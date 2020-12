LOS 1000 DE VOCES

Hay dos cosas que quiero decir sobre Alfredo García. La primera es que lo quiero entrañablemente desde hace como cuarenta años. Es un tipo sensible, solidario, humano, orgulloso, simpático, astuto, y muy -muy- divertido (creo ser exacto en los adjetivos; si me equivoco, que me corrijan Nora, Fernando, Jorge o Michel). Además, ¿qué sería de […]