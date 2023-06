Los sueños se hacen realidad por Onofre Laborde

El camino deportivo es un largo viaje lleno de experiencias, adversidades y momentos felices, esfuerzo y también cierto toque de suerte. Uruguay es campeón del mundo en fútbol sub 20.

Luciano Rodríguez llevó a la gloria a la celeste tras anotar el gol del triunfo a los 86 minutos en la final ante Italia, desatando la euforia de la hinchada que colmó el estadio Diego Armando Maradona en La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. «El grupo hizo todos los méritos para festejar (…) es lindo hacer historia», dijo emocionado el goleador de la noche a minutos de levantar la Copa del Mundo juvenil.

La tercera fue la vencida para la Celeste, que había caído en las finales de 1997 y 2013 ante Argentina y Francia, respectivamente, mientras Italia deberá seguir esperando por su primer corona. Es un enorme mérito por parte de los jóvenes, que ponen a Uruguay en lo más alto de la cima, así como lo fue a nivel mayor en el campeonato de 1930, y posteriormente, el de 1950 (el famoso «Maracanazo»).

Con Uruguay apurado e Italia sin ideas, el partido se hundió en el tedio de una final con pocas emociones en el área. Hasta que llego a través del juego aéreo, como manda la historia del fútbol charrúa, el gol de Uruguay. Un tiro de esquina, desatención en la marca de Italia y de cabeza Rodríguez anotó el 1-0, chequeo VAR de por medio y validación de la anotación minutos después desatando la locura en las tribunas.

El silbato que dio fin al partido desató la fiesta de plantel en la cancha y en las tribunas, y la hinchada uruguaya volvió a festejar un título doce años después de gritar campeón con la selección absoluta en la Copa América en 2011 también en Argentina.

La Celeste cerró su campaña victoriosa con seis triunfos y apenas una derrota 3-2 ante Inglaterra en la primera ronda, que fueron los dos únicos goles que recibió en todo el certamen. Sin dudas, el trabajo del arquero, Randall Rodríguez, fue determinante.

Frente al miedo escénico de una final, el equipo sudamericano fue el merecido ganador dentro y fuera de la cancha, en la que sus hinchas ocuparon la mayoría de las casi 40.000 gradas del Maradona. Fueron 15 remates a puerta de los uruguayos contra apenas dos de los italianos, pero ninguno de riesgo para el arquero Randall Rodríguez.

La Celeste también se destacó por su defensa inexpugnable —fue una de las vallas menos vencidas del torneo (2)— que mantuvo lejos del área al volante Cesare Casadei, autor de siete goles y máximo artillero del certamen. La Azzurra —que disputaba su primera final— había mostrado un interesante juego interno y ambición a lo largo del certamen, pero se vio obligada a aferrarse a la vieja receta del Catenaccio para sostener el cero en su arco en el complemento y forzar una definición por penales cómo única vía para imponerse en una partida de trámite desfavorable.

También no debemos olvidar el enorme juego de Alan Matturro, premiado en el certamen como el segundo mejor jugador del mundial, o el mismo Anderson Duarte, máximo anotador charrúa con tres goles en la copa, así como todo el plantel que generó un buen juego de forma colectiva, con pases cortos y precisos, buenas triangulaciones, sólida defensa y retención del balón.

Y sin dudas, el mérito para el entrenador, Marcelo Broli, que reflexionó sobre el triunfo celeste: “No me entra en el pecho la alegría que siento. Alegría que quiero compartir con todo Uruguay. Ojalá que el país entero lo esté disfrutando. El compromiso de estos muchachos conmueve, no nos dejan de sorprender, hicieron una final tremenda. Hoy fuimos nosotros. Se dio el partido que esperábamos. Sabíamos que ellos intentarían filtrar pelotas por dentro, por eso los atacamos por afuera y salió todo bien. Por suerte los objetivos que nos fuimos trazando se alcanzaron, sabiendo que el fútbol es justo a veces y a veces no. No era humo, era algo basado en cimientos fuertes. Quiero agradecer a los clubes del fútbol uruguayo por apoyar este proceso, considero que es una mención importante. Como entrenador trato de mejorar día a día”, destacó.

Con la victoria uruguaya, Sudamérica recuperó el trofeo después de más de una década de dominio europeo. Brasil había sido el último en dar la vuelta olímpica en 2011. Luego se sucedieron los títulos de Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019).

Es necesario destacar y apoyar el deporte nacional: como uno siempre lo reflexiona, se debe generar el ámbito de difusión para que se puedan conocer los deportistas uruguayos, a nivel nacional como internacional. Es importante también invertir, poner dinero, ese aspecto que «tanto le aflige» a cierta gente que no observa ni tiene visión a futuro, porque como dice el dicho «el que no apuesta no gana» y «no hay peor gestión que la que no se hace». Hoy tenemos una selección campeona del mundo y eso repercute en todo sentido, se lindo valorar y agradecer el esfuerzo de estos jóvenes que tienen mucho talento pero sobre todo profesionalismo y buena mentalidad.

Ahora, el futuro de cada futbolista mejorará y cada uno tendrá su oportunidad, seguramente con buenas ofertas de Europa sobre todo pero también a nivel de selección mayor, ámbito donde podrán desarrolar sus cualidades y éxitos bajo la tarea de mantener el nivel y no dispersarse ante presiones mediáticas, «fama» y cualquier otra negatividad. Qué lindo ser uruguayo, qué hermoso tener la posibilidad de ver a nuestro país campeón del mundo, y más en un deporte como el fútbol que pareciera lo llevamos en nuestras venas.

