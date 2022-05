Lucía Aramburu /cantante “Mi repertorio siempre tuvo raíz folclórica”

La cantante Lucía Aramburu se presenta el próximo miércoles 18 de mayo en el restaurante Don Bigote. Hará un repaso de su repertorio, de profunda raíz folclórica. Se puede reservar al 091 978 451.

La artista nació en Sarandí Grande, Florida, en un hogar donde abundaron las polcas y las rancheras. Se acercó a la guitarra y fue armando un camino y un repertorio personal, integrado con clásicos de la música popular. En 2016 viajó a Montevideo para realizar dos carreras, profesorado de música (Instituto de Profesores Artigas) e intérprete de danzas tradicionales (END – SODRE). Hoy en día su repertorio tiene la influencia de su pasaje por Montevideo, en la elección de los géneros, pero también de las vivencias y las experiencias culturales.

Estuvo presente en muy diversos escenarios y compartió festivales y recitales con Copla Alta, Alejandro Balbis, Maxi y Pablo Porciúncula, Anita Valiente, Catherine Vergnes, Meta fuelle y la Orquesta Juvenil del Sodre, entre otros. En el 2019 comenzó a grabar su primer disco «Canto pa’ renacer» con el apoyo del sello discográfico Montevideo Music Group. Es un trabajo que contiene creaciones propias y de artistas uruguayos, como Maxi Porciúncula, Mathías Prando y Nani Costa.

En cuanto estilos, incursiona en la chacarera, el gato y la ranchera hasta el candombe, la chamarrita, la zamba o la polca.

¿Cómo ha sido tu camino en la música?

Mi camino en la música comenzó a los ocho años, y por suerte no paró. Hasta ahora el camino sigue buscando nuevos rumbos. Encontrando proyectos nuevos, metas nuevas, llegando a varios escenarios. Y lo bueno es que siempre está, no hay pausas.

¿Cómo fuiste armando tu repertorio?

Mi repertorio siempre tuvo raíz folclórica, las canciones que canto desde chica son de raíz folclórica. De artistas que escuchaba en la radio o referentes que escuchaba en los festivales, que conocí a través de mis padres. Con eso fui armando un repertorio, y luego cuando me fui encontrando con mis compañeros músicos, fuimos buscando otras canciones que nos parecía que les podían gustar al público, incluyendo algunas de mi autoría. Y otras inéditas, de otros jóvenes artistas. Pero siempre tienen una raíz folclórica.

¿Cómo fue la llegada a Montevideo?

La llegada a Montevideo sigue viviendo en mí, porque aún no siento que sea parte de la capital. Siempre me identifico con Sarandí, así que estoy de paso por Montevideo. La verdad que como cualquier estudiante del Interior, es un proceso fuerte, con muchísimas emociones. Me fui a estudiar profesorado de música e intérprete de danzas tradicionales, vivía en residencias, en apartamentos. Extrañé a mi familia. Volvía cada fin de semana y regresaba a Montevideo los lunes a las cinco de la mañana. Fue un proceso fuerte, que forma parte de muchas vidas que se han hecho fuertes gracias a eso. Y que nos han hecho extrañar a nuestras familias y valorar el esfuerzo que hemos hecho por el estudio y por el trabajo. Y en mi caso por la música.

¿Cuáles han sido tus referentes?

Desde muy chica sigo a Soledad Pastorutti. La veía revolear su poncho y hacer que un mar de gente cante sus canciones en los festivales de nuestro país. Y desde chica quise sentir esa energía, ese contacto con el público y transmitir lo que sentía a través de canciones, a través de la música. Ella ha sido mi gran referente. Por supuesto que acá en Uruguay hay grandes del folklore, que han llegado a mí y que he tenido el gusto y el honor de compartir escenario con ellos, con Copla alta, “teloneé” a Larbanois y Carrero, tengo un contacto muy estrecho con Anita Valiente, con Cathe Vergnes, con muchísimas referentes de nuestro folclore y nuestra música.

¿Cómo es tu relación con el escenario y con el público?

Cada escenario nos genera un desafío diferente. No es lo mismo una fiesta criolla que una previa de un baile o un restaurante. Las personas y la energía no es la misma y nosotros analizamos eso para quizás en algún momento hacer un cambio de repertorio. Para sentirnos bien y que la gente también se divierta. Mi vínculo con el público es muy lindo. Me gusta mucho conversar con las personas mientras estamos cantando. Ahora a través de las redes sociales estamos en contacto todo el día, todos los días. Intercambias mensajes, preguntas, contás dónde vamos a estar. Siempre es hermoso un abrazo y un beso después de cada show. Conocer a la gente que esta detrás de la pantalla, de las redes.

¿Qué vas a mostrar este 18 de mayo en Don Bigote?

Vamos a cortar la semana con unos buenos folklores. Vamos a ir con mis compañeros, con la banda, y haremos un repertorio bastante extenso para poder bailar, y sobre todo divertirse.