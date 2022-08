Juan de Andrés: expresión de un espíritu a través del arte por Alejandra Waltes

El 10 de agosto a las 19 hs se inauguró la muestra de Juan de Andrés “Del espíritu y la forma” en la Galería de Arte “6280” (Av. Alberdi 6280). La misma ha sido curada por la Licenciada en Artes y Museóloga Ma. Eugenia Méndez Marconi.

Juan de Andrés (Arévalo, Cerro Largo,1941) comenzó sus estudios de pintura en la década del ‘50 con Carlos Llanos y de técnica mural al fresco con Daymán Antúnez, ambos del Taller Torres García. Entre 1962 y 1973 lleva a cabo una serie de murales utilizando hormigón y cerámica centrando su interés en espacios públicos. Entre ellos cabe destacar un mural en bajorrelieve para la Iglesia de San José Obrero (obra del Ing. Eladio Dieste) sobre el antiguo y el nuevo testamento. En 1964 comienza a dictar clases de dibujo en la Enseñanza Media. A causa de la dictadura cívico-militar en Uruguay, en 1977 se exilia en España residiendo en Zamora hasta 1980, año en que pasa a residir en Barcelona. En 1981 obtiene la ciudadanía española y comienza a dictar cursos de Artes Plásticas para docentes. Dos años después asume la dirección del Taller Municipal de Artes Plásticas de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en donde obtiene gran prestigio como profesor. Mientras la mayoría de sus murales se encuentran en Uruguay, sus esculturas están instaladas en espacios públicos y privados de España. En 1998 funda con sus alumnos el “Grupo de Arte Constructivo Rasen”, con el que realiza varias exposiciones colectivas. El artista ha expuesto en Uruguay, Argentina y Ecuador. Durante los largos años que vivió en España mostró su obra en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Málaga y Girona, así como en otros países (Italia, Suiza y Alemania). En 2011 regresó a Uruguay y se estableció en Montevideo.

La obra

En 1990, de Andrés rompe con la forma en que había trabajado hasta el momento, se desprende de los elementos simbólicos y comienza a trabajar con bastidores irregulares entelados. Su obra se vuelve más abstracta y concreta. No hay ni imágenes ni signos, sólo la composición de planos geométricos de diferentes colores y tonos, con distintas texturas y materiales: madera, lienzo, acrílico. Un minimalismo muy identitario no sólo por una paleta de colores restringida de blancos, negro, rojos y ocres sino por las texturas que, en el juego de luces y sombras de los volúmenes sutiles, también dibujan. En la nota “Juan de Andrés: horizonte, naturaleza y ser” escrita por la curadora para el medio digital “De norte a sur” en el 2020 dice sobre el artista: “Sus cuestionamientos estéticos personales devinieron en una búsqueda por conocerse a sí mismo, en tanto que desde su visión en todas las cosas trasciende el amor como una forma de entrega total que deviene en trascender a las cosas en sí. Desde la visión del artista, los seres humanos han ido perdiendo ese nexo con la naturaleza y es a ella a la que debemos volver desde nuestro hacer, puesto que las dinámicas sociales actuales han traído consigo formas de hacer superficiales que se han reflejado también en el arte, manifestándose en creaciones que quedan en la “epidermis del asunto” y no logran trascender en el tiempo. En consecuencia, a estos pensamientos, las obras de Juan de Andrés se encausaron en una búsqueda de la esencialidad en sí misma, sincronizada con la intención de descubrirse a sí mismo.” El trabajo de de Andrés es la manifestación palpable de su espíritu, obras equilibradas, austeras, cálidas, que trasmiten serenidad. El arte de Juan me recuerda, de alguna manera, al arte oriental. Las superficies pulidas hablan de una profunda meditación. La búsqueda de una verdad esencial, que no es nueva pero si eterna, da como resultado piezas despojadas, mínimas, lo que entraña una enorme dificultad para el artista, que debe expresar lo fundamental con muy pocos elementos.

Sin título (Juan de Andrés-2020)