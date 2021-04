Las cosas que hace uno para vivir

Yo soy el rey león. Ese era mi palacio. Y aquel, el balcón desde el cual solía pronunciar mis discursos. Otrora, todos los habitantes de esta jungla se reunían a mis pies para estremecerse con la potencia de mi verba. La potestad de mi palabra los avasallaba, quizá por miedo, tal vez por amor, o por una combinación de ambos. Empero, en algún momento, mis piezas oratorias los dejaron de subyugar. Imperceptiblemente, la época había cambiado. Otras leyes, que no entendía ni quería comprender, se habían impuesto entre mis súbditos. Ya no me escuchaban. El acto cuasi religioso de presentarme ante las masas había perdido sentido. No tuve más remedio que aceptarlo. Dolido, puse un mascarón en mi lugar, a ver qué ocurría… Nadie se dio cuenta.

La indiferencia mata. Antes de que sea demasiado tarde, regresaré al África salvaje, de la que quizá nunca debí partir. Allí espero, “en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo”, recuperar el sentido de mi existencia.

(Ubicación: Paysandú 896)