Lucas Vivo: “No hay políticas de estado en Argentina” por Martín Imer

Desde hace ya algunas semanas el público local puede ver en los cines el film Franklin: historia de un billete, ópera prima del director uruguayo Lucas Vivo. La película, un mix de humor negro y drama criminal, cuenta la historia de un antiguo boxeador que, por distintos enredos, termina trabajando para un peligroso criminal. Luego de varios años de cárcel por un confuso crimen, el hombre decide retirarse junto a su amante, aunque para poder irse con una buena suma de dinero su jefe le pide un último trabajo: matar a la mujer, quien se metió en problemas con unos policías corruptos. Gracias a este estreno pudimos conversar con el director sobre el estado de la sociedad, la creación de la película y sus influencias.

Es una película que fusiona momentos de tensión con otros de una comedia muy negra. ¿Fue difícil para vos como director encontrar el tono?

Yo me comprometí con la película de tratar de ser fiel al género que quería transitar con este guion. El guion en sí, de base, tenía mucho más humor, tenía muchos más gags y convivía con esta cosa violenta y marginal que tiene la película; yo lo limé en mi rescritura, antes de filmar le limé todo lo que me parecía de comedia que exageraba un poco y que de repente podía desviar la atención o desviar el enfoque que yo le quería dar a la película. Después la lleve al set siendo muy riguroso con el verosímil, con no caricaturizar demasiado los personajes, que la verisimilitud estuviese siempre en la pantalla y se respetara el género que para mí es neo-noir o noir, que el guion me pedía a mí como director, ese fue mi enfoque con la película.

¿Cuáles fueron tus mayores influencias visuales o narrativas a la hora de hacer esta película?

No vi nada puntual a la hora de hacer esta película, aunque sí naturalmente cuando leí el guion la primera vez lo que me había gustado era esa coralidad que tenía, que me remitía a algunas películas de Guy Ritchie, y me divertía ese lenguaje. Ahora tenía que traer eso a mi mundo, a la Argentina, y al mundo que transita la película, y sobre eso trabajé mirando las primeras películas de mi gran maestro que es Scorsese, y algunas cosas también de Tarantino que sentía que podían entrar bien en el lenguaje.

Hay una cosa que me llamó la atención y es que la película no tiene auspicio de fondos estatales, no tiene el apoyo del INCAA ¿Por qué es esta situación?

Mira, el INCAA está muy golpeado, todo lo que es cultura en Argentina está un poco golpeado, calculo que de a poco va ir retomando, pero vino la pandemia que tampoco fue algo sencillo, creo que las prioridades eran otras en ese momento, y eso hizo que esté un poco cascoteado el INCAA. No te sabría contestar por qué no fuimos al INCAA, simplemente yo fui director de la película y los productores coprodujeron la película con Disney como distribuidor; no creo que haya sido una limitante, pero simplemente la pudimos hacer sin el INCAA y la hicimos.

Al respecto de lo que es la situación del cine argentino y de la cultura en Argentina, ¿Cómo ves la situación global, realmente sentís que hay una salida a todo esto?

Yo creo que hay una construcción social en la Argentina que el ciudadano de a pie tiene de que no hay salida. Yo considero que están las cosas muy difíciles, no hay políticas de estado en Argentina, no hay un denominador común independientemente de quien gobierne, del gobernante de turno, haya ciertas cosas que se respeten, que respeten los diferentes partidos que toman el poder, entonces es un constante subibaja: viene uno hace una cosa, viene otro y lo que hizo el anterior estaba todo mal, no hay nada para rescatar, entonces hacemos todo de vuelta. Yo creo que ningún país puede progresar de esa manera, y si me preguntas, yo no soy muy optimista con el futuro de la Argentina salvo que exista la posibilidad de que haya un gobierno de coalición pensado no para gobernar cuatro años sino para gobernar veinte años, a largo plazo, para que se generen políticas de estado fuertes, y entonces Argentina en ese camino tendría todo para volver a ser una potencia porque desde el nivel recursos humanos, el talento que tiene, la creatividad, los recursos naturales que tiene ese país, que esté como está es ridículo, es increíble, y es esto que también lo toca un poco la película: la gente se ha domesticado a la urgencia de poder y dinero, entones la empatía, el raciocinio, el análisis largoplacista; no, acá no, es todo cortoplacista, es lo que sirve ahora, yo quiero ganar ahora entonces digo esto y si después me está yendo mal prendo fuego todo, total el que viene después no soy yo, van a venir otros… entonces así no se puede.

Vos me habías dicho que eras muy cinéfilo, ¿Sentís que el cine tiene un poder para cambiar la sociedad para cambiar la realidad de la actualidad?

Pienso que sí, pienso que desde la cultura vienen los cambios más profundos siempre. Desde la educación y la cultura vienen los cambios profundos de cualquier país, por eso me parece importante que no se discuta si van a estar abiertas o cerradas las escuelas, que no se discuta si las escuelas cierran porque no hay gas — tiene que haber calefacción en las escuelas para los niños, las escuelas públicas, eso es fundamental. Sí tiene la posibilidad de mejorar las cosas, pero primero hay muchas cosas que están postergadas para llegar a ese punto, entonces sería muy importante que le pongan el foco a la cultura y a la educación y yo creo que de ahí a futuro en el largo plazo sí vamos a conseguir una salida.