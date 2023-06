No viene, vuelve por Alejandro Guedes

Liderazgo. Eso es lo que representa Pedro Bordaberry para muchos colorados. Un ex ministro que demostró sus dotes de gestión en los momentos más duros del gobierno de Jorge Batlle encabezando dos ministerios por casi un año. Que demostró su capacidad política nada menos que siendo el candidato de su partido para la intendencia de Montevideo en el año 2005 obteniendo el 26% de los votos, luego de la histórica derrota de 2004. Que fue dos veces candidato a la presidencia por su partido donde obtuvo el 17% de los votos en 2009 y el 12,8% en 2014. Con una actuación en el parlamento destacada por propios y extraños, la cual terminó abruptamente tras anunciar su retiro en 2017. No fue candidato en 2019, pero luego de la interna en que ganó Ernesto Talvi intentó presentar una lista al senado, solicitud que le fue negada. Con estos antecedentes y la irrupción de Cabildo Abierto, no es de extrañar que la sola noticia de la reactivación del sub lema Vamos Uruguay genere expectativa entre muchos dirigentes que ven en Pedro Bordaberry un punto de referencia.

Hoy el gran problema del Partido Colorado es la ausencia de candidatos claros. Los tiene el Frente Amplio, los tiene el Partido Nacional, lo tiene Cabildo, pero no lo tienen los colorados. Los dirigentes, plenamente consciente de ello, miran las encuestas con lupa a sabiendas de que necesitan un líder que salga a defender los votos. Esas encuestas, cuando se consulta preferencias espontáneas por candidatos muestran dos cosas: uno, los colorados están en relativa paridad con Cabildo; dos, el único candidato colorado que marca bien en las encuestas es Pedro Bordaberry.

Bajo ese resumido contexto la especulación con su retorno adquiere especial significación por dos razones. Por un lado, porque condiciona la interna partidaria. Por otro, porque puede alterar la competencia entre los partidos.

Lo primero es un tema clásico en la Ciencia Política. Para el politólogo italiano Giovanni Sartori la política intrapartidaria – a diferencia de la política visible- es política pura*. Hay una interesante nota de La Diaria fechada el 2 de junio donde uno puede ver las diferentes opiniones de los dirigentes, desde aquellos que manifiestan estar expectantes ante un eventual retorno, hasta los principales dirigentes del sector Ciudadanos desde donde hábilmente aclaran tener un candidato propio. De confirmarse, lo esperable es un reacomodo importante en el tablero interno, en virtud de que Bordaberry es un factor aglutinante para muchos dirigentes y votantes. A nivel de la interna ninguno de los principales sectores, ni Ciudadanos ni Batllistas, tienen liderazgos claros. Lo que sí siempre tenemos son algunas especulaciones. Por ejemplo, en Ciudadanos se maneja el nombre del secretario de dicho sector el ex ministro Adrián Peña, o Robert Silva, presidente del CODICEN. En el caso de Batllistas ha trascendido el nombre de Gabriel Gurméndez presidente de ANTEL y el del ministro de Turismo Tabaré Viera. También se han mencionado otros posibles candidatos como el actual director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo.

Por otro lado, un posible retorno de Bordaberry puede agitar las aguas de la coalición multicolor, tal como ya hemos visto, por ejemplo con su apoyo púbico a la exvicecanciller Carolina Ache, o su llamado a no apoyar la reforma previsional. A nivel de los sondeos de opinión pública su sector Vamos Uruguay se ha identificado con posiciones más bien conservadoras, por lo que es probable que dispute nuevamente el electorado de derecha, donde se estima que los colorados han perdido pie a manos de blancos y cabildantes. Esto también puede abrir una interrogante en cuanto al giro que puede dar el Partido Colorado, que en las últimas elecciones bajo la fugaz conducción de Talvi hizo una fuerte apuesta a los votantes de centro y socialdemócratas. En tal sentido si prima el reflejo institucional histórico del partido puede ser un buen negocio ir hacia una polarización interna como la que históricamente mantenían batllistas y riveristas, o en la historia más reciente entre el Foro Batllista y la 15.

Hasta aquí tenemos un panorama que solo puede conformarse en base a una expectativa latente. Pero las señales son claras y ameritan seguir el tema de cerca.

*Partido y sistema de partidos (1976). Pg 141