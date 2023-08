Las novedades literarias

El mercado editorial se renueva con propuestas que están vinculadas al presente y el llamado pasado reciente.

ABUELO, ¿POR QUÉ ESTUVISTE PRESO? MEMORIAS DE UN EDUCADOR. DE VÍCTOR CAYOTA (FIN DE SIGLO)

Este libro relata experiencias de prisión de un educador muy respetado por sus discípulos y colegas que fue perseguido por la dictadura militar. Abarca el período que va desde 1965 hasta 1976, proveyendo tres niveles de análisis que ayudan a entender lo que sucedió en ese tiempo en Uruguay: internacional, nacional y su experiencia de primera mano. o fue un preso político en el sentido habitual del término, puesto que en esa época no tuvo actividad partidaria, consideraba sus responsabilidades sindicales incompatibles con la adhesión a un partido político. Fue, pues, un preso de conciencia, su peligrosidad derivaba de su acción sindical y solidaria. Esto asigna a sus memorias, que incursionan en apreciaciones sobre la situación política en esos años, un valor testimonial dado su protagonismo vinculado a su participación y a esa independencia que procuraba cultivar.

Es un relato íntimo y crudo, pero también profundo y analítico, de un proceso histórico que marcó a fuego nuestra historia reciente.

“FAMILIA TÓXICA”, DE CECILIA CURBELO (PENGUIN)

La familia Brunett parece perfecta: un padre, arquitecto exitoso, y una madre, dedicada al hogar, habitan la casa —que, debido a su arquitectura de vanguardia, ha sido portada de varias revistas de diseño—, junto a sus tres hijos; entre ellos Clara, la hija del medio. Sin embargo, puertas adentro la perfección se desdibuja: la atmósfera es irrespirable. Clara creció en un ambiente hostil, siempre intentando prevenir o aplacar la tensión que sobrevuela en el hogar y que desemboca en episodios violentos, a veces humillantes. Vive con mucho miedo y en alerta. Está agotada. A partir de un suceso que involucra a su hermano menor, por él, pero también por ella, Clara deberá afrontar el pánico a abandonar todo lo que conoce y encontrar un camino que les permita salvarse. «Aprendí a bajar la cabeza, a no confrontar, a aceptar como cierta la opinión de los otros y a ponerme en el último lugar de la fila para no irritar, para no despertar al monstruo, a los monstruos. Me transformé en quien soy hoy, pero ¿soy realmente esta versión? ¿Cuál es la Clara que necesito ahora?».

“LA DEMOCRACIA URUGUAYA ANTE EL ESPEJO”. DE FERNANDA BOIDI Y ADOLFO GARCÉ (PLANETA)

Una mirada actual sobre la democracia, la dimensión fundamental de la

identidad nacional uruguaya. La democracia es una dimensión fundamental de la identidad nacional uruguaya. Circula por las venas. Nos une, nos liga y religa, es probablemente nuestro entendimiento compartido más intenso, una auténtica religión política. Es, además, resultado de casi dos siglos de aprendizajes. El sistema político uruguayo ha sido, a lo largo de su historia, una extraordinaria máquina de aprender. Y para seguir aprendiendo hay que hablar de los desafíos de nuestro sistema democrático en ámbitos serenos de conversación calificada y plural, como los realizados en el proyecto La máquina de aprender. La máquina de aprender es una iniciativa de fortalecimiento democrático en el marco del programa regional «Partidos políticos y democracia en América Latina», de la Fundación Konrad Adenauer, coordinada por los académicos uruguayos Fernanda Boidi y Adolfo Garcé. Desde fines de 2021 hasta mediados de 2022 se realizaron foros político-académicos orientados a generar insumos de alta calidad e impacto en la opinión pública, para mejorar prácticas e instituciones de la democracia uruguaya, pero con implicancias que transcienden fronteras. En este libro se recogen esos debates, sobre algunos de los desafíos de nuestra democracia.