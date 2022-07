Los campeones también lloran por Onofre Laborde

Ser deportista requiere condiciones y rendimiento, obtención de resultados, pero también necesita empuje, esfuerzo y sentimientos. Muchas veces observamos como los exitosos sonríen tras ganar un título pero no somos conscientes de todos los periplos, paciencia y adversidades que superan a la hora del proceso, también son seres humanos vulnerables.

Ese es el caso de Tiger Woods, deportista estadounidense contemporáneo, considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer. Eldrick (así se llama) cuenta con 15 majors, convirtiéndose en el segundo jugador con más majors ganados en la historia del golf, a tres de Nicklaus. Ha ganado cinco títulos en el Masters de Augusta, en 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019, tres en el Abierto de los Estados Unidos, en 2000, 2002 y 2008, tres en el Abierto Británico, en 2000, 2005 y 2006, y cuatro en el Campeonato de la PGA, en 1999, 2000, 2006, 2007 y 2008. Además, el californiano logró ocho victorias en el WGC-Bridgestone Invitational, siete en el WGC-Campeonato Cadillac, tres en el WGC Match Play, y tres en el Tour Championship. También es el único jugador, junto a Rory Mcllroy, que ha conseguido ganar en dos ocasiones la FedEx Cup, en 2007 y 2009.

Pero a veces, las circunstancias pueden cambiarte la vida: el 23 de febrero de 2021, Woods sufrió un accidente de tráfico en Los Ángeles (California) con múltiples fracturas abiertas en su pierna derecha. Volvió a jugar, pero ya no fue lo mismo que en su época de éxito.

Este fin de semana pasado, Tiger no pudo superar el corte clasificatorio en la segunda jornada del Open Británico de golf, en su edición histórica 150. Tras el hoyo 18 recibió la ovación de la gente en el campo de Saint Andrews (Escocia), respondiendo con saludo a los aficionados, terminando entre lágrimas, no solo por la impotencia de no estar el nivel que un día estuvo, sino también la emoción por el afecto de las personas que reconocen su trayecto.

El jueves Woods terminó el primer recorrido con una tarjeta de +6, ya a catorce golpes del liderato, y posteriormente terminó el viernes el segundo recorrido con +3, acumulando un global de +9 (nueve sobre el par del campo), muy por encima del corte.

“No me retiro”, aseguró tras su participación este viernes, pero no sé si seré todavía capaz físicamente de volver aquí, a Saint Andrews”, agregó para explicar el motivo de sus lágrimas y de su despedida emotiva del público. El problema, claro, es el físico. “Voy a jugar más British Opens, pero no creo seguir siendo todavía lo suficientemente competitivo”, insistió “El Tigre”.

Decepcionado, con la cabeza baja y gesto serio, el estadounidense pasó una última vez, al menos en este torneo, por la fachada del Royal and Ancient, el edificio que alberga a la entidad rectora del golf (salvo en Estados Unidos y México, sometidos al organismo norteamericano USGA).

Sobre sus errores y la eliminación prematura, Woods comentó: “Estoy un poco molesto por no jugar el fin de semana, ciertamente no jugué lo suficientemente bien como para estar presente, ojalá hubiera jugado mejor. Desearía haber tenido un break un poco mejor en el hoyo 1 ayer y tal vez haber comenzado en otro nivel, pero así es como todo fue a partir de ahí, simplemente nunca se materializó”, admitió. Además, el golfista agregó: “Luché duro y desafortunadamente nunca pude darle la vuelta: estuve peleando con las velocidades de los greens de nuevo hoy y nunca podría golpear los putts lo suficientemente fuerte, los estaba dejando cortos otra vez, y en consecuencia, no hice suficientes birdies”.

De todas formas, y pese a haber quedado fuera del corte este viernes, Woods reafirmó que St. Andrews sigue siendo su cancha preferida: “Este es mi campo de golf favorito, me enamoré de él en 1995 y no ha cambiado, me encanta cómo se puede jugar de tantas maneras diferentes, con un clima tan cambiante”.

Woods también confesó cuánto lo emocionó la ovación (y el respeto de sus colegas) en el hoyo 18: “Tuve algunas lágrimas, no soy de los que se ponen muy llorosos muy a menudo por cualquier cosa, sentí eso cuando estaba entrando, la gente sabía que no iba a pasar el corte, pero las ovaciones se hicieron más fuertes, sentí el respeto. Puse mi corazón y mi alma en este evento a lo largo de los años y creo que la gente ha apreciado mi juego en el torneo, lo he ganado tres veces”, recordó el golfista estadounidense.

Además, Woods contó que no sabe qué hará en lo que queda del año, por ahora, agenda libre. “No tengo nada, nada planeado, cero, tal vez algo el próximo año, sinceramente no sé, pero nada en un futuro próximo, eso es todo. Solo esperaba jugar este evento este año: me siento muy afortunado de que las cosas sucedieran de esta manera y de las luchas por las que he pasado para llegar a este punto”, relató.

Tiger comenzó a jugar golf a la edad de 3 años y saltó a la fama tras ganar tres Abiertos de los Estados Unidos Amateurs consecutivos antes de cumplir 20 años de edad. Gracias al éxito, decidió hacerse profesional en 1996 y en tres meses ganó dos torneos de este carácter. En 1997, sorprendió al mundo tras ganar el prestigioso The Masters en el Augusta National Golf Club de manera incontestable: con solo 21 años de edad, se convirtió en la persona más joven en ganar un major, con la mayor diferencia de golpes y el marcador más bajo. Y sin dudas, su presencia en el mundo del golf revolucionó el juego y produjo interés hacia este deporte, ¡gracias TIGER WOODS!