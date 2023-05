Las lecturas recomendadas para mayo

El mercado editorial se renueva con autores nacionales y extranjeros. Un repaso a los libros más destacados y cómo lo presentan las propias editoriales.

“Buscadores de reliquias III. Tras la pista de la medalla”, de Helen Velando (Edita Alfaguara infantil juvenil)

En esta nueva pesquisa, los buscadores de reliquias se enfrentan quizá a su máximo desafío. Para ello, la arqueóloga McAllister contará con la colaboración no solo de Jaime, su valiente nieto devenido en aliado imprescindible en el área informática, sino también de una pareja que no había formado parte del equipo en anteriores investigaciones. El cuarteto deberá desempeñarse en un caso bien complicado, en el que están en juego no tanto los valores materiales como los sentimientos más entrañables. La acción se desarrolla en medio de una naturaleza tan exuberante como difícil de abordar, por los riesgos que supone transitar por los entornos salvajes de un Ecuador paradisíaco. Para conseguir su objetivo, los buscadores harán uso de todo su ingenio y de una especial pericia en la planificación estratégica. Compartan con ellos esta exhaustiva búsqueda de un tesoro invalorable: no se arrepentirán de emprender, muy bien acompañados, un viaje alucinante.

“El ataque final. La trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo (1975-1978)”, de Ruperto Long. (Edita Aguilar).

Entre 1975 y 1978, en el marco de las dictaduras militares al sur del continente americano, una sucesión de feroces ataques contra políticos conmovieron al mundo. La muerte de Cecilia Fontana de Heber en un atentado con vino envenenado fue el atroz desenlace de aquel Uruguay oscuro. Ruperto Long, quien fuera testigo cercano de muchos de estos hechos, construye con pasión y con rigor una magnífica crónica novelada de aquella época terrible. Promediando la década de 1970, un gris Uruguay sobrevivía como podía en medio de una dictadura militar respaldada por el Plan Cóndor. Dentro de las filas castrenses, algunos veían con preocupación un posible final de aquel régimen que habían instalado por medio de la violencia. Por ello, el asesinato que estaban por pergeñar tenía por objetivo ganar tiempo, dilatar cualquier eventual apertura democrática e incidir en la implacable pugna por el poder que tenía lugar entre facciones militares. Ese fue el origen del crimen que pretendió aniquilar a los tres principales dirigentes del Partido Nacional uruguayo, y que terminó cegando la vida de Cecilia Fontana de Heber. El autor rescata al personaje de Cecil, esposa del dirigente Mario Heber y madre de cinco hijos, quien debió lidiar con la dura realidad que se colaba por las ventanas, sin sospechar que finalmente le golpearía las entrañas. Matilde, la esposa de Héctor Gutiérrez Ruiz, era su amiga querida, y sus maridos compañeros en la política. Por eso sus vidas se vieron atravesadas por los asesinatos del Toba y de Zelmar Michelini, las luchas y vicisitudes de Wilson, quien escapó milagrosamente de esa suerte (primero en Buenos Aires y luego en Londres), el crimen de Letelier y el eventual atentado a Edward Koch en Washington, y los entresijos de la CIA y la diplomacia. Una trama de intrigas y emociones que fueron la cruda verdad. «Eran tiempos azarosos y lo importante era mantener viva la llama […]. No teníamos armas, y no nos interesaba tenerlas […]. Nunca recuperaríamos la democracia mediante la violencia. Nuestra única fortaleza eran las ansias de libertad de la gente”.

“La secta”, de Camilla Läckberg (Edita Planeta).

La investigadora Mina Dabiri y sus compañeros del departamento de Homicidios de la policía de Estocolmo están siendo puestos a prueba de nuevo: un niño ha desaparecido de un parque infantil y el caso comparte muchas similitudes con un secuestro anterior que tuvo un trágico desenlace. Dos años después de los dramáticos hechos que unieron sus vidas, Mina volverá a recurrir al mentalista Vincent Walder para resolver una investigación que, en esta ocasión, la involucrará de forma muy personal.

Las desapariciones se suceden y el caso, plagado de códigos numéricos y mensajes en clave, parece seguir un patrón de tintes rituales. ¿Es posible que una secta esté detrás de todo ello?, ¿quién maneja sus cuerdas? Y, por encima de todo, ¿cuál es su objetivo? Mientras Mina intenta mantener a salvo los recuerdos de su oscuro pasado y Vincent lucha por ignorar la sombra que esconde su alma, la coraza que ambos se han construido empieza, finalmente, a desmoronarse.

“Los pobres no van al paraíso”, de César Di Candia (Edita Fin de Siglo).

«Me interesa la escritura para hacer visibles las cosas, no para embellecerlas.» Annie Ernaux. El epígrafe podría suscribirlo Di Candia, especialmente en esta novela. No hermosea los hechos, muchas veces desgarradores, pero nos permite soportarlos envolviéndolos en una niebla de humor. Crisálida, pobre, vieja y loca, va a La Paloma en una búsqueda incierta de su supuesto hermano, Tripa Gorda, que imagina como un próspero hombre de mar. El autor nos cuenta de una vida de dureza sin respiro: quizá huérfana, adoptada como sirvienta, enclaustrada en un convento donde es condenada a una tarea infame, asesina fallida, internada en un hospicio y, por último, corriendo tras la esperanza de un improbable encuentro. Escasean los gestos de ternura o solidarios; y cuando aparecen, es en los personajes más humildes: un carrero, un viejo sordo que es el único amigo de la protagonista, Tripa Gorda ayudándola sin saber quién es. La ancianidad y la niñez desprotegidas, la miseria, la locura, las hipocresías religiosas se materializan en las precisas palabras de Di Candia. Pero no nos asfixia en la angustia, dosifica sabiamente: del drama desgarrador de la Colonia Etchepare, en la primera mitad del siglo pasado, pasamos al casi sainete del viaje de Crisálida en ferrocarril. Una pequeña gran novela.