Lugares y tiempos por Pablo Galante

Desde aquel 28 de abril de 1950, en que nació en la pequeña localidad llamada Curtina , en el departamento de Tacuarembó, el temprano talento, su actitud optimista ante la vida, su emoción, el compromiso honesto con sus propias convicciones , han sido signos vitales de un músico infatigable. Su vida, como río que da muchas vueltas pero siempre sabe adonde va, nace en la predictadura, se continua en diferentes exilios, muy prolíficos y creativos. Todo parece desembocar en el formidable y voluminoso libro de memorias habladas NUMA MORAES de Curtina a La Haya, escrito en colaboración con el valioso músico y ensayista Alfredo Escande (1949) y publicado por Editorial Planeta en 2011. Este libro, que desde ya recomiendo leer, no se queda en la simple memoria individual del compositor, sino que se presenta como una enciclopedia o atlas que permite disfrutar de manera amena, de anécdotas , conceptos e información exhaustiva , no solo del propio cantor sino de todos sus contemporáneos. Alfredo Escande, logra muy sutilmente captar el espíritu libre y abierto a nuevas ideas y aprendizajes, por eso como correlato, hay muchos dossier de gente cercana al artista y precisos datos sobre toda su discografía. En sus cuatrocientas y muy disfrutables páginas, se accede al continuo y bienvenido azar, acaso intuitivo que tienen no todos los artistas que comparten esta propiedad horizontal de talentos vivientes que es y fue el Uruguay.

Si bien Numa nunca ha mostrado letras o poemas quizás por la presencia “vigilante” y apadrinadora del desaparecido Washington Benavides, es un increíble músico, que lee y leyó mucha poesía no solo nacional sino también internacional. Premiado varias veces, con el Premio Morosoli de Plata, el Charrúa de Oro, el Premio Tabaré, puede verse en un pequeño hecho triste y circunstancial, su valía como persona y como músico. El 31 de diciembre de 2004, le fue hurtada su guitarra profesional. Enterados los músicos amigos, todos ofrecieron sus guitarras parta ampararlo en ese momento tan doloroso. Recuperada por mérito del también músico Daniel Drexler y un par de amigos que encontraron sin querer una guitarra de marca Ramirez en una feria vecinal, sorprendido y emocionado con el hallazgo, al poco tiempo grabó junto a la compositora Erika Busch el trabajo musical Por Las Ganas De Cantar, que apareció en esos meses del 2005. Tres años después, en 2008 recibiría el título de Ciudadano Ilustre de Montevideo en la Junta Departamental de Montevideo. Se confirma así, mientras los aplausos se suceden, que un creador solidario, nunca es un creador solitario.Con más de 33 discos editados desde aquel mítico 1969, en que musicalizó el poema de Mario Benedetti, Cielito del 69, con cerca de 40 participaciones como invitado en discos de otros artistas, VOCES dialogó con este creador referencial, acerca de su próximo Recital, del próximo 20 y 21 de agosto en la Sala Hugo Balzo, que acerca una faceta tal vez menos transitada públicamente del compositor, como virtuoso y condecorado ínterprete de música clásica, desde aquel día de 1983 en Holanda, en que culminó su Profesorado de Guitarra, teniendo como profesor durante 8 años al célebre maestro Antonio Pereira Arias en el Conservatorio Real De La Haya.

La idea de hacer este Recital, junto al músico uruguayo Eduardo Fernández, nació de Alejandro Rubbo , compañero de la ciudad canaria de La Paz, también ciudad natal de Fernández, por el conocimiento que Rubbo tiene del músico, así como por la amistad que tengo con Fernández desde hace tantos años. Es uno de los más galardonados guitarristas uruguayos. Triunfó en Nueva York cuando contaba con 24 años, y ha grabado una gran cantidad de trabajos que recorren el mundo guitarristico de todos los tiempos,desde la música antigua hasta las creaciones contemporáneas. Acaba de ser premiado en EEUU y su nombre está actualmente en la Sala donde se encuentran los más reconocidos intérpretes del instrumento a nivel mundial: Segovia, Bream, Williams etc. Nuestro recital Lugares y Tiempos comienza en el siglo XVI y sigue una línea que llega a nuestro tiempo. A Rubbo se le ocurrió, que podríamos junto a Eduardo Fernández, abordar la guitarra académica junto a la canción popular de texto. Entonces, recordé inmediatamente aquel poema de Washington Benavides “Diferencias” de su libro Las Milongas que hace muchos años había musicalizado y grabado. En realidad, es este asunto de nuestro encuentro….ir desde el rey David hasta Gabino Ezeiza. Don “Bocha” Benavides fue precisamente eso… desde la más “fina” música hasta la guitarra de su padre don Héctor Benavidez, que supo rescatar piezas preciosas del folklore. Este es el programa del recital: habrá dos “sorpresas” que no te cuento porque son sorpresas justamente.

LUGARES Y TIEMPOS- Recital de Héctor Numa Moraes y Eduardo Fernández.

1) Diferencias – poema de Washington Benavides.

2) Fantasía-(Luis Milán) (1500-1561)

3) Canción del exilio-(anónimo siglo XVI )*

Pavana III (Luis Milán) y El Caballero de Olmedo (montaje sobre Cantarsillo Anónimo y comedia de Lope De Vega, por Washngton Benavides.

Fantasía (Luis De Narváez) (1500-1552)

Estudio (Fernando Sor) (1778-1839)

Preludio (Francisco Tárrega) (1852- 1909) y Hoy con la Buena Luz (Jesús López Pacheco) *

Las Golondrinas (Gustavo Adolfo Bécquer)*

La Catedral (Agustín Barrios) (1885-1944)

Canción Pícara (Washington Benavides) *

El Cisne Negro (Osiris Rodríguez Castillos)

Apunte Nro I ( A Baltazar Benítez ) de René Marino Rivero (1936-2010)

Seu Frankilin Olivera (Washington Benavides) *

Ecos Del Paisaje (Alfonso Broqua) (1876-1946) de su obra “Evocaciones Criollas”

Otra Voz Canta (Circe Maia- Daniel Viglietti)

La Patria Compañero (Washington Benavides)*

Diferencias (Washington Benavides) *

* con música de Héctor Numa Moraes.

