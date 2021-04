La reina ha quedado sola por Cristina Morán

Los veteranos uruguayos fuimos creciendo junto a Isabel. La vimos con sus padres, sus hermanos, sus perros, sus caballos, sus palacios. La vimos crecer, hacerse mujer y un día la vimos casarse con un hombre muy apuesto, alto, rubio, que había nacido en Grecia, príncipe por derecho propio, hijo del príncipe Andrés de Grecia y la princesa Alicia de Batenberg. Jorge VI, padre de Isabel II le concedió la Órden de la Jarretera y el tratamiento de su Alteza Real, luego el de Duque de Edimburgo y se convirtió entonces, y hasta el día de su muerte, en el príncipe consorte de la Reina Isabel II de Inglaterra, dos pasos detrás de ella, durmiendo con ella, teniendo hijos con ella, siéndole fiel y tal vez infiel, pero siempre con ella, y como cualquier hijos de vecinos juntos vieron crecer a los hijos, y recibieron a sus nietos y así transcurrieron más de setenta y tres años y un día al príncipe de Edimburgo, igual que a todos los seres vivos, le llegó la órden de partir y se embarcó, no en una nave de la Armada Real, sino en la nada para llegar al más allá (siempre que el más allá sea una realidad). Y ella, Isabel, comenzó a vivir la soledad de sus 94 años, que no es igual a la soledad de los treinta o los cincuenta, simplemente porque la soledad nunca se parece a otra soledad. Suena absurdo, pero es así, y lo comprobamos, (si es que estamos dispuestos a admitirlo) en la medida que vamos viviendo. Y así, rodeada de sus afectos, pero sola, la Reina Isabel II de Inglaterra llegó a sus 95 años. Feliz cumpleaños, Isabel, y que sea así, hasta cuando tenga que ser, hasta cuando te llamen a embarcarte en la nada. Abandonamos a la reina (estuvimos y estamos tan lejos y tan cerca de ella) y echemos un vistazo a lo que nos trajo la modificación del Artículo 224 del Código Penal. Si bien esta modificación fue pedida por el ministro Larrañaga, muy antes que él, había sido propuesta por el controvertido Fiscal Jorge Díaz. Y fue en marzo de 2020, poco después que se declarara la emergencia sanitaria cuando el fiscal Díaz planteó al gobierno “modificar el delito de “daño contra las disposiciones sanitarias” y transformarlo en delito de “peligro” para así imputar penalmente a todos los que violen la cuarentena decretada por el poder ejecutivo el 13 de marzo de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, sin necesidad que se constate que se contagió a terceros, como lo dispone la ley actualmente. Esta es entonces la modificación del artículo 224 del Código Penal. De acuerdo a lo que rescaté de la búsqueda (El Observador, La Diaria, El País) el artículo no aplica para quienes van sin tapaboca en el ómnibus o en la calle, sino que está dirigido a “quienes salgan de sus casas o lugar de internación a sabiendas de que tienen coronavirus”. Podemos pensar que no será tarea sencilla el seguimiento de los portadores del virus que estén en infracción, pero lo cierto es que quien cometa el delito será penado con de tres a veinticuatro meses de prisión. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero la del abogado penalista Juan Fagúndez la leímos ayer: “Las personas a veces no es que sean irresponsables, sino que nos cuesta mucho por la propia naturaleza, no abrazarnos, no juntarnos y más a los propios jóvenes no juntarse un fin de semana. ¿Está mal? Sí, está mal, por lo que está pasando, pero no está mal como para realizar una criminalización de una figura delictiva”. Lo dicho. Cada uno tiene su opinión. Aunque no coincida con la del otro. Pero la libertad es libre, ¿o no? Es todo. Hasta la próxima. Que seas feliz.

