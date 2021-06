Libros. Entrevista: Marcelo Rodríguez

La rabia y la ternura

El escritor Marcelo Rodríguez presentó el libro “¿Quién dijo que no había poesía en el rocanrol? Placeres del Sado-Musiquismo o la tercera es la vencida en la carrera de Tabaré Rivero”, un disco considerado bisagra en la trayectoria de La Tabaré.

En este libro, Marcelo Rodríguez nos sumerge paso a paso en el proceso que culminó con la edición de “Placeres del sado-musiquismo”, el disco considerado bisagra en la trayectoria de La Tabaré. Este trabajo forma parte de la colección Vademécum, la serie que se propone dedicar cada libro a un disco clave de la música rioplatense y es editada por los sellos Perro Andaluz/La Edad de Oro en Montevideo y Buenos Aires.

Marcelo Rodríguez Arcidiaco, nació en Santa Lucía, departamento de Canelones el 9 de enero de 1971. En 1989 se radicó en Montevideo. Tras titularse como profesor de Educación Física en 1993, volvió a las aulas en 1996, para estudiar Ciencias de la Comunicación, donde obtuvo el título de licenciado en el año 2001.

Actualmente se desempeña en la Intendencia de Montevideo, en las dos profesiones que ha elegido, docente comunicador. Y realiza una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República.

«Darnauchans. Entre el cuervo y el ángel», editado por Perro Andaluz, fue su primer trabajo bibliográfico.

¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

El libro surge como respuesta al planteamiento de Ángel Atienza del sello Perro Andaluz, quien junto a La Edad de Oro de Argentina llevan adelante la colección Vademécum. Que inicialmente estaba enmarcado en editar libros sobre discos de ambos países. Yo había editado con Perro Andaluz la biografía Eduardo Darnauchans «Entre el cuervo y el ángel», en 2021 y Ángel pensó en mí para trabajar sobre un disco de La Tabaré, ya que con Tabaré Rivero me une una larga amistad.

¿Qué te motivó a elegir este disco de la Tabaré como «objeto de estudio»?

Particularmente por mucho tiempo ha sido mi disco preferido de la banda, también lo fue para Tabaré. Cuando conversamos, casi naturalmente coincidimos en que este tenía que ser el disco, por sus características, por el momento de su edición y por el momento en que transcurría la banda. Este no es solo un disco artísticamente interesante, sino que las historias que están detrás de él también lo son. No siempre coincide que una obra interesante tenga una historia interesante.

Ya desde el título hay una especie de «desafío» al lector – ¿Quién dijo que no había poesía en el Rocanrol? – ¿Hubo esa intención?

Si hay algo que caracteriza a La Tabaré a la largo de su extensa carrera es el permanente desafío al escucha. El título pertenece a «Nuestra poética preciosa» una canción que integra el disco y creo que funciona como una certeza provocativa interesante. De todos modos, el nombre del libro es un mérito de Ángel, fue él quien lo propuso y a Tabaré y a mí nos pareció bárbaro.

¿Por qué creés que este disco es clave en el camino artístico de la banda?

Algo insinúa el título también, este tercer disco de La Tabaré fue un disco bisagra, bien podría haber sido el último. En esos pocos años que van de 1990 a 1993 la banda sufre un recambio casi permanente de músicos que hacen peligrar el proyecto y al final a partir de este tercer disco la banda termina consolidándose. Es por tanto un disco bastante conceptual, arriesgado, con mucho trabajo y muchos detalles de producción. La rabia y la ternura conviven naturalmente, es una postal de su tiempo y de la banda y confluyen todas las influencias que hacen a Tabaré uno de los artistas más singulares de nuestro país.

¿Cómo fue el proceso de trabajo del libro?

El proceso de trabajo fue muy disfrutable. La idea es que todos quienes tuvieron algo que ver con el disco fueran partícipes de este libro. Hay un cuerpo grande de entrevistas a todas las personas que formaron parte del disco, también sumé la opinión de Gustavo Goldman como musicólogo y amigo cercano de Daniel Maggiolo, quien fuera el responsable del sonido en vivo y de todo el trabajo en el estudio para este disco. A esto le sumé los recortes de prensa de la época y mucho material de archivo que aportó Tabaré. También conversé con Mauricio Ubal, como responsable del sello Ayuí que con la edición de este disco abrió las puertas del sello al rocanrol; con Oscar Pessano, que trabajó en el estudio junto a Maggiolo. En fin, hice una búsqueda exhaustiva para que ningún detalle quedara afuera. Me pareció interesante sumar la opinión de Diego Zas que escribió el libro “Los noventa: una década bisagra”, sobre La Tabaré, este disco y su tiempo. Se trata de un collage o una suerte de puzle donde fui buscando a quién tuviera fichas para aportar, para armar una imagen del disco y su tiempo con la mayor verosimilitud posible.

¿Y las entrevistas con los integrantes de la banda?

Las entrevistas con quienes integraron la banda y participaron del disco fueron muy interesantes. Yo no quería que fuera la visión del disco según Tabaré, si bien con él hicimos media docena de entrevistas y mantuvimos un contacto permanente durante todo el proceso, desde el principio decidimos que hablaríamos con todas las personas que formaron parte de la banda y salvo con Raquel Blatt, que nunca me respondió, el resto hizo su aporte a esta historia. Tuve dos largas charlas con Rudy Mentario, que lamentablemente a la postre fueron las últimas entrevistas que concedió, conversé con Alvin Pintos quien fuera el primer batero de La Tabaré y profesor de Andrés Burgui, me entreviste con Alejandra Wolf y Andrea Davidovics quien escribió un precioso prólogo para el libro, tuvimos una entrevista grupal en la casa de Andrés Burghi con Tabaré y Pablo Reyes y también sume la visión de Andrés Rega, quien a partir de la edición de este disco se convirtió por más de veinte años en el manager de la banda. Fue un proceso largo, metódico y sumamente disfrutable.