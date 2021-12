Marisol Redondo / cantante y arpista: “La música ha sido siempre un salvavidas”

La cantante y arpista uruguaya residente en Suiza, Marisol Redondo, acaba de presentar nuevo disco. Luego de los trabajos anteriores – “El día que me quieras” y “Volver” – ahora acaba de editar “A la deriva”.

Marisol Redondo es una cantante uruguaya y española que lleva la música española, sudamericana, el candombe y el tango a muchos rincones de Europa. Actualmente reside en Suiza. Su carrera musical comenzó cuando participó con su familia en el concurso “Cantando en familia” y grabó su primer single. En España actuó junto a sus hermanos durante varios años en salas de Barcelona en conciertos de música española y sudamericana para continuar más adelante su carrera en solitario. Obtuvo en Barcelona el premio a la “Canción Catalana” que le llevó a actuar en varios teatros de Barcelona (Palau de la Música, Poliorama), en televisión y radio y a grabar su segundo single “Tú – No soc feliç” y el álbum “Horitzons” junto a otros artistas, en lengua catalana. En 2018 grabó en Montevideo su álbum “El día que me quieras” con el maestro Julio Cobelli, donde además interpreta el arpa. Y acaba de editar “A la deriva”.

¿Cómo es tu acercamiento al arpa?

Mi primer contacto con el arpa fue en la escuela, con unas amigas que tocaban, pero el contacto realmente profesional fue cuando conocí a los paraguayos en Hannover, en Alemania. Vinieron después de un concierto me invitaron a cantar y a trabajar con ellos, lo que rechacé. A veces no sabés si tomaste la decisión correcta. No lo sé, lo que sé es que en aquel momento estaba estudiando y me decidí por estudiar. Ellos se fueron a Hamburgo y sigo hoy en día teniendo contacto con su guitarrista, Alberto Amarilla se llama. Estuve rodeada de dos arpas cantando «Recuerdo de Ipacaraí» y me dijo que algo había ahí. Algo me llamo la atención. Y mi familia fue la que hace seis años me regaló un arpa porque se dieron cuenta que yo estaba loca por el arpa (Risas). Tuve la gran suerte de encontrar a dos profesores paraguayos que me dieron clases en Zúrich. Al cabo de un tiempo me di cuenta de que podía cantar y al cantar ya entonces las armonías cambiaron, la forma de tocar cambió. Y me gustó la evolución que tiene el arpa, porque mi arpa ha tenido una evolución. Mi toque ha tenido una evolución en el cual en este momento me animo a tocar candombes o darle un sonido que la propia arpa se admira (Risas). Ella misma lo sabe, y está muy bien.

Tu intención es, además, integrar música uruguaya …

Yo ya empecé, por ejemplo, con música de Zitarrosa. Hice “El violín de Becho”, lo toco en arpa. Aunque en guitarra pueda ser quizás un poquito más fácil, en arpa yo lo encuentro muy complicado, sobre todo cantar. Hice un concierto vía streaming, me preparé dos o tres semanas tocándola porque es muy difícil de cantar y tocar. Y suena precioso. Estoy haciendo también chamarritas, y después por supuesto candombe. El disco “A la deriva” que acabo de publicar es un canto a la esperanza desde la desesperación. Es un canto a la alegría, un canto a la música. Porque yo vivo ahora a la deriva, sin timón ni timonel, dejándome llevar por las corrientes de la vida y aprovechando cada viento en contra. Cada viento en contra para que hinche las velas. Soy la misma de siempre, pero he intentado que mi entorno, que en algún momento ha sido muy negativo, y he estado muy abajo. Estuve pensando en cómo me puedo levantar de la cama para tener ganas de hacer algo, porque se me cerraron muchas cosas el año pasado. Se me cerraron muchos conciertos, por ejemplo. Uno era un festival de tango en Dinamarca que me habían invitado por primera vez. Ahora me llamaron que me quieren invitar otra vez. Las cosas se mantienen, pero el momento en el que te las sacan es difícil. De toda esta tristeza una noche me acuerdo que escribí un tango se llama “Se abre el telón”. Cuando lo escribí estaba pensando justamente en este día. Es un tango nuevo que al final acaba con la orquesta con los timbales, se abre el telón. Me dio la idea de decir “bueno, está todo mal, vamos a escribir de lo que está mal, pero vamos a dar un aire de esperanza”.

¿Te sentís un poco embajadora de la música del Uruguay?

El título de embajador te lo tienen que dar los uruguayos. Yo de momento hago lo que hago sin esperar títulos. Evidentemente yo llevo mis banderas uruguayas por el mundo. Por ejemplo, cuando estuve en Dinamarca en este Festival de Tango intenté cantar canciones que el autor fuera uruguayo. Carlos Gardel por supuesto. Estuve en el concurso “La voz”, de Suiza, y me encantó estar cantando una canción de Shakira y estaba mi hija con la bandera suiza y la bandera uruguaya. Me escribió mucha gente, O sea, no es que lo haga por querer demostrar nada, sino porque es mi sentimiento. Es así, yo no vendo nada. Me gusta mucho venir a Uruguay porque me siento muy en casa. Y ya te digo: los títulos te los tiene que dar la gente. Yo hago lo que siento. Simplemente llevo conmigo las raíces que tengo; porque yo soy un árbol con unas raíces que me trasplantaron varias veces. Me trasplantaron a España, a Alemania, a Suiza. Y en el camino se me cayeron muchas hojas como en todo trasplante.

¿Y la música que lugar ha ocupado en tu camino?

La música ha sido siempre un salvavidas. Siempre necesitamos salvavidas y la música siempre ha sido mi camino. Siempre. He estado cantando en muchísimos sitios, y trabajando también otras cosas, porque la música a veces no te da la facilidad de vivir de ella. Yo siempre digo que mi profesión es la música y mi hobby es lo otro que hago (Risas). La música ha sido mi hilo conductor y ha sido mi identidad. Me conecto con la música a mi ser, a lo que yo soy, a mi familia, a mi idiosincrasia y a mis ancestros.