Los malla oro y el pelotón por Cristina Morán

Alguien dijo: “LA POLÍTICA ES EL ARTE DE OSCURECER

LO QUE ES CLARO; COMPLICAR LO QUE ES

SENCILLO Y CONVERTIR EN MAR FURIOSO

EL MÁS APACIBLE DE LOS MARES.”

VOCES está celebrando ochocientas ediciones lo cual no es poca cosa si tenemos en cuenta que cada vez se lee menos en papel y aumenta la lectura virtual. Entonces a Alfredo García se le ocurrió un número especial dedicado a los dos años y medio del gobierno de la Coalición Multicolor. Voy a intentar cumplir con la propuesta, lo cual no me resulta nada fácil pues apenas soy una “ciudadana de a pie” que escribe lo que tal vez muchos quisieran hacer y no pueden y entonces pasan a ser voces silenciadas y eso no es bueno. Algunos compartirán lo que pienso y otros tendrán ganas de decirme lo mismo que el rey de España le dijo a Hugo Chávez: “Por qué no te callas”. No se calló y esta columnista tampoco. Hay algo a lo cual dediqué mis columnas anteriores : la regresión que satisfaciendo el pedido de Montepaz, el presidente introdujo en la ley que regula el tema del tabaco. Cambios que en nada están en sintonía con aquel enfrentamiento de Tabaré Vázquez y la tabacalera Philip Morris. El resultado es histórico: los poderosos tabacaleros fueron derrotados por primera vez en su muy larga carrera enarbolando la bandera de la nicotina. Durante los seis años que duró el litigio y después, Uruguay recibía felicitaciones de la OMS y de los activistas antitabaco. En algún momento expresé que opino sobre este tema “con la libertad de siempre” y, si me permiten, con la autoridad que me concede mi condición de ex fumadora, y cuando abandoné esa adicción en el año 1983 pasé al “bando” de los “fumadores pasivos” hasta que la ley que prohibía, fumar en espacios cerrados, entró en vigencia en el año 2016. La Diaria, publicó los resultados de un relevamiento hecho por la Usina de Percepción Ciudadana que nos dice que el 87% ha escuchado hablar de los cambios en la regulación antitabaco y el 41% de los uruguayos está en desacuerdo. Y una teme que esto sea “la punta de un iceberg” y la ley siga sufriendo transformaciones. Pero tengamos confianza en quienes rigen los destinos de nuestro país y confiemos en que las cosas mejorarán.

Durante estos dos años y medio (912 días) del gobierno de la coalición multicolor hemos escuchado muchas frases complicadas de entender, aunque no sea esa la intención. La primera que recuerdo es algo que dio buenos frutos y la dijo el presidente en el anuncio de la pandemia: “libertad responsable”. El apeló a eso, a una “libertad responsable” desechando así la idea de un confinamiento obligatorio. Y dio resultado al igual que la vacunación no obligatoria contra el virus que desató la ira de los negacionistas, en un país con tan larga trayectoria en materia de vacunaciones. Las marcas de la antivariólica me acompañarán hasta el final del camino. Y ahí estuvo el GACH asesorando la gestión presidencial y de las autoridades de la salud pública. Luego se hizo presente aquello de la “nueva normalidad” que no tuvo la misma aceptación que la de “libertad responsable”. Y como no podía ser de otra manera, la pandemia sufrida por la humanidad toda, sin distinción de riqueza o pobreza, fue pareja, fue para todas las razas y religiones y nacionalidades. Junto a “transparencia”, “me hago cargo”, “tener espalda”, “grieta”, “brecha” fueron las expresiones que más se han pronunciado en estos dos años y medio por parte del gobierno. Una que me llamó la atención fue “los malla oro”. Como comprenderán esas dos palabras despertaban mis deseos de saber y me enteré que “malla oro” son llamados los ciclistas ganadores de las distintas etapas de la vuelta ciclista del Uruguay y todos juntos, conforman el “pelotón”. Ocurre que “malla oro” lo escuchamos en la voz del mismísimo Lacalle Pou. Pero, ¿quiénes son para nuestro joven y deportista presidente a los que se les puede distinguir como “malla oro”? La verdad, no lo sé, pero lo intuyo por eso de “oro” precisamente. Los “malla oro” del presidente deben ser aquellos que manejan la economía no solo la Arbeleche y Alfie, sino todos aquellos empresarios que mueven los hilos de esa economía de la cual dependemos los jubilados y pensionistas, los obreros, y toda aquella inmensa mayoría que no es “malla oro” pero que forma parte más que importante de una maquinaria tan compleja que si no tiene en buenas condiciones sus engranajes Uruguay podría abandonar el “tercer mundo” para pasar a inaugurar lo que sería llamado un “cuarto mundo”. Quien parecería que nació para ocupar el cargo que ocupa es el ministro de Defensa Javier García, digo porque el es médico, ¿verdad? y sin embargo lo veo como militar y no como médico. El conocimiento profundo de los temas y que muestra en sus declaraciones, la seguridad y rapidez que demostró al vender el avión sanitario de la presidencia de Vázquez y la compra inmediata de dos aviones con años, sí, pero al parecer, en muy buenas condiciones. Y el ministro García abrió las puertas de la “Cárcel del pueblo” para que la ciudadanía tuviera “otra campana” referida a los años de terror y muerte de la dictadura uruguaya. A esa “cárcel” la conocí en mis tiempos de periodista para el informativo “Subrayado” de canal 10, que entonces dirigía Omar Defeo. Se ingresaba por el garage de la casa y por un hueco en el piso, y luego debíamos casi reptar hasta llegar a esas celdas que usted mostró. Leí que invitó a los nuevos integrantes de Derechos Humanos a visitar la cárcel del pueblo y lamento que no haya hecho lo mismo con los anteriores o sí, tal vez lo hizo y yo no me enteré. Qué difícil debe ser gobernar y dejar satisfechos a todos. Los presidentes parecen envejecer más temprano y no es que les quede mal, sino simplemente que el estrés y las tensiones deben ser constantes. Miren lo que le pasó al presidente que estaba unos pocos días de vacaciones con sus hijos. A Vidalín se le ocurrió proponer a Álvaro Delgado como un casi segurísimo candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones y ahí fue cuando Troya comenzó a arder: apareció el senador “suplente Sebastián Da Silva furioso contra Vidalín porque al parecer el tiene en la mira a otro “potrillo” para ese cargo y que es el Ministro Martín Lema. Entonces llamaron a Lacalle Pou en medio de sus breves vacaciones, y este les

hizo bajar “la pelota al piso” algo así como lo que dice Puglia” terminen con la pavada” o parecido, no sé, lo estoy imaginando. En los últimos meses de estos dos años y medio de gestión vimos al presidente ir de un lado a otro, en auto o en helicóptero y cortar cintas y más cintas de obras ya realizadas o que están comenzando. En 2021 el presidente, al ser consultado sobre la inversión pública aseguró que hay obras binacionales a las que queremos darles mucha fuerza y hay algunas heredadas del gobierno anterior. Y sí, nos quedamos sin saber cuáles, son las “heredadas” del gobierno anterior. Bueno, mala suerte, pero a no desesperar porque algún día lo sabremos. Lo que sí ha tenido y tiene difusión muy clara es el tema ollas populares que tienen plazo hasta mañana viernes para dar los datos pedidos por el MIDES y que todos, excepto la coordinadora de ollas populares entregaron esos datos, pero la ayuda se cortará si la coordinadora no cumple. Sí, hay muchas ollas populares y la gente en situación de calle aumenta día a día. Basta con una recorrida por el centro, por el Cordón, por la Ciudad Vieja, por el Parque Rodó o por donde se les ocurra. Esto de los “malla oro” es tan cercano a nosotros, los ciudadanos de a pie, los sin voz, los que tienen broncas acumuladas, sueños sin cumplir, cumpleaños sin celebrar, entrada y salida de seguros de paro, encuentros y desencuentros con el amor y más y más. Aquellos que mencionamos antes, son los “malla oro” y nosotros apenas el “pelotón”. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y ¡ojo con los espejitos de colores!