La conspiración en el poder

Este fin de semana se estrena Yago, sobre el poder en las sombras, espectáculo escrito y dirigido por Diego Araújo con actuación de Patricio Raurich.

En 2019 escribíamos que Yago era una “suerte de palimpsesto de Otelo: el moro de Venecia, obra en que William Shakespeare hace que Yago conspire para ascender militarmente generando la sospecha en Otelo de que su esposa, Desdémona, tiene amoríos con su lugarteniente Casio. Araújo trabaja sobre el surco de la obra de Shakespeare pero borronea los personajes originales y los reescribe. Ahora Otelo será Adolf Hitler, Desdémona será Eva Braun, Casio será Joseph Goebbels y el fundamental, Yago, será Martin Bormann. Venecia dará lugar a la Alemania nazi, y el drama shakesperiano tomará ribetes tragicómicos. La futilidad de algunos personajes insignificantes tomará lugar protagónico como disparadora de hechos realmente trágicos”.

En aquella oportunidad Sebastián Silvera interpretaba a Bormann y dirigía Susana Anselmi, pero la primera versión de Yago es de 2015, y la dupla Araújo y Raurich era la que la ponía en pie. Sobre las razones para trabajar sobre Shakespeare y la Alemania nazi en un mismo espectáculo en aquel momento nos cuenta el actor: “en 2015 las obras de Shakespeare estaban muy frescas para nosotros porque estudiábamos en la Escuela del Actor y veníamos de un año entero de Shakespeare. En una de las muestras a Diego le tocó trabajar con Otelo: el moro de Venecia, y le encantó. Me compartió la obra, la leí y me gustó también. Además él es muy colgado con la historia, con los acontecimientos políticos importantes de la historia. Ya había empezado a escribir al entrar a la escuela y un día vio la oportunidad de hacer ese paralelismo con la Alemania nazi, de ubicar el conflicto del declive nazi con un amorío como el de Otelo y Desdémona. Lo que hizo fue excelente y deja la sensación de lo cíclico. Algo que se escribió hace cuatrocientos años puede calzar a mediados del siglo XX con un acontecimiento tan importante como la segunda guerra mundial y el declive del nazismo. La pasión y el deseo de una venganza desmedida de parte de Yago interpretado por Martin Borman es fantástica y responde de manera perfecta al drama de la historia”.

La última vez que Araújo y Raurich trabajaron sobre Yago fue en 2016, en una versión opereta en el Teatro España de Melo. “Fue un proyecto hermoso que trabajamos en conjunto con Grupos Sonantes, que es un grupo de cuerdas que dirigía Jorge Risi, el coro Emir Pica y los bachilleratos artísticos del Liceo N° 1 de Melo. Fue un proyecto cien por ciento autogestionado, sin fondos de ningún tipo y con un compromiso muy grande de parte de todos los integrantes y la verdad fue un placer. La puesta en escena era bastante simple pero éramos sesenta personas en escena”.

Con el paso de los años tanto Araújo como Raurich trabajaron en otros proyectos y Yago fue quedando pendiente, pero el actor cuenta que hace dos años está pensando en volver sobre el espectáculo. “La iba leyendo, imaginaba distintos tipos de puesta para enriquecerla, para seguir creciendo con la obra, buscando formas diferentes de contar la historia, de hilar más fino al personaje. Finalmente volvemos al mismo texto pero es un espectáculo diferente. Vamos a ir por otros caminos. El encuentro íntimo va a estar presente, que es algo que tiene que tener la obra, pero esta vez la exposición de Borman frente a los espectadores va a ser mayor. Él se va a abrir, se va a confesar, va a contar lo que le pasa porque sino va a explotar. Encontramos más matices en la actuación, nuevas emociones, nuevos lugares a los que llevar al espectador, nuevos recursos donde apoyar el monólogo, tanto a nivel técnico como a nivel actoral. Estamos apoyándonos en el lenguaje bufón, en las maneras diferentes de dirigirse hacia el público como hacia Hitler y como hacían los otros personajes que forman parte de la historia. En el 2015 éramos Digo y yo mano a mano trabajando muy duro. Ahora sumamos a Quique Ortiz, que está en la realización y dirección de objetos, a Clara Bonavita que está en el área de visuales, y a Santiago Pastor que está en el diseño lumínico. El proceso ha sido de redescubrimiento, de mucho juego, de mucho goce creativo y de una exigencia orgánica, placentera, estamos muy contentos con la vuelta y creo que la gente también está bastante expectante, tanto quienes vieron la obra por Tomania (la compañía que integran Raurich y Araújo) como quienes la vieron por el teatro Stella (la versión de Susana Anselmi y Sebastián Silvera). Me parece que es una obra que se puede instalar bien en Montevideo”.

Sobre cómo el planteo de la obra, del poder actuando en las sombras y la sospecha instalada de forma intrigante -algo tan frecuente en nuestros tiempos-, se vincula con el presente el actor remata: “Diego es una persona muy comprometida con lo político, Tomania también. Y en el mundo abundan los Otelos y los Yagos y esas emociones y comportamientos que Shakespeare siempre pudo mostrar con elegancia y claridad. Todo eso hoy lo podemos ver de una manera cada vez más burda y grotesca. Lo podemos ver a nivel organizacional y laboral, pero sobre todo en las esferas políticas. Hay Otelos, Yagos y Casios en todos lados. Compañeros de laburo que te quieren serruchar y le comen el oído al jefe por ejemplo. Y a nivel político un ejemplo es lo que pasó con Allende y Pinochet. Allende nombra a Pinochet Ministro de Defensa, confiando totalmente en él, y al otro día lo traiciona de una manera mucho más grotesca e inmediata. Es algo que podemos ver y que se repite en la historia”.

Yago sobre el poder en las sombras. Texto y dirección: Diego Araújo. Actúa: Patricio Raurich. Dirección y realización de objetos: Quique Ortiz. Visuales: Clara Bonavita. Diseño lumínico: Santiago Pastor. Vestuario: Lucia Godoy. Fotografía: Reinaldo Altamirano.

Funciones: sábados de agosto 20:30 en el Centro Cultural Terminal Goes (General Flores y Domingo Aramburú).