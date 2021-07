Mutis por el foro por Cristina Moran

Historias que se repiten estas de las intempestivas salidas de ministros, (al menos para nosotros los ciudadanos de a pie), porque cuando empezás a escuchar y a leer a distintos actores políticos y a periodistas especializados o no, descubrís que nada fue de un momento para otro, sino que hacía rato la olla estaba en el fuego, lento, claro, pero fuego al fin. Y la olla rompió el hervor cuando el presidente, una vez más usó el “modo” Twiter para informar a la ciudadanía (nosotros, sí, nosotros, los que aún sin hacer uso de ninguna red social nos enteramos porque aún sobreviven los medios tradicionales de comunicación, pero cuando estos, algún día “entren a fallar” ahí habrá que rendirse, deponer las armas de la rebeldía y entrar de lleno a “twitear,” “instragramear,” “facebookear” y los que puedan ir apareciendo. Pero hoy, año 2021 del siglo XXI una confiesa que no está de acuerdo con los “twiteos” del “number one” para dar a conocer decisiones que, a todos, de una forma u otra, nos importan, y, ¿por qué no?, nos preocupan dado que Uriarte no es el primero sino el tercero de una “salida” que comenzó con Ernesto Talvi el héroe de los varados a quienes los repatriados agradecían fervientemente y el los recibía con lágrimas en los ojos (lágrimas que sin duda eran sinceras), luego con el ministro que en el inicio nos había contado que su oficina, el MIDES, se instalaría en Casavalle, cosa que Martín Lema, el nuevo, y por consiguiente actual de ese ministerio, rápidamente comunicó que el se quedaría en la calidez de 18 de Julio y Barrios Amorín. Entonces, aquello de Bartol y Casavalle ya ni siquiera es un recuerdo: se lo llevó por delante, entre otras cosas, la sucesión de cambios de ministros. Más tarde la desgracia se hizo presente y la muerte del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, obligó a un rápido nombramiento: Heber, quien ocupaba el sillón ministerial de transporte pasó al Interior y ahí está llevando adelante una tarea distante años luz de la que realizaba en aquel Ministerio al cual había accedido en el comienzo del gobierno de la coalición multicolor. “Así está el mundo” decía el amigo Jorge Traverso, y tenía razón. Así están las cosas: con información de decisiones importantes para la vida del país a través de redes sociales al mejor estilo Donald Trump, con ministro que le comunica a otro que está cesado en su cargo (para una algo nuevo e impensable) y para quebrar la rutina, o intentar quebrarla, la selección uruguaya tratando, como puede, de pasar a ser una de las que disputen la codiciada Copa del Mundo en Dubai. Como buena uruguaya miré todos los partidos y confieso que aún no puedo resolver un intríngulis en el que he quedado inmersa: ¿qué fue lo que más me aburrió, un equipo sin goles, por más que lo intentara acertadamente o no, ¡qué sé yo! o los comentaristas de esta nueva experiencia en transmisiones de fútbol con un relator que hacía lo indecible para dar color, calor y ánimo a una rutina que no tenía levante? No siempre lo nuevo es lo mejor, aunque no tengo la menor idea si esos comentaristas son nuevos o gozan de una larga experiencia. En fin, creo que me voy a poner en “onda” y en lugar de esta columna, pasaré al “twiteo” que es tan “cool”! Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz y…¡no dejes entrar al viejo!

