Movimiento sindical ¿Dialogo o resistencia?

La fecha del 1 de Mayo pone en el tapete las reivindicaciones de los trabajadores para el próximo periodo. Saliendo de los estragos de la pandemia en el mercado laboral y con el agravante de la guerra de Ucrania la situación económica no parece muy prometedora. ¿Cuál debe ser la estrategia del PIT CNT? ¿Hay que apostar a la negociación? ¿Solo se logrará mejorar con medidas de lucha? ¿Qué responsabilidad le cabe al movimiento obrero para con los más perjudicados hoy en día? ¿Solidaridad de clase o defensa corporativa? ¿Aumento para todos o solo para los más sumergidos? ¿Cuánto soportan las empresas pequeñas y medianas? ¿Es posible lograr un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis?

En el horno por Miguel Manzi

Estribo en la última pregunta sugerida por Voces: ¿Es posible lograr un gran acuerdo nacional? SÍ y NO, depende quién pregunte y quién conteste, si un liberal o un fascista. Entre gente libre, el gran acuerdo nacional es vivir en democracia, respetar la constitución y las leyes, defender a las instituciones, aceptar los resultados electorales, jugar dentro del reglamento. Cualquier pretensión adicional es nostalgia por las unanimidades autoritarias, de milicos o tupas, es igual. Grandes acuerdos nacionales más detallados hay en Cuba, en China, en Rusia, en Corea del Norte, donde el que no está de acuerdo es boleta. En el mundo libre la gente discrepa, discute, negocia, todo el tiempo, todos los días, todos los temas. Y va trabajosamente tejiendo acuerdos chicos, medianos o grandes, a cuyo ritmo las sociedades avanzan mucho, poquito o nada (en frase célebre de JMSanguinetti, “La democracia no es épica”). Cuando hace dos años nos estábamos muriendo de miedo y de covid, no hubo gran acuerdo nacional que valiera: unos querían confinamiento total y otros dijeron libertad responsable. Los primeros pararon y cacerolearon; los segundos bancaron y gobernaron. ¿Cuántos grandes acuerdos nacionales se gestionaron en los tres gobiernos del Frente Amplio? Por supuesto que ninguno: con los grandes acuerdos nacionales hacen gárgaras cuando pierden; y el PIT-CNT, principal responsable del referéndum contra la LUC, viene de marchar por abultado marcador (a propósito, diríase que los dirigentes frenteamplistas perdieron el olfato: pusieron de presidente de la coalición al capitán del Titanic). Yo tengo la impresión de que con esta dirigencia sindical los trabajadores organizados están fritos, no hay estrategia buena posible. Son dinosaurios (más jóvenes unos, más viejos otros, atornillados en los cargos todos) marxista-leninistas, que siguen levantando el puño al grito de “Viva Cuba, viva Fidel”, babeándose frente a Maduro como antes se hacían pichí con Chávez, o vacilando en su condena al cretino de Putin (igual que aplaudieron durante 70 años a la patibularia dictadura bolchevique). Y en todo caso, ya sabemos lo que aguanta la conciencia de clase: un paseo en yate por el Mediterráneo, una invitación a José Ignacio, unas penas que hay que ahogar. No, con estos dirigentes no hay estrategia exitosa posible, los trabajadores sindicalizados están en el horno. ¿Qué podrían hacer? Cambiar a estos dirigentes. ¿Por qué no lo hacen? ¡¡Porque esto es Uruguay, papá!! Un remoto rincón del planeta, donde las cosas en general pasan más tarde (aunque a veces pasan). ¿Cómo debe pararse la Central ante la caída del salario y el aumento de los precios? Mirá, con que se pare derecho alcanza.

Por un 1º de Mayo de los Trabajadores, basta de conciliación. por Federico Kreimerman

El 1° de mayo es una fecha que representa la lucha histórica de la clase trabajadora en todo el mundo de la cual todos debemos estar orgullosos.

Día de homenaje, tributo y recuerdo, día de lucha y de reafirmación de la perspectiva emancipadora de la clase obrera. Algo de suma importancia en un momento donde se nos quiere presentar a este mundo actual y su sistema, el capitalismo, como la única forma en que es posible vivir, a pesar que día tras día se exponga su podredumbre y la miseria en la cual se sustenta.

En nuestro país la situación económica golpea con dureza las condiciones de vida de los trabajadores, suben los precios mientras se pierde salario real, al mismo tiempo que el gobierno ya orejea una reforma de la seguridad social para aumentar la edad de jubilación.

En ese escenario desde las corrientes mayoritarias en la conducción sindical nos traen a este 1º de mayo una consigna abstracta “los que movemos la rueda”.

No se levanta una plataforma ni un plan de lucha que posibilite poner a la clase obrera a la ofensiva y se limitan a pedir reuniones, mostrarse responsables, que en definitiva no es otra cosa que administrar la crisis con los empresarios.

Todos los partidos políticos, más allá de sus colores, nos presentan este día como un homenaje al trabajo en sí mismo, a la armonía y existencia pacífica entre los grandes empresarios explotadores y los trabajadores.

Con movilizaciones que son actos protocolares. Con consignas generales, abstractas y sobre todo vacías de contenido, quitándole el carácter de lucha.

Durante años se ha logrado desmovilizar a los trabajadores y reducir la lucha de clases a aceptar la exploración y pedir migajas a los explotadores.

Muchos queremos otra cosa, recuperar todo lo combativo y transformador que tiene este día. Porque la lucha de los trabajadores no es algo del pasado, está más presente que nunca. Hoy se saquean los recursos del país, para enriquecer a unos pocos, mientras empeoran las condiciones de vida de las grandes mayorías, de los trabajadores, que son quienes sostienen sobre sus hombros toda la situación.

No hay ni puede haber neutralidad en el conflicto entre las clases, no hay salida conjunta ni unidad posible con las clases dominantes, solo la lucha define. Son tiempos de recuperar los sindicatos para los trabajadores.

Por eso este 1° de mayo reivindicamos la lucha combativa de la clase obrera, que se organice y luche, por la construcción de una alternativa propia de los trabajadores.

Contra el aumento de los precios y la rebaja salarial.

Contra la reforma de la seguridad social.

Hoy cuando en todo el mundo se evidencian los efectos terribles de la crisis estructural del capitalismo, resulta impostergable levantar las banderas de la clase obrera en su lucha irreconciliable contra los explotadores. ¡Viva el Primero de Mayo!

1º. DE MAYO ¿Salú trabajadores? por Esteban Pérez

Este 1º de Mayo llega al pueblo trabajador a caballo de una creciente carestía de la canasta básica, la que se incrementó en un 20% y con la mayoría de los jóvenes que cuentan con un laburito cobrando salarios menores a $ 20.000. Se anuncia como “ayuda humanitaria” un aumento del 3% en las jubilaciones, lo que en números reales significan $ 470 para los que tienen jubilaciones y pensiones mínimas. En la otra cara de la moneda se concentró la riqueza creciendo en más de 9.000.000 millones de dólares los depósitos bancarios en el país y en el exterior. Engordaron las cuentas bancarias patronales y se achicaron los fideos en la mesa de los trabajadores y jubilados. Sin embargo, a diferencia de los anteriores días de los trabajadores, esta vez la clase obrera no llega desmovilizada y reverenciando al gobierno que, si bien era amigo, también coqueteaba con la clase explotadora con múltiples concesiones y llevando adelante una política de inversiones favorable a los capitales extranjeros, incluyendo mayor concentración de la tierra en pocas manos. La reacción del movimiento popular en su conjunto contra la LUC ha generado una importantísima acumulación de fuerzas y recomposición del tejido social. El pueblo trabajador no hizo caso a dirigentes y movimientos políticos que temerosos de una derrota, explícitamente llamaron a no movilizarse, a no luchar. La lucha demostró una vez más que no siempre se triunfa pero que indefectiblemente se acumula en unidad, organización y conciencia donde más importa: en las bases, en el seno del pueblo. Hoy cuenta el movimiento social con unidad en diversidad y con iniciativa popular como hace años no se veía. El pueblo se fortaleció y esa es una gran victoria. Los derrotados fueron las dirigencias timoratas, las que no están dispuestas a arriesgar, las que no tienen confianza en el potencial revolucionario del pueblo uruguayo o bien, lisa y llanamente, han claudicado prefiriendo el camino de las transas con el fascismo creciente y con los explotadores. Por lo tanto, el horizonte de hoy es de lucha y el de mañana también. Es necesario quitar los tabiques que ponen freno al natural espíritu de crítica y lucha de los jóvenes, hacer de parteros para que crezca una generación que quiera cambiar de raíz la sociedad y haga tambalear a las dirigencias que cómodas con el sistema, buscan negociar y transar con la derecha haciéndole pagar al pueblo el precio de la desmovilización y el desconcierto. Por un 1º de Mayo que sea un empujón para que el pueblo se ponga de pie y enfrente al gobierno patronal, oligárquico y pro-yanqui.

¡Salú trabajadores, la historia está en sus manos! !