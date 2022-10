“Las canciones expresan mi mundo interior”

Laura González Cabezudo presenta su nuevo espectáculo llamado «Otro color”. Será este jueves 20 de octubre a las 21 horas en Sala Hugo Balzo del Sodre, en un nuevo formato con banda.

¿En qué momento de tu camino artístico te sentís hoy?

Siento que estoy en un momento de madurez personal y artística, que lleva a poner a dialogar mi experiencia de vida en múltiples áreas. Pero también estoy en un camino de descubrimiento, que nunca dejás de recorrer si lo que hacés es arte. He hecho muchas cosas en este camino: música, docencia, teatro, psicología, carnaval. Esas son experiencias que son parte de mí y que ineludiblemente nutren mi quehacer artístico, mi forma de expresar, mis elecciones. Todo confluye en este momento para concentrarse en lo que elijo hoy como herramienta creativa, que es la canción.

¿Cómo nació el nuevo formato de banda?

Cuando empecé a pensar un nuevo espectáculo para volver a los escenarios después de tres años, sentí que tenía que volver con una propuesta diferente. La mayoría de las canciones que presento en el show ya están cumpliendo diez años, y otras son incluso de antes. Cuando publiqué por primera vez esas canciones, no había “rodado” con ese repertorio, cosa que sí sucedió posteriormente. En ese proceso supe que necesitaba cambiar los arreglos y agregar otra instrumentación para realmente lograr expresar lo que quería decir con esas canciones. A eso se sumó empezar a trabajar con otros músicos, todos muy jóvenes, y que a su vez tienen sus caminos propios, sus visiones diferentes, sus distintos caminos formativos, y que fueron aportando a los arreglos sus ideas, desde una postura de descubrimiento fresco, que para mí fue fundamental en el momento de revisitar mi propia obra.

¿A qué remite el nombre del espectáculo «Otro color»?

Justamente, “Otro color” refiere a un cambio en la estética musical en mi propuesta. Mi primer disco fue guitarra y voz. Mi segundo disco, en el que grabé todas canciones de mi autoría, agregó algunos otros instrumentos acústicos, y ahí entraron además de guitarras criollas la percusión, flauta traversa y bandoneón. Esta vez, mis temas van a estar “vestidos” por guitarras electroacústicas, eléctricas, bajo, vientos (saxo, trompeta y flauta traversa), bandoneón, piano, batería y tambores. Eso me ha permitido desplegar una sonoridad más potente e impactacte, que muchas de mis canciones requerían y no me había animado a probar. En estos años ha pasado de todo, y así como la propia vida se va modificando, la forma de expresar también sufre sus metamorfosis, responde a otras necesidades, y es eso lo que quiero mostrar. “Otro color”, además, refiere a los versos de una canción que voy a estrenar el jueves, que forma parte de mis composiciones más recientes.

¿Cómo es tu trabajo a nivel compositivo?

Yo puedo pasar años sin componer. Y puedo componer un montón de canciones en un mes. Puedo hacer una canción en un día y sentirla terminada, o puedo esbozar una idea que descansa en alguna carpeta o en un cajón, o en una grabación, por años, hasta que un día la reencuentro y la termino. Generalmente aparecen juntas, música y letra. Me la canto para mí, la grabo. Después la trabajo, la meto en su ritmo, trabajo en la combinación de las palabras de ser necesario, en la rima, en su métrica. Juego con los versos de arriba a abajo, busco, intercambio, tacho, reescribo, pruebo. Todas mis canciones tienen un cuidadoso trabajo en cuanto a las letras. Me importa mucho lo que digo, y nunca saco a la luz una canción si no me convence. Creo que es un repertorio por el que no se puede pasar indiferente. Soy incisiva cuando escribo, pero también encuentro espacio para el juego y la ternura. Las canciones expresan mi mundo interior, y lo que hace de él el contexto en el que habito. Nada me es indiferente, y puedo encontrar inspiración en algo que leo, una noticia, una anécdota, lo que alguien me cuenta, mis propias vivencias, mis emociones, mi historia.

¿Qué lugar ocupan cada uno de tus discos en tu recorrido artístico?

Yo llegué a mi primer disco solista en 2008, cuando ya venía en un largo recorrido artístico, aunque intermitente, que me llevó a transitar además por el teatro y el Carnaval. Ese primer disco, “Baúl de viaje”, reunió la obra de muchos autores y autoras emblemáticas de la canción de raíz folclórica latinoamericana. Canciones en las que me reconozco, en las que reconozco mis orígenes musicales, que son parte de la historia de mi vida: Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillos, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra. Y también otros menos conocidos acá. En el segundo disco, “Vengo”, editado en 2013, aparecen mis composiciones por primera vez. Y es el repertorio que forjó mi impronta como compositora y también como intérprete de mi propia obra. Fue y es muy importante en mi carrera, y es la obra que hoy estoy revisitando con “Otro color”. Mi tercer disco, “Litoraleña”, se editó en 2018, y es un trabajo exclusivamente dedicado a la obra del gran Aníbal Sampayo. Yo sentía que me debía y que le debía a Aníbal ese homenaje, ese trabajo, que me llevó un largo proceso de investigación y selección, no porque no conociera su obra, al contrario: al conocer su obra desde siempre, se me hacía necesario trabajarla con el rigor y el cariño que se merecía. Es un disco que quiero muchísimo, cuyo proceso fue un gran disfrute, pues lo hice enteramente en Paysandú, a pesar de vivir acá en Montevideo. Viajé para ensayar, para grabar, trabajé con técnicos y músicos sanduceros. Y la presentación del disco se hizo en el Florencio Sánchez de Paysandú.