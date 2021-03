Muñecas de piel: próxima espectáculo de Marianella Morena

«el mal está al lado tuyo y es una persona agradable, amable, es un buen ciudadano, un buen padre»

Para el 8 de abril estaba previsto el estreno de Muñecas de piel, espectáculo de Marianella Morena que parte de las primeras noticias vinculadas a la denominada Operación Océano. El contexto nuevamente ha golpeado a las artes escénicas, y Muñecas de piel debe esperar para llegar a las tablas. Pero mientras esperamos el estreno compartimos algunas de las claves de este trabajo escénico-investigación periodística-ensayo de una de las figuras más relevantes de nuestra escena.

Hace tiempo que Morena incorpora polémicas o discusiones sociales contemporáneas en sus trabajos. La crítica al carácter patriarcal de la dominación de Don Zoilo en su versión de Barranca abajo, o la discusión acerca de la pertinencia de la instalación de una nueva planta procesadora de celulosa en Un enemigo del pueblo (ambos trabajos con la Comedia Nacional) son buenos ejemplos. Pero en Muñecas de piel se parte de una causa judicial que está en pleno proceso, sobre esto señala la directora: “todos los días salen cosas nuevas, hay una tensión muy dramática, de conflictos de intereses… Ya lo hemos conversado con el elenco, si hay un cambio radical, si pasa algo novedoso en medio de las funciones pensamos incorporarlo, estamos pensando dejar un espacio, un fuelle dentro de la escena donde se puedan incorporar datos en caso de que aparezcan situaciones totalmente nuevas.

¿Cual fue el hecho puntual que te hizo pensar que tenías que trabajar sobre este tema?

Leí la noticia en prensa y a partir de ahí empecé a soñar con la chica encontrada, se me instaló en la cabeza la imagen de ella, desnuda, encima del arroyo, como si hubiera absorbido toda el agua, y caminando por la ciudad iba empapando todo. Y me resistí en realidad, porque estábamos en plena pandemia y la situación no estaba como para pensar en un proyecto teatral. Porque ya sé lo que este tipo de proyectos representan para mí, me atraviesan totalmente. Cuando doy el sí me comprometo, me toma toda la vida, y estaba en un momento económicamente muy vulnerable. Tenía que pensar cosas para sobrevivir ¿Cómo iba a empezar un nuevo proyecto que me iba a ocupar todo el tiempo? ¿Quién me va a dar de comer? Y me resistí durante un tiempo pero ahí fue clave Lucía (Etcheverry, productora que trabaja regularmente con Morena) que me insistía, me decía «vamos a hacerlo».

Si bien no podía sacarme la imagen de la cabeza igual especulaba un poco, escribía cosas, sobre todo imágenes. Y yo ya sé que cuando se me instala una imagen estoy ante una cantera muy fecunda, sé que después de eso va a a aparecer algo muy bueno, porque tengo que ir hacia la imagen y descubrir qué quiero decir. Así que iba escribiendo cosas, empecé a ver eso con el agua, era una constante, ella iba mojando todo, en la ciudad o en algunos espacios públicos, como diciendo que nadie sale ileso. Después empecé a ver el dispositivo, empecé a ver personajes… y en un momento me dije «ya lo tenés, escribilo, no te resistas más». Y ahí me entregué y la empecé a escribir.

Surgió en un momento la posibilidad de estrenar en el festival Santiago a mil de 2021, lo que era perfecto porque ellos lo producían y el dispositivo escénico que estaba pensando era muy caro. Luego eso se cayó y nos presentamos y ganamos el fondo principal de los Fondos Concursables, pero el dispositivo te absorbe todo el dinero. Vamos a trabajar con agua y con tierra, hay una bañera que se desborda, tenemos dos tanques de agua con un motor… eso es caro, entonces todo el dinero va para ahí.

Y otra cosa importante para la investigación fue la participación de Antonio Ladra. Vi una nota de él en que había blanqueado los nombres de los formalizados y si bien no lo conocía personalmente le escribí y le dije: «mirá, estoy con esta nube y tengo que ver como baja ¿te interesa trabajar conmigo en la investigación periodística?» Me dijo enseguida que sí, y ahí él me dio el acceso a todas las entrevistas, me junté con fiscales, con la unidad de víctimas, con Interpol, con uno de los formalizados, con una de las víctimas principales, con el fiscal de corte Jorge Díaz… Fue una ayuda muy importante el trabajo periodístico.

Hay una característica de tu trabajo que tiene que ver con la materialidad del actor y la actriz en los ensayos ¿Cómo fue eso teniendo en cuenta lo delicado del caso?

Tuve un elenco muy muy bueno, sino es imposible, sino tenés un sostén actoral acá, y no hablo solamente del talento y el profesionalismo, que lo tienen, o de la disciplina, que la tienen, sino de la entrega y la confianza para asumir un riesgo, porque estamos trabajando, como hablábamos, un tema que es actual, que tiene una repercusión emocional y sensible y donde la línea o el método actoral que estamos haciendo es de muchísimo riesgo también. La resonancia que ha tenido en ellos este trabajo también la voy incorporando, si alguien en algún momento empieza a sufrir… Álvaro por ejemplo hace de uno de los formalizados, es el villano, aunque una de las cosas que enfocamos desde el principio es no hacer estereotipos, porque el mal está al lado tuyo y es una persona agradable, amable, es un buen ciudadano, un buen padre, ese villano no es un compendio de cosas malas.

Volviendo al principio, en tus últimos trabajos hay convivencia entre el relato periodístico documental o político, con la ficción. Una ficción que puede interpelar a la realidad, discutir con ella.

Es que me tiene cansada la hipocresía que está instalada de que los mundos son cerrados. Los mundos son cada vez más permeables, y la realidad cada vez nos toma más como ficción. Cuando veo una puesta en escena de una conferencia, o el vestuario, o el discurso, hay un espacio ficcional ahí. Seguir reiterando «este es el mundo real y este el ficcional» me parece que no contribuye al desarrollo de las personas en el contexto en el que vivimos. Seguimos desarrollando un pensamiento que no corresponde a este siglo.

Muñecas de piel. Texto y dirección: Marianella Morena. Elenco: Álvaro Armand Ugón, Mané Pérez, Sofía Lara. Música: Maia Castro. Investigación periodística: Antonio Ladra. Diseño de Espacio: Ivana Domínguez y Mariana Pereira. Diseño de iluminación: Ivana Domínguez. Vestuario: Mariana Pereira. Asistente de Dirección: Thamara Martínez. Producción: Lucía Etcheverry.