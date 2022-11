La Escuela del Sur en el Museo Gurvich por Alejandra Waltes

Cómo adelantáramos en el número anterior, la muestra de la colección “El Maestro y los compañeros de Gurvich en el Taller Torres García” se inaugurará el 23 de noviembre a las 19 hs de forma simultánea en el Museo Gurvich y en el Museo Histórico Cabildo. Para esta muestra se seleccionaron obras de artistas que formaron parte del Taller en vida del Maestro (que falleció en 1949) y de otros discípulos que integraron el mismo en aquellos primeros años tras la muerte de Torres García (hasta 1962 aproximadamente).

El Maestro Joaquín Torres García regresa a su tierra natal en abril de 1934 y en enero de 1935 funda la Asociación de Arte Constructivo (AAC), realizará más de 600 conferencias, publicaciones, libros, revistas y se dedicará incansablemente a la formación de artistas. En la selección realizada para el Museo Gurvich para esta ocasión, el público podrá apreciar obras de Héctor Ragni, Teresa Olascuaga y de Augusto y Horacio Torres, quienes fueron parte de la AAC.

En “La tradición del hombre abstracto” de 1938, el Maestro Torres García expone su cosmovisión, su visión del arte y su visión filosófica del mundo: la unidad como principio puro de todo, un orden regido por leyes armónicas que son las mismas que deben regir el arte.

Como es algo usual en las vanguardias de comienzos del siglo XX, combina lo antiguo y lo moderno, lo clásico y lo revolucionario, buscando expresar la tradición atemporal desarrolla un lenguaje universal, geométrico y abstracto. Extrae la esencia de los elementos, esquematizándolos, geometrizándolos, ordena en casilleros rectangulares y cuadrados siguiendo los principios de la proporción áurea. Dentro de los espacios se sitúan símbolos que provienen del patrimonio filosófico universal, y del suyo propio, que aluden al mundo de la razón, la materia y la emoción; elementos clave de su lenguaje constructivista: círculo, cuadrado, triángulo, regla, relojes, escaleras, peces, casas, el hombre cósmico, los seres universales, los astros.

En la nota realizada por Leonardo Casas “Joaquín Torres García: Obra Viva” para la revista Artishock (26.06.2019) Alejandro Díaz, Director del Museo Torres García dice: “Él va armando su teoría en relación con la práctica, y es ahí donde él llega a eso de los tres planos, tres mundos: el mundo de lo material, de la experiencia física, del cuerpo, de la percepción, yo veo, recibo, toco; el mundo de lo afectivo, de lo emocional, todo eso que veo y toco y lo experimento y se transforma en algo que solo está en el ser humano, en la emoción… y todo eso lo puedo organizar, lo puedo intelectualizar, sistematizar en el mundo de la abstracción… entonces con estos tres planos es que el arma su idea (que está manifestada en el triángulo exhibido en el panel del centro de la muestra) del ciclo de la unidad. Para Torres García la unidad no es otra cosa que esos tres aspectos que ruedan y que se van alternando, se van complementando, que se van nutriendo entre sí todo el tiempo… Eso él lo piensa para el arte, pero también para la vida; él no separaba el arte de la vida, él vivía como sentía y como pintaba”.

En el año 1942 forma la escuela de arte conocida como Escuela del Sur cuyas enseñanzas se basan en el Universalismo Constructivo, movimiento que integra en su lenguaje el universalismo, el americanismo, el constructivismo y lo simbólico, además de aportes del clasicismo, del primitivismo del arte precolombino, del neoplasticismo, del cubismo y del surrealismo.

El diseño museográfico realizado en esta ocasión en el Museo Gurvich presentará en la sala del 1er piso una selección de estudios del natural: paisajes y retratos.

En el 5to piso del museo, se presentarán bodegones, agrupados según las lecciones realizadas en el Taller: bodegones en la luz (del natural), bodegones mentales (ejercicios de plano de color y línea) y abstractos (ejercicios de La Recuperación del Objeto, bodegones con estructura explicita).

En el 4to piso del museo, la selección de obras presentará cuatro secciones: obras en colores puros (azul, rojo, amarillo, blanco y negro) con paisajes, bodegones y constructivos en colores primarios; por otro lado, obras Constructivas en otras tonalidades; en vitrinas y pedestales se mostrarán artes aplicadas (cerámicas y repujados en metal); y en la pared principal de la sala culmina con obras del Maestro Torres García.

Nada de lo antes expuesto sería posible sin el trabajo y dedicación ingente de la curadora María Eugenia Méndez (Montevideo -1987) quien es Licenciada en Artes (IENBA, UDELAR) y Técnica Universitaria en Museología (FHUCE, UDELAR). Estudió dibujo y pintura con Anhelo Hernández y Gabriel Bruzzone (IENBA, UDELAR); y pintura al fresco con Federico Méndez (Museo Torres García).

Actualmente es Docente Ayudante de la Facultad de Artes (UDELAR) y Directora Ejecutiva de la Fundación José Gurvich.

Entre sus investigaciones sobre arte destaca: “Doctrina Constructivista de Torres García, enseñanza de los oficios artísticos, y actualidad del legado”, que fue declarada de Interés Institucional por el IENBA-UDELAR; y ha realizado las curadurías de: “Elsa Andrada, Una mirada en lo sutil y eterno” (Museo Gurvich, 2021); “Berta Luisi. No son molinos: entre poética y estética” (Museo Gurvich, 2022); “Juan de Andrés. Del espíritu y la forma” (Galería 6280, 2022); y la co-curaduría de “Teresa Olascuaga: la creación y el olvido” (Fundación BROU, 2022). Ha publicado artículos en De Norte a Sur (Nueva York), en Artelogie (Francia), entre otros.

Maestro Joaquín Torres García y alumnos (Montevideo- 1947)