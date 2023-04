La búsqueda de los desaparecidos por Ignacio Martínez

Está más que claro que toda búsqueda de los desaparecidos no puede, no debe tener ningún tinte partidario. La verdad y la justicia son valores superiores al quehacer político coyuntural, para convertirse en esencia de la condición humana y de la convivencia de la Humanidad en sociedad.

Hecha esa precisión, la información obtenida por el diputado Vega y la posterior incursión en el Batallón de Infantería N°14 la debemos saludar como un elemento más que debe ser investigado con la prudencia y la mesura del caso. Una de las características de esos cuidados debe reposar en el hecho de que sea la INDDHH y Defensoría del Pueblo que encabece la investigación y sea la receptora principal de toda la información que obtengamos.

Si resulta cierta la información de los dos informantes anónimos, al parecer dos militares retirados hoy, pero de comprometida actividad durante las desapariciones en dictadura, de que allí sería “el lugar donde se encuentra la mayoría de los desaparecidos”, sin dudas estaríamos ante un inmenso logro en la lucha de décadas por la obtención de un dato así.

Quienes, además, deben obtener la información de primerísima mano y en forma simultánea a la Institución referida, son los Familiares de Detenidos Desaparecidos ¿Por qué? Porque ellos son la garantía ética para el tratamiento de informaciones de este tipo. Porque las autoridades específicas y nacionales pasarán, pero los Familiares son, desde el inicio, quienes han velado por las investigaciones y en contra de cualquier tipo de punto final hasta que no se sepa la verdad sobre el último ser humano desaparecido. Luego, seguramente, continuarán para asegurar la memoria y nadie olvide.

Recordemos. En el Batallón N°14 se encontraron los restos de Julio Castro el 21 de octubre de 2011 y los de Ricardo Blanco el 15 de marzo de 2012. Hubo tres hallazgos más. Estaban en otros predios militares los restos de Ubagésner Chaves Sosa, identificados en 2005 en Chacra de Pando, que pertenecía a la Fuerza Aérea; los de Fernando Miranda en 2006, en el Batallón N°13 y los de Eduardo Bleier en 2019 en ese mismo predio militar.

Un documento que hace referencia al lugar dice que: “El Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 se encuentra en la localidad de Toledo, departamento de Canelones, y abarca un total de 408 hectáreas. Presenta como límite oeste el arroyo Toledo y límite norte la vía ferroviaria Montevideo-Pando. Este predio perteneció a Federico Vidiella desde fines del siglo XIX, época en la que se iniciaron plantaciones de olivos, frutales y viñedos. En 1972, el Ejército Nacional adquiere el predio mediante la compra a los descendientes de Federico Vidiella. Desde ese entonces, las características del lugar se han visto modificadas a través de la demolición de edificaciones existentes, la construcción de infraestructuras para entrenamiento militar y el crecimiento constante de vegetación asociada a los montes”.

Bien, habrá que excavar, pero sin olvidar que, de los dos hallazgos de restos en ese predio, hubo también decepciones en familiares de desaparecidos. En agosto de 2005 circuló la versión de que los restos de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, habían sido hallados allí. Ese mes, la hija de María Claudia, Macarena Gelman, concurrió al lugar acompañada por integrantes del Gobierno, pero no se encontró nada.

Por último, todo aquel que abandone su cobardía en el muro de la impunidad y asuma la valentía de decir la verdad, debe saber que siempre habrá oídos atentos para recibir la información que tenga.

