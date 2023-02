La riqueza del otro Arte uruguayo por Alejandra Waltes

Este año el proyecto Arte Otro en Uruguay, llevado adelante por Pablo Thiago Rocca, cumple 15 años. En el blog podemos leer que su objetivo es “un relevamiento sistemático, a escala nacional, de obras de arte en el campo de la plástica (pinturas, esculturas, murales, intervenciones arquitectónicas) consideradas fuera de los cánones de la alta cultura o la cultura erudita. Busca revalorizar la creación de excelencia artística ajena a los circuitos institucionales de difusión: pintores «primitivos», «naturales», art brut, naïf, excéntricos, actuales e históricos.” “¿Qué fuerza los empuja y convierte sus vidas en una aventura? ¿De dónde sacan sus ideas? ¿Cuándo se dieron cuenta que podían? ¿Quién les enseñó? No los motiva el dinero. No anuncian ningún producto para la venta. No pertenecen a ninguna escuela. No practican más estilo que el impuesto por su propia imaginación. Pero tienen algo para decirnos. Algo que no está en los museos.”

En el año 2008, desde ese mismo blog hizo un llamado para relevar y ampliar el registro “tratando de localizar a aquellos que hacen arte (esculturas, objetos) en espacios abiertos (jardines y frentes de sus casas, plazas o parques) en diferentes localidades de todo el país” buscando “obras de artistas que no trabajan como profesionales o con idea de vender, sino por el puro placer de hacer algo con las manos. Generalmente estos artistas no cuentan con un aprendizaje académico, no van a un taller de plástica, simplemente inventan sus propias técnicas para volcar creativamente sus necesidades internas de expresión.” Desde hace 15 años se “busca reivindicar el derecho a la expresión individual y al uso creativo y no comercial del espacio y del tiempo.” Apuntando “a reivindicar los valores patrimoniales presentes e históricos a escala local (barrios, pueblos, pequeñas localidades del interior, etc).” Este registro fue realizado bajo ciertas premisas como por ejemplo la necesidad de una continuidad, una producción en donde pueda observarse las características del arte marginal e ingenuo más allá de la falta de conocimientos técnicos de los artistas. En las artes visuales se hace referencia a “arte otro” cuándo se refiere al arte informal o informalismo. La expresión art autre fue utilizada por primera vez por el crítico francés Michel Tapié quien tituló un libro en 1952 haciendo alusión al arte abstracto no geométrico.

En el Uruguay varios de los cultores del arte “otro” fueron considerados desequilibrados, y recluidos en instituciones psiquiátricas, especialmente la Colonia Etchepare, en la que fue creado un Centro Educativo que incluye un taller de artes plásticas. En ese ámbito desarrollaron su arte Alicia Ferrari, Rosa Cazhur y quien tal vez sea el más conocido de los pintores “otros”, Raúl Javiel Cabrera “Cabrerita”. Ergasto Monichón, quién fuera cantante de ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires fue internado a causa de una crisis en la Colonia Etchepare. Durante los sesenta años que permaneció internado dibujó sucesos históricos y escenas bíblicas.

En distintas localidades del país hay ejemplos de la actividad de artistas que intervinieron sus viviendas cómo por ejemplo Juan Artega quien realizó una serie de máscaras que adosó a la fachada de su casa, la “Casa de las Máscaras”, o Emiliano Custodio quien utilizó una serie de los más dispares objetos en desuso para cubrir el entorno y las paredes del que llamó “Chalet Brisas del Tanque”.

Figuras que forman partea de la iconografía religiosa, histórica y popular son elementos recurrentes en las obras de estos artistas. Los personajes representados con mayor frecuencia son Jesucristo, Artigas y Gardel (en ese orden). La más conocida figura de Jesucristo es el “Cristo de los Pescadores”, escultura que Alfredo “Lucho” Maurente realizó en La Paloma. Humberto Rigali realizó en arena y portland el grupo escultórico “Apogeo y muerte de Artigas”, en el que Jesucristo encuentra a Artigas, ambos con los brazos extendidos antes de fundirse en un abrazo, mientras dos secretarios toman nota del acontecimiento. En su casa en Shangrilá (hoy en el jardín del Museo Blanes) construyó una compleja estructura rotatoria de metal de cuatro metros de altura titulada Árbol Cantegril, con pequeñas figuras humanas intercaladas con textos formados por letras de metal. En este caso se evidencia la preocupación por problemas sociales, lo que también está presente en obras de otros artistas “otros”. La figura de Gardel y el tango es también el tema de un grupo de esculturas con elementos móviles llamado Rincón de tango, con figuras de, entre otros, Julio Sosa y Aníbal Troilo, creado por Miguel Pérez en el jardín de su casa de Las Cañas.

Pablo Thiago Rocca es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, integrante de Asociación Uruguaya de Críticos de Arte (filial de AICA), fue profesor asistente en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de la República (CSIC). Ha dictado cursos en Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias Sociales. Ha escrito numerosas notas sobre arte en medios nacionales e internacionales desde 1993, así como monografías, ensayos y textos críticos para publicaciones, catálogos y libros de arte. Fue investigador responsable del Proyecto Piranesi en la Biblioteca Nacional (1996-2001), ha sido jurado de premios y concursos de arte y curador de numerosas exposiciones. Por su labor literaria recibió el Premio Nacional de ensayo de Arte (Ministerio de Educación y Cultura, 2004) y Premio Municipal de Poesía (Montevideo, 2008). Terna Bartolomé Hidalgo en poesía en los años 2009 y 2015. Es autor de “Otro arte en Uruguay” (Premio Investigación Fondos Concursables, Linardi Risso, 2009), “Octavio Podestá” (Linardi Risso 2010), “Marcelo Legrand” (Galería Sur, 2012), “Wifredo Díaz Valdéz” (Galería Sur, 2013), “Arte naïf en Uruguay” (Fundación Unión, 2015), “Figari: mito y creación” (Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina, 2019) Textos suyos han sido traducidos al inglés, francés, italiano y alemán.

Es director y curador del Museo Figari de Montevideo desde su creación en el año 2009.