras, relojes, réplicas de objetos de utilería utilizados en las películas e incluso unas cuantas novelas escritas por distintos autores luego de la muerte del creador, alguna de las cuales fue posteriormente adaptada a la pantalla grande.

El ciclo con el cual el complejo Movie Center homenajea los sesenta años de James Bond en la pantalla grande, nos permite revisitar las performances de cuatro de los seis actores que encarnaron al icónico agente en el cine.

El miércoles 7 de setiembre, se proyectó “Goldfinger”, tercer película de las veinticinco que componen la saga, protagonizada por Sean Connery en 1964 y considerada una de las mejores adaptaciones del reconocido héroe literario de ficción.

En tanto, ayer se pudo disfrutar “La espía que me amó”, película de 1977 y décimo filme de la lista, en el cual el agente secreto es encarnado por Roger Moore.

El miércoles 21 de setiembre será el turno de Pierce Brosnan al frente de “Goldeneye”, de 1995, decimoséptima en la lista. El ciclo finalizará el miércoles 28 de setiembre con “Casino Royale”, adaptación cinematográfica de la primera novela escrita por Ian Fleming y vigesimotercera película de James Bond, estrenada en el año 2006. Esta fue, además, la primera entrega de las cinco que protagonizara Daniel Craig, quien se despidió definitivamente del personaje el año pasado con “Sin tiempo para morir”.

Este pequeño pero disfrutable ciclo dedicado por el Complejo Movie Center a James Bond, héroe de ficción adorado por varias generaciones en sus sesenta años de historia cinematográfica, nos permite reencontrarnos con un personaje que ha trascendido el tiempo para imponerse como un ícono de la cultura popular.

