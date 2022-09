Nuevo cuadro británico por Ruben Montedonico

La escena internacional se vio alterada momentáneamente en días pasados por hechos acontecidos en el Reino Unido -antiguo imperio demacrado en la segunda postguerra- país central del capitalismo desarrollado y acompañante preferido del conductor EE.UU.: la renuncia del primer ministro y la muerte de la jefa de Estado, hecho lamentado por la mayoría de sus connacionales y otras gentes.

Elizabeth Alejandra Mary -jefa de Estado y quinta monarca de la Casa de Windsor, reina Elizabeth II, apodada familiarmente Lilibet- detentó el cargo por más de siete décadas y la víspera de su deceso saludó al jefe de gobierno saliente, Boris Johnson, y recibió a quien lo sucedió, Liz Truss, ambos conservadores (tories). La muerte de la soberana de 96 años tuvo una breve repercusión en tierras latinoamericanas, más afines -en general- a institucionalidades distintas -dichas republicanas-, de corte presidencialista que al abandonar las formas monárquicas colonialistas o derivadas de esta dejaron de lado los milenarios regímenes hereditarios. Las resultantes de los hechos antedichos trajeron como consecuencia que en poco tiempo hayan cambiado los administradores políticos de una gran parte del archipiélago.

Más allá de la coronación de un nuevo rey -cargo alcanzado por consanguinidad- e independientemente de por cuánto se mantenga en el mismo, esa particular institucionalidad encarga al jefe de Gobierno la conducción de su política, por lo que Liz Truss será foco de opinión tras el nombramiento del gabinete, su relación con este, la comunicación que establezca con ciertas instancias -UE, OTAN- y países -EE.UU., República de Irlanda, Ucrania, Rusia, China y, por supuesto, Latinoamérica y Caribe- por ejemplo.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬La ex-secretaria fue la favorita para ocupar el cargo de premier por delante del dimitente Rishi Sunak, multimillonario descendiente de migrantes. Liz Truss en sus declaraciones se refirió a presentar «un plan audaz» de reducción fiscal: hereda una economía que entrará en recesión antes de fin de año, con un pronóstico de inflación de dos dígitos que sigue al alza.

Adelantó, como promesa, reducir las facturas de energía y que bajo su dirección el Partido Conservador ganará las elecciones de 2024. Además, dio las gracias a Boris Johnson, enumerando sus méritos en los casos del brexit y la producción de la vacuna contra el COVID-19.

Con el neoyorquino-inglés Johnson como primer ministro, Truss fue secretaria de Comercio Internacional y desde 2021 secretaria de Asuntos Exteriores. En su campaña de casi dos meses para el cargo actual afirmó que se proponía garantizar la derrota del Kremlin en la guerra contra Ucrania, aunque es contraria a la participación de soldados británicos en el conflicto.

Durante sus ocho semanas de campaña, dentro del abanico de promesas debe incluirse el anuncio de “hacer todo lo posible” para garantizar a cada británico que tenga “la oportunidad de llegar tan lejos como su talento y su trabajo duro puedan llevarle”. Cuando se sintió ganadora, el pasado domingo 4 anunció que “en un mes” presentaría un plan sumamente amplio de educación fiscal “para poner en marcha la (estancada) economía británica”.

Entre esas primeras medidas que podría tomar estaría, incluso, la congelación de precios de la energía. Reino Unido busca formas para combatir la inflación que llegó a 10%, el mayor nivel en 40 años, agravada por la invasión rusa de Ucrania y el tratamiento sobre las provisiones de gas, considerado como un arma política.

La inflación en el verano europeo conllevó varias huelgas y se espera una fuerte reacción tras el anuncio de que la energía hogareña subiría 80% para el siguiente octubre, que Truss intentaría controlar y congelar.

A su vez, el líder opositor del Partido Laborista, Keir Starmer, extendió su saludo a la inquilina de Downing 10, recordando que después de 12 años de gobiernos tories, Reino Unido cuenta con «bajos salarios, altos precios y una crisis del costo de vida».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la saludó afirmando que “La UE y el Reino Unido son socios” agregando: «Espero una relación constructiva, en pleno respeto de nuestros acuerdos». En un tono similar se expresó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que espera trabajar estrechamente con Truss «en este crucial momento para nuestra seguridad», afirmando que “el Reino Unido desempeña un papel de liderazgo en la OTAN, incluso con grandes contribuciones a nuestra defensa y un apoyo significativo a Ucrania”.

Aunque deploro la tendencia a transitar sobre estos personajes en aspectos curriculares de su adolescencia y juventud debo recordar que Truss fue una estudiante liberal-demócrata (a la inglesa) que pasó de gritar “Maggie out, out, out -Margaret (Thatcher) fuera, fuera, fuera”: hoy es tenida como su heredera. Se cuenta que participaba en manifestaciones anti-armamentistas, distintas al momento actual en que aludió al empleo de sus armas nucleares en el conflicto ucraniano. Asimismo, como presidenta estudiantil liberal abogó por la abolición de la monarquía.

Sin embargo, tras algunos éxitos políticos menores como tory, con David Cameron llegó a la Cámara de los Comunes. Sostuvo sus camaleónicos cambios achacándolos a “pecados juveniles”, siendo que ya se había convertido en lideresa del ala más extrema de los conservadores.

Escribió en contra del plebiscito sobre la salida del Reino Unido de la UE, con gran fervor compartido con mcuhos, sosteniendo que la ruptura suponía “menos Estado, menos regulación, menos impuestos”. En un libro descalificaba a sus connacionales: “son los que trabajan menos horas, se jubilan antes y tiene una muy baja productividad”. Tras la derrota en el referéndum, en uno de sus súbitos y acostumbrados saltos políticos, dijo: “el brexit es una oportunidad para cambiar todo lo que no funciona”.

El escenario británico e internacional hacia el porvenir deberá acostumbrarse a un futuro que contemple variantes inopinadas y sorprendentes de las autoridades de Londres.