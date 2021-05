No aclares que oscurece por Cristina Morán

Estos últimos días han sido generosos en brindar noticias que a una la llevaron a titular la columna de hoy con una frase popular que viene de perlas para los hechos a los que vamos a referirnos. En más de una oportunidad se ha dado marcha atrás a decisiones tomadas en distintos ámbitos, en general sin explicaciones, sin aclaraciones de ningún tipo. Pero no siempre ha sido y es así. Hubo tres hechos que obtuvieron importantes titulares, muy justamente conquistados. La exoneración de determinados impuestos al director de la OPP por parte de la ministra de economía levantó una oleada de declaraciones y de opiniones en contra y a favor según de que lado soplara el viento: por supuesto que a favor de parte del oficialismo y en contra (nada difícil de suponer) del lado de la oposición. Si bien quien sería beneficiado renunció a los favores que le habían sido concedidos, los ánimos no se calmaron y, desde luego, las aclaraciones se hicieron escuchar. Cada uno de los involucrados y de los expertos, sabrá si esas aclaraciones volcaron luz u oscuridad sobre el tema. A esto le siguió una cena(asado) en la Fundación Celeste que hubiera pasado, no sin pena ni gloria, porque si algo está relacionado con el fútbol (¡pasión de multitudes!) para nadie pasa inadvertido y más, muchísimo más aún, si de esa cena participa el presidente de la República luego de una conferencia de prensa en la cual hacía alusión, precisamente, a evitar asados por la cantidad de gente que ellos reúnen y quizá (pensamos) teniendo en cuenta que el asado es una uruguayísima y carnívora costumbre, otra pasión de multitudes. Y ahí escuchamos al secretario de deportes y al mismísimo secretario de Presidencia ofreciendo las aclaraciones que consideraron necesarias. Ellos sabrán si las mismas proyectaron luz u oscuridad sobre el promocionado encuentro en el cual se logró que Uruguay fuera sede de la final de la Copa Libertadores, que, al igual que la cena-asado, ¡cumplirá con todos los protocolos! La frutilla de la torta de esta tríada la conquistó el diputado por el partido colorado y productor citrícola salteño, Omar Estévez que gracias a la grabación de una conversación con una trabajadora que rápidamente se hizo viral fue conocida su postura frente a la pandemia que azota a la humanidad. Ustedes escucharon o leyeron al diputado entonces no repetiremos sus declaraciones, pero es imposible pasar por alto sus descargos, su aclaración. Primero se autocalifica, dice ser un burro y que en lugar de “positivos”, debió decir “hisopados”. Y cierra sus disculpas con estas palabras: “En vez de empezar diciendo que fueron ocho “hisopados” y todos “negativos”, dije fueron “ocho positivos”, me salió esa palabra que está circulando por todo el país y me hace un poco de daño”. El líder de su agrupación no le aceptó la renuncia. El ministro de Salud Pública le dio diez días para presentar sus descargos. El parlamento en este momento,(para esta columnista lunes en la noche) está tratando su situación Esperaremos. Quiero suponer que quedó claro el porqué del titulado, o sea: “no aclares que oscurece”. Hasta la próxima que seas feliz. A pesar de todo.

