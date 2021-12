 Jonas Silva / Músico   Un encuentro musical en la Plaza Líber Seregni

El próximo 4 de diciembre tendrá lugar el “Alta vibra fest”, un festival organizado por la banda Rito eléctrico con la colaboración de otros grupos musicales. Será de 14 a 17 horas en la Plaza Seregni. Como adelanto, la banda se presenta este sábado 27 de noviembre en Minibar, en el Mercado del Inmigrante (21 de setiembre y Coronel Mora).

El “Alta vibra fest” busca combinar el deporte, la música, el arte urbano y “la afinidad”. Para esta primera edición, organizada por Rito Eléctrico y que se celebrará el 4 de diciembre en la plaza Líber Seregni, participarán bandas como VHS, NIño Nomade, Wero y Carretera y desde Berlín estará Siwomat. Y los DJ Salto y Dj Sapo. La celebración comienza a las 14 horas. La previa es el 27 de noviembre en el Mercado del Inmigrante con Selector Undercover, a puro funk, soul y acid jazz. Después Monstro (live), electrónica orgánica, y cierra el glam rock psicodélico de Rito Eléctrico. Las entradas están a la venta en Abitab.

La banda Rito eléctrico nació en plena pandemia. “Tras el retorno de su tercer gira por Brasil, Jonas Silva, compositor, vocalista y guitarrista en aquel entonces de DSM, decide dar un giro a las nuevas canciones que viene componiendo, en las que resaltan los buenos riffs, la actitud revolucionaria, siempre con la afinidad por encima del interés. Su proyecto se va transformando en la medida que va convocando a los músicos que se convertirían en parte esencial de la creación”. Diego Das Gasvar se integra como tecladista y es encargado de los climas, con Hammonds y sintetizadores que llevan la melodía a un espacio psicodélico único. Beto Uther Faig se suma con sus graves demoledores, líneas de bajo contundentes que son pieza fundamental para la base de la banda. Diego Pérez toma el espacio de la batería con su despliegue de ritmo y actitud, le pone pulso a la música. A pesar de haber nacido en plena emergencia sanitaria, se las ingenian para tocar en vivo en algunos espectáculos, compartiendo escenario con Cadáveres Ilustres, Cuatro Cuervos, Catatumbo, entre otros. Hoy Rito Eléctrico se encuentra grabando su primer disco, bajo la mirada clínica de Rafael “Funfu” Do Santos (Zero, NN Opera, Luz Roja) y con la participación de varios referentes de la escena nacional”.

¿Cómo surge la idea de formar la banda?

Volvía con DSM de la tercera hora por Brasil en el comienzo de la pandemia y la banda se estaba disolviendo y pensé en armar un proyecto solista, Iba con el Funfu (NN Ópera, Zero) al estudio y él, como productor, me iba ayudando en las canciones. Cuando tuve un par de esas fui llamando a amigos que por una cosa o por otra siempre había querido tocar con ellos. Entonces el proyecto muto rápidamente a banda pues todos éramos y somos una pata de la mesa por así decirlo.

¿Qué temas les interesa desde el punto de vista compositivo?

Eso fue variando con el tiempo, a mí me gusta contar lo que voy pensando o sintiendo o cómo veo la sociedad. Siempre tirando para delante, nunca emparejando para abajo. A veces escribo sobre lo que sueño y otras hay como una especie de antena que me baja info. Somos una banda nacida en pandemia por ende teníamos mucho de eso. Hoy en día arrancamos a jugar mucho con la psicodelia y el garage que ya lo teníamos más o menos definido, lo cual nos permite hablar de más cosas.

¿Cómo fueron las primeras presentaciones de la banda, en el marco de la pandemia?

En pandemia tocamos tres veces, una en el teatro Florencio Sánchez en el Cerro, junto a Cadáveres ilustres y Cuatro cuervos. Ese fue nuestro debut, con un aforo limitado. La gente sentada y un tremendo sonido, fue copado pero muy extraño. El segundo toque fue en un bar del Centro para bastante público, todos un poco cansados del encierro. Salimos, tocamos y salimos victoriosos. Y la tercera fue en Bluzz bar ya para un mínimo aforo y acotado horario pero eso no nos limitó y seguimos trabajando..

¿Cuál es la propuesta para el show del 27 de noviembre en el Mercado del Inmigrante?

Encontrarnos con la gente, con los amigos, con el público que tiene ganas de bailar y pasarla bien. Tenemos un show muy copado que preparamos para esta ocasión, desde las visuales a cargo de la artista Camila Du-Arte, hasta los invitados como Rafael “El Funfu” do Santos y Demian Caula. La velada arranca con el proyecto de mi hermano musical y de la vida Das Gasvar que se llama “Mostro” y está buenísimo y será su primera presentación en sociedad. Luego tocamos nosotros y enseguida arranca el Selector Undercover haciendo que la pista se prenda fuego. Las entradas están en todos los Abitab o en la puerta.

A continuación se viene el Alta Vibra Fest, el 4 de diciembre. ¿Qué se verá ese día?

Hace unos años me metí en la cabeza que hay que hacer cosas y dejar de esperar que sucedan. Por eso me metí a organizar este festival. Es fácil quejarnos de todo y no hacer nada. La idea del Alta Vibra Fest es juntarnos por afinidad y copar una plaza divina como la Líber Seregni desde temprano y llenarla de actividades. Arranca a las 13 horas con rap, trap, deportes y luego a las 16 arranca el desfile de bandas por el escenario principal. Tenemos varias sorpresas para ese show. Necesitamos que vayan el 27 a Mini bar que queda en 21 de setiembre y Coronel Mora así terminamos de costear los gastos ya que es un festival autogestionado y si bien la organización la encaramos nosotros tuvimos la alegría que todas las bandas y Djs se coparon de una forma u otra en dar una mano y ser parte de esto. Muchas gracias por la onda y los esperamos en ambas fechas.